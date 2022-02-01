«Ей такая жизнь не нужна!» Трагичная история любви великих советских фигуристов

В фигурном катании полно историй, по которым можно снимать фильмы. Но далеко не все из них получают свои заслуженные экранизации. Любовная трагедия великих советских фигуристов Пахомовой и Горшкова свой шанс показаться в кинотеатрах получила. Режиссёр Алексей Учитель уже работает над фильмом о первых олимпийских чемпионах в танцах на льду, а помогает ему в этом Татьяна Навка.

Трагичная история Пахомовой и Горшкова идеально подходит для экранизации, ведь в ней смешалось всё: и радость побед, и непомерное преодоление, и разбивающая сердце драма. Людмила и Александр прошли путь от бесперспективных фигуристов до великих чемпионов. Стали друг для друга партнёрами не только по льду, но и в жизни. Стремились к высоким целям даже после ухода из спорта. Но их счастье разрушила внезапная болезнь Пахомовой.



А затем разлучила трагическая смерть Людмилы, убегать от которой она не хотела.

Сначала победа, а потом свадьба

Первая встреча Пахомовой и Горшкова произошла на льду, в группе Елены Чайковской. Людмила сама попросила поставить себя в пару с «молодым человеком с грустными глазами». К тому моменту у неё был другой партнер — Владимир Рыжкин. Он был гораздо старше, и для дальнейшего развития в спорте ей явно нужен был кто-то более подходящий по фактуре. Что Людмила увидела в молоденьком и худеньком Александре, гораздо менее талантливом – знала только она сама. Первое время в тандем фигуристов никто не верил – называли бесперспективными. Однако Горшков включился в работу сразу же. Ему хотелось соответствовать своей прекрасной партнёрше. Мила оказалась очень требовательной, а Александр – безумно работоспособным. Постоянные подкатки, тренировки по вечерам и упорная работа быстро привели их к результатам.

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Как только Людмила и Александр смогли сравняться в классе, и тренировки стали менее интенсивными – они смогли рассмотреть друг в друге партнеров не только по спорту, но и по жизни. Именно тогда Александр и решился сделать предложение руки и сердца. Но в ответ неожиданно услышал: «Только после того, как мы станем чемпионами мира! А до этого нам ещё работать и работать».

Влюбленному фигуристу пришлось исполнять требование своенравной партнёрши. Путь к сердцу яркой и эмоциональной Людмилы лежал через победы. В 1970 году они выиграли золото на чемпионате мира, проходившем в Любляне. Мечта фигуристов исполнилась, появилось время и для самого важного – для свадьбы. Расписались они весной в одном из самых знаменитых ресторанов Москвы – «Метрополе».

Медали не благодаря, а вопреки

Людмила и Александр стали завоевывать медаль за медалью. Они занимали первую ступень пьедестала на пяти чемпионатах мира подряд с 1970 по 1975 год, пять раз становились чемпионами Европы. В их коллекции не хватало только одной высшей награды – олимпийского золота. Объяснялось всё это просто – в те времена танцы на льду не были олимпийским видом спорта. Отчасти именно благодаря успехам советских фигуристов, их уникальному стилю и великолепным программам этот вид обязан своим включением в Олимпиаду.



В 1976 году должны были разыгрываться первые медали в танцах на льду. Безоговорочными фаворитами являлись, конечно же, Пахомова и Горшков. Но прежде им пришлось пережить настоящее испытание.

В 1975 году, ровно за год до Игр, Александр почувствовал себя плохо.

Оказалось, у него разорвался сосуд в легком. Пришлось делать операцию. Восстанавливаться нужно было в кратчайшие сроки.

Именно здесь и помогла забота и любовь самого близкого человека: Людмила сделала всё, чтобы поставить мужа на ноги. Про то время Александр Горшков впоследствии скажет: «Мила помогла мне. Со стороны могло бы показаться даже довольно жёстким отношение Милы ко мне и на тренировках, и дома. Никакой домашней мелодрамы, никаких поблажек и послаблений. Режим нашей жизни не изменился ни на йоту. Домашняя работа, учеба, тренировки шли заведённым раз и навсегда образом. «Нечего жалеть себя, ты практически здоров, вот и работай, как тебе положено!». И я работал как положено. Как было нужно для меня, для нас, для будущей победы».



Людмила самоотверженно сражалась за их судьбу как в жизни, так и в спорте. Она взяла на себя главную роль в паре и вела её к ещё более значимым победам. Александр же просто верил своей жене и боролся изо всех сил.



На чемпионате мира спортсмены не выступят — не хватит совсем немного времени для подготовки. Но уже на Олимпийских играх они возьмут своё и станут первыми в истории чемпионами в танцах на льду.

Недолгое счастье вместе

После завоевания самой важной награды в своей карьере фигуристы решат уйти из спорта. Было время для побед, стало для семейного счастья. В 1977 году Пахомова и Горшков наконец-то станут родителями. У них появится дочь Юлия. Но бросать любимое фигурное катание, которому отдано столько сил, Людмила не захотела. Она стала тренировать молодых спортсменов. Среди её учеников был, например, Игорь Шпильбанд. Он всегда с теплом вспоминает работу с ней.



Александр же сменит лёд на кресло спортивного функционера и станет государственным тренером по фигурному катанию на коньках Госкомспорта СССР. Казалось бы, для счастья есть всё. Но продлится оно слишком мало. Всего через два года после окончания карьеры их жизнь разделится на до и после. Людмиле поставят страшный диагноз – рак лимфатической системы.

Будучи спортсменкой по характеру, она не желала сдаваться. Даже когда все вокруг говорили, что нужно лечиться, что ещё есть шанс, Пахомова всегда отвечала: «Сколько мне выдано богом, сколько проживу – неизвестно, надо воспитывать чемпионов, надо...». И снова убегала на каток к своим спортсменам, снова оставалась там до утра, придумывая программы и составляя план тренировок. Она ярко жила и уйти хотела также. Александру было сложно принять этот стиль жизни. Он хотел бороться за любимую женщину, отчаянно уговаривал её попробовать все новые и новые методы лечения. Пока в один день не понял: «Боже мой, что я делаю?! Зачем пытаюсь продлить все эти мучения?! Ей такая жизнь не нужна!». Но желание хоть чуть-чуть, хоть немного подольше побыть с супругой вынуждало искать знахарей, волшебные таблетки и чудодейственные лекарства.



Но ничего не поможет. В 1986 году в возрасте 39 лет Людмила Пахомова скончается. Впервые в жизни их пара распадётся. И теперь навсегда. Александр пойдёт под венец ещё раз, рядом с ним будет другая женщина. Но на лёд он больше не выйдет. Свой последний танец – легендарную «Кумпраситу» – он исполнит именно с ней. Никто не сможет заменить его яркую и страстную Милу, которая когда-то со смехом предложила проводить её до метро. С этого и началась одна из самых трагичных историй любви в нашем спорте.