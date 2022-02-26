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Фигурное катание, финал Кубка России, юниорки, короткая программа: Петросян лидирует, Акатьева провалилась

Сюрприз со знаком минус. Лучшая юниорка Тутберидзе сенсационно провалилась на Кубке России
Дарья Кирюхина
Юниорка Тутберидзе провалилась на Кубке России
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Акатьева совершила несвойственную себе ошибку и не вошла в тройку по итогам короткой программы. Престиж группы Тутберидзе спасла Петросян.

Нешуточная борьба развернулась между юниорками в финале Кубка России! Фигуристки «Хрустального» и «Ангелов Плющенко» задали жару в короткой программе поистине олимпийского масштаба.

Целая драма произошла у главной фаворитки Софьи Акатьевой, которая из-за серьёзной ошибки оказалась на четвёртом месте с худшим для себя результатом. Ещё больше расстроила Вероника Жилина, улетевшая в первую разминку. Снова. Плющенко до сих пор не решил проблемы своей талантливой подопечной.

Лидерство же неожиданно захватила Аделя Петросян. Ученица Тутберидзе не оставляет надежд отобраться на юниорский чемпионат мира.

Петросян в лидерах

Короткую программу у юниорок в финале Кубка России открывала фигуристка из Татарстана Инга Гургенидзе. Яркая, харизматичная девушка каталась под балет «Жизель» Адольфа Адана. Инга показала воздушное катание и приличную сложность в элементах. Тройной флип и двойной аксель в первой половине программы и каскад тройной лутц —тройной тулуп — во второй половине, за что она получила бонусные баллы. И хотя каскад у неё выглядел не таким безупречным, как сольные прыжки, судьи в целом неплохо оценили её прокат — 63,82 балла. А ведь это было только начало турнира!

Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга тоже прекрасно откаталась, хотя перестраховалась и сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп первым элементом в программе. Тем не менее чистый прокат принёс ей 63,26 балла.

Самым ожидаемым выступлением в первой разминке стало, безусловно, энергичное танго Аделии Петросян. Подопечная Этери Тутберидзе уверенно исполнила все прыжки, правда, в каскаде тройной лутц – тройной тулуп допустила мелкую помарку. Это не отразилось на общем впечатлении от её программы, но, возможно, немного сбило ей настрой, и поэтому дорожку шагов она сделала лишь на второй уровень.

Однако оценки от судей Аделия всё равно получила высокие и первой преодолела отметку в 70 баллов: 71,61. И это неудивительно, ведь Петросян берёт не только техникой, но и артистизмом: не каждая взрослая фигуристка способна продемонстрировать столько эмоций на льду, как эта маленькая очаровательная брюнетка.

Сразу после Аделии каталась ещё одна представительница «Хрустального» — Мария Захарова. Тренируется она не в группе Тутберидзе, а под руководством менее известного специалиста — Анны Царёвой. Короткая девушки тоже поставлена под танго, но если у Аделии это темпераментное A Evaristo Carriego, то у Маши — легко узнаваемое страстное Libertango. К сожалению, чисто она его не откатала — подвёл каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Элемент очень сложный и не терпит ни малейшей заминки, которая как раз и случилась у Захаровой после лутца. В итоге она присоединила вторым прыжком тройной тулуп через ойлер, но судьи его не засчитали. Оставшись без каскада, Маша получила всего 58,55 балла. В произвольной ей предстоит реабилитироваться после досадной ошибки.

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Худшее выступление Акатьевой

Во второй разминке развернулась борьба штабов Тутберидзе и Плющенко. Каждую школу представляли по две спортсменки: Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова — группу Тутберидзе, Вероника Жилина и Софья Титова — «Ангелов Плющенко».

Первой в эту битву вступила 12-летняя Алиса Двоеглазова. Фигуристка чисто исполнила все элементы — двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца с тройным тулупом во второй половине. Трогательная короткая программа буквально заворожила зрителей, а судьи оценили выступление Алисы в 66,93 балла.

Конечно, всем не терпелось увидеть в финале Кубка России безоговорочного лидера текущего сезона у юниорок — Софью Акатьеву. Однако всегда радующая своими прокатами девушка неожиданно поразила со знаком минус. Тройной аксель, с такой легкостью дававшийся ей раньше, она приземлила на две ноги и поэтому не смогла присоединить к нему второй прыжок. Самое ужасное то, что у юниоров тройной аксель разрешено исполнять только в каскаде, а значит, Акатьева рисковала остаться не просто без каскада, а вообще без обязательного элемента —акселя. Несмотря на тяжёлую ситуацию, Софья не сдалась и попыталась спасти свою программу, сделав отдельно прекрасный двойной аксель, а затем тройной флип. Второй прыжок к ним она не добавляла сознательно: увы, правила у юниоров очень строги — эти прыжки должны быть сольными.

Естественно, после такого выступления фигуристка очень расстроилась: Софья схватилась за голову и покидала лёд, едва не разрыдавшись. Сергей Дудаков, встречавший свою воспитанницу у бортика, явно не ожидал от неё таких ошибок. Хотя, возможно, здесь нечему удивляться: тренерский штаб Тутберидзе долго отсутствовал из-за поездки на Олимпиаду в Пекин с Валиевой, Трусовой и Щербаковой. Кто всё это время занимался с остальной группой — неизвестно. За свой прокат Софья получила 64,55 балла и четвёртое место — ужасный результат для главной фаворитки турнира. Вот что бывает, когда рядом нет главных тренеров!

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Жилина опять улетела в первую разминку

Закрывали короткую программу у девушек ученицы Плющенко Софья Титова и Вероника Жилина. Софья вышла на лёд с лирической постановкой под отечественную композицию «Не отрекаются любя». На тренировках она регулярно делает тройной аксель, но здесь рисковать не стала и прыгнула дупель. Это не позволило ей претендовать на более высокие баллы, но обеспечило чистое уверенное катание и 67,90 балла. Для 12-летней дебютантки на таком крупном турнире вполне неплохие оценки.

Плющенко в «кисс энд край» с Софьей не сидел: выводил свою звёздочку – Веронику Жилину. В короткой программе она каталась в ярком образе героини комиксов Харли Квин, но сам её прокат получился отнюдь не ярким.

Вначале она отлично справилась с двойным акселем и тройным флипом, но потеряла каскад во второй половине. Неудачно приземлившись с тройного лутца, Ника спустя несколько секунд всё-таки прыгнула тройной тулуп, но было слишком поздно: судьи его не засчитали. Никакие шпагаты, классные вращения и даже акробатическое колесо на льду не помогли Нике перебить эту ошибку. Подопечную Плющенко наказали заметно строже, нежели Акатьеву, поставив ей лишь 59,74 балла. Теперь Жилина будет катать произвольную в первой разминке.

Кстати, ей это уже не впервой. Интересно, что творится в «Ангелах Плющенко», почему такая талантливая девушка постоянно заваливает свои программы? На Олимпиаду в Пекин Плющенко не ездил. В чём же дело?

После такого драматичного начала соревнований у девушек в финале Кубка России развязка может преподнести много сюрпризов. Аделия Петросян идёт на первом месте, а лидеры двух школ не оправдали ожиданий. Конечно, Акатьева и Жилина ещё могут реабилитироваться за счёт убойного контента с четверными в произвольной, а заодно доказать, что их ошибки – это случайность, а не вина тренерских штабов.

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