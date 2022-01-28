Российскому тренеру фигуристов угрожают убийством. Чем Воронов не угодил казахстанцам?

В казахстанском фигурном катании становится неспокойно. После выдающихся достижений Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой в стране тяжело принимают спад результатов. Российский специалист Сергей Воронов, приехавший к соседям поднимать уровень фигурного катания, сиюминутно исправить ситуацию не смог, из-за чего получил в свой адрес тонну критики. Дошло даже до того, что именитому фигуристу начали угрожать убийством, призывая покинуть страну.

Фигурное катание в Казахстане превращается в настоящий спортивный триллер.

У Воронова была насыщенная спортивная карьера

Сергей Воронов — «долгожитель» в фигурном катании: выступал до 32 лет. При этом его карьера складывалась, мягко говоря, непросто. Он трижды не смог отобраться на Олимпийские игры, а его главные достижения ограничиваются бронзой финала Гран-при и серебром и бронзой чемпионата Европы. Сергей прошёл насыщенный, но полный перипетий спортивный путь.

Взять хотя бы памятный для него олимпийский сезон-2013/2014, когда Воронов перешёл к Этери Тутберидзе и завоевал свою самую ценную награду — серебро чемпионата Европы.

«Она поверила в меня, когда тогдашнее руководство федерации мне говорило: «Для фигурного катания ты уже старый, подумай о будущем», — рассказывал о том периоде Воронов.

Окажись он тогда на чемпионате России не на третьем, а на втором месте, и, возможно, именно его бы отправили на Олимпиаду в Сочи. Чемпион России Максим Ковтун оказался в Европе лишь пятым — чем не основание для пересмотра состава мужской сборной? Квота была одна, а текущий лучший результат — у Воронова. Однако нестабильность выступлений перечеркнула надежды обоих фигуристов. В Сочи отправили проверенного тремя Олимпиадами бойца Евгения Плющенко. А Воронов приготовился бороться в следующем олимпийском цикле.

В постолимпиймком сезоне Сергей вместе с Тутберидзе вновь показал хорошие результаты: бронза финала Гран-при и чемпионата Европы, серебро командного чемпионата мира. Даже 13-е место на чемпионате мира из-за обострения старой травмы не испортило общей картины.

Позже у Сергея начался спад, он перешёл к Инне Гончаренко, а на чемпионате России больше не поднимался выше четвёртого места и не претендовал на главные старты. Впрочем, по его же словам, катался он для себя, а закончить карьеру в 2020 году его заставили пандемия и отсутствие ясности в проведении соревнований.

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«Мне есть что сказать будущему поколению»

С таким богатым на взлёты и падения спортивным опытом Воронову сама судьба велела стать тренером. Тем более он очень любил фигурное катание и, посвятив ему столько лет, просто не представлял себя вне его.

«Коли уж ты прошёл такой путь в спорте, коли у тебя было столько замечательных педагогов и наставников, от которых ты почерпнул так много важных вещей, ты должен передавать эти знания. У меня один тренер интереснее другого был. Поэтому мне есть что сказать будущему поколению», — отметил Сергей Воронов.

Первыми учениками Воронова стала спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Он помогал тренировать дуэт Максиму Транькову весь прошлый сезон, но, узнав об их переходе в «Хрустальный», прекратил сотрудничество. А уже в октябре 2021-го Сергея назначили главным тренером сборной Казахстана. Однако такой прорыв новичка на тренерском поприще не оценили.

«Ситуация принимает очень серьёзный оборот»

Дела у сборной Казахстана в этом сезоне идут не очень хорошо. На Олимпийские игры в Пекин из местных фигуристов никто не едет. Был шанс у Михаила Шайдорова (воспитанника российского тренера Алексея Урманова), но юноша пропустил отборочный старт в Оберстдорфе из-за травмы. Не все в Казахстане поверили в эту версию, начав выдвигать теории, что Шайдорова намеренно лишили возможности поехать на турнир. Намекнула на нечестную игру даже вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева. В сети появилось открытое письмо членов тренерского совета казахстанской федерации, которое бывшая фигуристка поддержала. В нём критиковалась работа главы федерации Оксаны Тен (матери знаменитого фигуриста Дениса Тена) и тренера Сергея Воронова.

«Тен О.А. пригласила на должность главного тренера национальной сборной Сергея Воронова. Никто не оспаривает спортивных заслуг данного спортсмена, но как тренер он себя не проявил в РФ и не имеет тренерской категории. Он занимается исключительно учениками «Фонда Д. Тена», а это два спортсмена из шестнадцати», — говорилось в письме.

И ладно бы дело ограничилось только критикой — при желании вопрос можно было бы решить мирно. Но вскоре в адрес Воронова поступили угрозы его жизни. Об этом рассказала Оксана Тен, которая была вынуждена поднять тревогу на пресс-конференции.

«Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой его жизни и с пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьёзный оборот, и поэтому решила прояснить все моменты. Возможно, необходимо, чтобы нужные органы обратили внимание на вот эту ситуацию в фигурном катании», — приводит слова Тен Baigenews.

Воронов приехал развивать фигурное катание в Казахстане, но встретили его до жути неласково. Удивительно, что он ещё не вернулся в Россию. Даже если тех, кто угрожал, найдут и накажут, оставаться тренировать в такой нездоровой обстановке — мало приятного.

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Жизнь и здоровье дороже

Кто мог подумать, что работа тренером по фигурному катанию в Казахстане окажется такой неблагодарной и опасной? Во всяком случае для российского фигуриста. При этом последние большие достижения этой стране принесли одиночники Денис Тен и Элизабет Турсынбаева, которые тренировались за границей, в том числе и в России. Тен взял бронзу на Олимпиаде в Сочи, занимал второе и третье места на чемпионатах мира. К сожалению, жизнь фигуриста трагически прервалась на его же родине — его тяжело ранили грабители, а врачи не смогли спасти спортсмена.

Элизабет Турсынбаева впервые в истории завоевала для Казахстана серебро в женском одиночном катании на чемпионата мира в Сайтаме. Стоит ли напоминать, что родилась Элизабет в Москве, там же встала на коньки и добилась своих главных успехов под руководством Этери Тутберидзе?

Воронов мог внести серьёзный вклад в фигурное катание в Казахстане, поднять его на новый уровень. Но для этого Сергею нужно было дать время — сиюминутного результата не добивался ещё ни один специалист. Тренировки за рубежом могли перестать быть единственной возможностью для местных ребят чего-то достичь. Но раз Воронова так откровенно там не ценят, что буквально вынуждают уехать ради сохранения собственной жизни, то и не нужно ему подвергать себя риску. Найдёт работу и за пределами Казахстана. Там, где его труд оценят по достоинству и где он будет выходить из дома, не страшась, что вечером может не вернуться назад.