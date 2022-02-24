Фигурное катание, финал Кубка России — 2022. Расписание, список участников

Расписание финала Кубка России — 2022
Финал Кубка России пройдёт с 24 по 27 февраля в Саранске. Фигуристы будут соревноваться в двух категориях: мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.
24 февраля
15:00–16:25 мск — мужчины, МС, короткая программа.
16:45–17:45 — пары, МС, короткая программа.
18:05–19:30 — женщины, МС, короткая программа.
19:45–21:00 — танцы на льду, МС, ритм-танец.
25 февраля
12:30–14:05 — мужчины, МС, произвольная программа.
14:20–15:30 – пары, МС, произвольная программа.
16:00–17:35 – женщины, МС, произвольная программа.
17:50–19:15 – танцы на льду, МС, произвольный танец.
26 февраля
14:00–15:20 – юноши, КМС, короткая программа.
15:35–16:55 – девушки, КМС, короткая программа.
17:10–18:10 – пары, КМС, короткая программа.
18:25–19:40 – танцы на льду, КМС, ритм-танец.
27 февраля
12:30–14:00 – юноши, КМС, произвольная программа.
14:15–15:45 – девушки, КМС, произвольная программа.
16:15–17:20 – пары, КМС, произвольная программа.
17:35–19:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец.
Прямая трансляция
В прямом эфире все соревнования финала Кубка России будут транслироваться на сайте Первого канала.
Посмотреть видео можно будет здесь.
Состав участников
Мужчины, МС
- Дмитрий Алиев
- Роман Атояр
- Даниил Буташнов
- Матвей Ветлугин
- Пётр Гуменник
- Алексей Ерохов
- Макар Игнатов
- Андрей Лазукин
- Георгий Шестернёв
Пары, МС
- Виктория Васильева и Роман Запорожец
- Екатерина Гейниш и Илья Миронов
- Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
- Алина Пепелева и Роман Плешков
- Алина Соловьёва и Елисей Иванов
Женщины, МС
- Ксения Гущина
- Валерия Ларионова
- Станислава Молчанова
- Анастасия Морозова
- Арина Онищенко
- Вероника Петеримова
- Полина Свириденко
- Валерия Шульская
- Вероника Яметова
Танцевальные пары, МС
- Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев
- Софья Карташова и Илья Карпов
- Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко
- Влада Павленина и Александр Алексанян
- Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов
- Екатерина Храбрых и Мирон Суслов
Юноши, КМС
- Кирилл Андрусик
- Андрей Анисимов
- Владислав Дикиджи
- Артём Ковалёв
- Николай Колесников
- Глеб Лутфуллин
- Иван Попов
- Егор Рухин
- Кирилл Сарновский
- Николай Угожаев
- Григорий Фёдоров
- Илья Яблоков
Девушки, КМС
- Софья Акатьева
- Алина Горбачёва
- Инга Гургенидзе
- Алиса Двоеглазова
- Вероника Жилина
- Мария Захарова
- Елизавета Куликова
- Наталия Лагутова
- Виктория Морозова
- Аделия Петросян
- Надежда Понтелеенко
- Софья Титова
Пары, КМС
- Анастасия Егорова и Родион Маринский
- Екатерина Петушкова и Евгений Маликов
- Алиса Родионова и Алексей Карпов
- Екатерина Сторублёвцева и Артём Грицаенко
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук
- Варвара Черемных и Даниил Бутенко
- Майя Шегай и Игорь Шамшуров
Танцевальные пары, КМС
- София Алексова и Илья Владимиров
- Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
- Екатерина Каташинская и Матвей Грачёв
- София Качушкина и Олег Муратов
- Анна Коломенская и Артём Фролов
- Елизавета Малеина и Григорий Родин
- Ольга Мамченкова и Марк Волков
- Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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