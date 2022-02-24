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Фигурное катание, финал Кубка России: расписание, время, трансляция, где смотреть, участники

Фигурное катание, финал Кубка России — 2022. Расписание, список участников
Яна Левхина
Фигурное катание, финал Кубка России: расписание
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Главное, что нужно знать о первом турнире фигуристов после Олимпиады.

Расписание финала Кубка России — 2022

Финал Кубка России пройдёт с 24 по 27 февраля в Саранске. Фигуристы будут соревноваться в двух категориях: мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

Фигурное катание. Расписание финала Кубка России - 2022

24 февраля

15:00–16:25 мск — мужчины, МС, короткая программа.
16:45–17:45 — пары, МС, короткая программа.
18:05–19:30 — женщины, МС, короткая программа.
19:45–21:00 — танцы на льду, МС, ритм-танец.

25 февраля

12:30–14:05 — мужчины, МС, произвольная программа.
14:20–15:30 – пары, МС, произвольная программа.
16:00–17:35 – женщины, МС, произвольная программа.
17:50–19:15 – танцы на льду, МС, произвольный танец.

26 февраля

14:00–15:20 – юноши, КМС, короткая программа.
15:35–16:55 – девушки, КМС, короткая программа.
17:10–18:10 – пары, КМС, короткая программа.
18:25–19:40 – танцы на льду, КМС, ритм-танец.

27 февраля

12:30–14:00 – юноши, КМС, произвольная программа.
14:15–15:45 – девушки, КМС, произвольная программа.
16:15–17:20 – пары, КМС, произвольная программа.
17:35–19:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец.

Прямая трансляция

В прямом эфире все соревнования финала Кубка России будут транслироваться на сайте Первого канала.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников

Мужчины, МС

  1. Дмитрий Алиев
  2. Роман Атояр
  3. Даниил Буташнов
  4. Матвей Ветлугин
  5. Пётр Гуменник
  6. Алексей Ерохов
  7. Макар Игнатов
  8. Андрей Лазукин
  9. Георгий Шестернёв

Пары, МС

  1. Виктория Васильева и Роман Запорожец
  2. Екатерина Гейниш и Илья Миронов
  3. Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов
  4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
  5. Алина Пепелева и Роман Плешков
  6. Алина Соловьёва и Елисей Иванов

Женщины, МС

  1. Ксения Гущина
  2. Валерия Ларионова
  3. Станислава Молчанова
  4. Анастасия Морозова
  5. Арина Онищенко
  6. Вероника Петеримова
  7. Полина Свириденко
  8. Валерия Шульская
  9. Вероника Яметова

Танцевальные пары, МС

  1. Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев
  2. Софья Карташова и Илья Карпов
  3. Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев
  4. Екатерина Миронова и Евгений Устенко
  5. Влада Павленина и Александр Алексанян
  6. Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов
  7. Екатерина Храбрых и Мирон Суслов
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Юноши, КМС

  1. Кирилл Андрусик
  2. Андрей Анисимов
  3. Владислав Дикиджи
  4. Артём Ковалёв
  5. Николай Колесников
  6. Глеб Лутфуллин
  7. Иван Попов
  8. Егор Рухин
  9. Кирилл Сарновский
  10. Николай Угожаев
  11. Григорий Фёдоров
  12. Илья Яблоков

Девушки, КМС

  1. Софья Акатьева
  2. Алина Горбачёва
  3. Инга Гургенидзе
  4. Алиса Двоеглазова
  5. Вероника Жилина
  6. Мария Захарова
  7. Елизавета Куликова
  8. Наталия Лагутова
  9. Виктория Морозова
  10. Аделия Петросян
  11. Надежда Понтелеенко
  12. Софья Титова

Пары, КМС

  1. Анастасия Егорова и Родион Маринский
  2. Екатерина Петушкова и Евгений Маликов
  3. Алиса Родионова и Алексей Карпов
  4. Екатерина Сторублёвцева и Артём Грицаенко
  5. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук
  6. Варвара Черемных и Даниил Бутенко
  7. Майя Шегай и Игорь Шамшуров

Танцевальные пары, КМС

  1. София Алексова и Илья Владимиров
  2. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
  3. Екатерина Каташинская и Матвей Грачёв
  4. София Качушкина и Олег Муратов
  5. Анна Коломенская и Артём Фролов
  6. Елизавета Малеина и Григорий Родин
  7. Ольга Мамченкова и Марк Волков
  8. Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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