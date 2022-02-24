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Фигурное катание, финал Кубка России-2022 в Саранске: 6 причин следить за турниром: противостояние Плющенко и Тутберидзе

Не противостоянием единым. 6 причин следить за финалом Кубка России по фигурному катанию
Дарья Кирюхина
Фигурное катание, финал Кубка России-2022
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Битва школ Плющенко и Тутберидзе — отнюдь не единственный повод посмотреть турнир в Саранске. Хотя конкуренция среди их учениц будет жаркая.

Едва отгремели Олимпийские игры в Пекине, как у нас стартовал финал Кубка России в Саранске. Турнир очень важный для многих фигуристов, а по накалу конкуренции не уступающий многим международным соревнованиям.
На протяжении четырёх дней с 24 по 27 февраля мы сможем насладиться красивой битвой одних из самых сильных фигуристов страны, увидим свежие лица и будущих звёзд не только нашего, но и мирового фигурного катания. Такое пропустить точно нельзя! Поводов смотреть финал Кубка России более чем достаточно.

Финал Кубка России: что за турнир и зачем он нужен

Для начала немного теории. Финал Кубка России по фигурному катанию — это апогей своеобразной серии Гран-при национального уровня. Правда, вместо шести этапов Кубок России включает пять, но заканчивается он также грандиозным финалом лучших фигуристов. Соревнуются по двум разрядам: мастера спорта (МС) и кандидаты в мастера спорта (КМС). В принципе практически те же взрослые и юниоры, просто последние с 14 лет могут при желании выступить по МС, как это делали, например, в прошлом сезоне Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.

В финал Кубка проходят фигуристы, набравшие наибольшие суммы баллов по итогам двух этапов, но, кроме них, право участвовать в финале получают кандидаты в сборную России, независимо от того, ездили они на этапы или нет. И этим правом регулярно пользуются даже титулованные фигуристы — турнир всё-таки престижный и зачастую используется нашей федерацией для розыгрыша последних путёвок на чемпионат мира.

В общем, очень важный и нужный старт. И хотя в этом году на нём не выступят звёзды первой величины, есть как минимум шесть причин посмотреть финал Кубка России.

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Причина № 1. Самый престижный национальный турнир после чемпионата России

Финал Кубка России — соревнования высокого статуса. Выше него лишь чемпионат России. Среди участников — одни из наших лучших фигуристов, которые могли бы достойно представлять страну на крупнейших международных турнирах, но из-за огромной конкуренции такой возможности не имеют. Но как раз благодаря финалу Кубка они получают шанс громко заявить о себе и отобраться в расширенный состав сборной на следующий сезон.

Для многих именно победа в финале Кубка России знаменует взлёт в спортивной карьере. В своё время его выигрывали Елизавета Туктамышева, Елена Радионова, Евгения Медведева, Алёна Косторная, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Семененко. А уж сколько известных имён наберётся среди серебряных и бронзовых призёров и не перечесть!

Причина № 2. Возвращение чемпиона Европы Дмитрия Алиева

Дмитрий Алиев на чемпионате Европы в 2020 году триумфально завоевал золото и автоматически стал одной из главных надежд нашего мужского одиночного. К сожалению, следующий сезон у него не задался, он даже пропустил чемпионат России и так и не смог отобраться на чемпионат мира. В этом сезоне результаты Димы тоже не радуют. Он провалил оба этапа Гран-при, а на чемпионате России занял девятое место — ужасное падение для чемпиона Европы.

Но мы верим, что он справится со своими проблемами и ещё покажет себя во всей красе. Кто знает, может быть, это произойдёт уже в финале Кубка России? В любом случае узнать, в какой он сейчас форме, будет весьма любопытно. За два месяца многое могло измениться.

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Причина № 3. Жаркая битва мужчин

Вообще соревнования мужчин в финале Кубка России обещают быть интересными. Помимо Алиева, в Саранске выступят Андрей Лазукин, Макар Игнатов, Алексей Ерохов и Пётр Гуменник. Серьёзная конкуренция.

Андрей Лазукин из-за травмы не выступал в прошлом сезоне, а в этом потихоньку набирает форму. Макар Игнатов неофициально носит звание секс-символа нашего мужского одиночного, так что у прекрасной половины уже есть веский повод за него болеть. Но и как фигурист Макар не промах. Жаль, что стабильности ему не хватает. Алексей Ерохов —бывший воспитанник Этери Тутберидзе, пытается выйти на новый уровень под руководством Виктории Буцаевой. Пётр Гуменник успел потренироваться у Алексея Мишина, но в итоге перешёл от профессора к Веронике Дайнеко. В этом сезоне Пётр замкнул пятёрку мужчин на чемпионате России и определённо метит на более высокие места в будущем.

Причина № 4. Противостояние «Ангелов Плющенко» и «Хрустального»

В финале Кубка России сойдутся спортсмены из двух самых громких школ в российском фигурном катании. Воспитанники Плющенко и Тутберидзе снова померятся силами, а, возможно, кто-то из них возьмёт реванш после январского первенства среди юниоров. С обеих сторон есть участники и среди девушек, и среди юношей. О первых говорить будем отдельно, а о мальчиках скажем здесь.

15-летний Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» в этом году впервые выступил на чемпионате России, от подиума оказался очень далеко, но опыт получил бесценный. Фигурист талантливый, и Плющенко явно верит в него, хотя и переживает, что пока Кириллу не удаётся достичь солидных наград.

12-летний Николай Колесников из группы Тутберидзе многим запомнился по выступлениям в телепроекте «Ледниковый период. Дети». Несмотря на столь юный возраст, Коля очень достойно проявляет себя в борьбе со старшими ребятами. На Первенстве России стал четвёртым и имеет все шансы вырваться в лидеры, перейдя в юниоры.

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Причина № 5. Будущие звёзды женского одиночного

Противостояние девушек в Саранске — главное событие финала Кубка России. Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Жилина, Алиса Двоеглазова и Софья Титова будут топить лёд 26 и 27 февраля. Битва намечается жаркая.

Увидеть безупречные тройные аксели и четверные тулупы от Софьи Акатьевой — всегда праздник. Алиса Двоеглазова в свои 12 лет тоже поражает сложностью контента с четверными прыжками. А Вероника Жилина заставляет болельщиков каждый раз изрядно понервничать: невероятный арсенал элементов ультра-си превращает её прокаты в настоящую лотерею. Софья Титова — боевая девочка Плющенко, осенью выходит в юниоры, но уже сейчас воюет за место под солнцем.

У Аделии Петросян в финале Кубка России — особая миссия. Она явно ещё не потеряла надежду попасть на юниорский чемпионат мира, и в случае идеальных прокатов с двумя четверными риттбергерами поставит под сомнение место Софьи Муравьёвой в сборной.

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Причина № 6. Захватывающие выступления дуэтов в танцах на льду

Ну, а самое приятное, что будет в финале Кубка России — это, кончено, же соревнования танцоров! По мастерам спорта заявлены Аннабель Морозов и Андрей Багин. Пара отлично проявила себя на чемпионате России, но пресловутая очередь вынуждает ребят ждать своего звёздного часа.

А по КМС заявлены восхитительные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — пара будущего, пара настолько яркая и талантливая, что хочется заранее ей присудить всё золото мира. Но спешить, естественно, не будем. Будем наслаждаться их мастерством в настоящем и следить за всеми фигуристами на финале Кубка России. Кто-то из них, наверняка, поедет на следующие Олимпийские игры в 2026 году или даже в 2030-ом.

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