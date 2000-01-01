Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
Саша разучивала тодес с Морозовым, а Настя не понимала по-английски. Кто ещё заставлял нас улыбаться на Играх в Пекине?
Кондратюк был главной «зажигалкой» в командном турнире. Именно он заставлял фигуристов двигаться в «кисс-энд-край». Сам же Марк свои выступления отмечал популярным танцем из TikTok.
После триумфа в команднике наши фигуристы раздавали интервью. Во время разговора с журналисткой BBC и зародился главный мем Игр, когда на её вопрос Настя Мишина ответила «Я [ничего] не поняла».
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский весело отметили своё выступление на Олимпиаде. После проката произвольной программы они рухнули на мягкий бортик и засмеялись.
После завершения соревнований пар призёры сделали весёлое фото, поменявшись партнёрами. Суй встала с Морозовым, Мишина с Ханем, а Тарасова с Галлямовым.
Забавный момент произошёл во время репетиции общего номера для гала-концерта. Пока все фигуристы старательно запоминали движения, Никита Кацалапов стоял в ступоре и ничего не понимал.
Морис Квителашвили пригласил Трусову поучаствовать в своём номере «Аладдин», но подходящего наряда у Саши не было. К счастью, на помощь фигуристке пришла Женя Тарасова, одолжившая ей своё платье.
Американка Алиса Лью и вовсе наряд для показательных не привезла, видимо, не предполагая, что её пригласят. Помогла фигуристке испанка Оливия Смарт, одолжившая свой соревновательный костюм.
Тарасова одолжила Трусовой не только платье, но и партнёра. Вместе с Морозовым Саша разучивала тодес. Один раз к ним присоединилась и Женя. Володе пришлось удерживать в руках сразу двух фигуристок.
Трусова в парах и мат Мишиной. Самые забавные моменты с фигуристами на Олимпиаде
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