Талантливый фигурист покинул группу Тутберидзе. У Этери совсем не осталось одиночников?

К группе Этери Тутберидзе приковано пристальное внимание. Любители фигурного катания с затаённым дыханием наблюдают за ситуацией внутри «Хрустального», опасаясь, что на фоне олимпийских скандалов оттуда начнётся отток талантов. И, к сожалению, школа уже понесла первые потери.

Феноменальный одиночник Николай Колесников объявил о прекращении сотрудничества с Тутберидзе. Тем удивительнее, что явных причин для смены наставника у фигуриста не было: он выступал не превосходно, но всё же без тотальных провалов.

Тем не менее спортсмен разорвал сотрудничество с Тутберидзе, поставив её в неудобное положение. У специалиста практически не осталось одиночников. Этери Георгиевна рискует потерять позиции в этой дисциплине и остаться ни с чем на взрослом уровне.

Уход талантливого ученика от Тутберидзе

Для Этери Тутберидзе олимпийский сезон выдался крайне непростым. Лучшему тренеру мира пришлось пережить допинговый скандал с Камилой Валиевой, который не мог не повлиять на её репутацию. Были опасения, что после Олимпиады из группы Тутберидзе начнётся отток талантливых фигуристов. И первой потерей стал 12-летний Николай Колесников, объявивший о прекращении сотрудничества с прежним тренерским штабом. При этом спортсмен с огромной теплотой отнёсся к работавшим с ним специалистам и поблагодарил их за неоценимый вклад в развитие его карьеры. Видимо, отношения между Колей и Этери Георгиевной остались очень хорошими и реальных разногласий у них нет.

«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталицыной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели. Благодарим весь персонал ледового дворца «Хрустальный» — методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за всё!» — написал Колесников на своей странице в «Инстаграме».

«Колесников — фигурист, поцелованный богом»

Известность к фигуристу пришла после участия во втором сезоне телешоу «Ледниковый период. Дети». Коля уверенно прошёл все выпуски и стал победителем соревнований. На протяжении всего времени на проекте Колесников демонстрировал невероятную техническую подготовку, что не раз отмечали судьи. Кроме того, не обделён он и природным артистизмом: в столь юном возрасте ученику Этери Тутберидзе удавалось справиться с разнообразными образами. Особенно запомнился зрителям необычайно зрелый номер под песню Je suis Malade Лары Фабиан, в нём спортсмен раскрылся с новой стороны. Гибкий, быстрый, эмоционально пластичный, он стал олицетворением сбалансированного одиночника, который вместе с многооборотными прыжками показывает отличное владение коньком.

«Это фигурист, поцелованный богом. Дай бог, чтобы травмы или что-то другое не помешали ему дойти туда, куда он способен. Талант у мальчика действительно огромный, он может стать олимпийским чемпионом», — так высказался о будущем Колесникова продюсер шоу Илья Авербух и оказался прав — прогресс Коли не заставил себя ждать.

Хореографически фигурист заметно вырос: стремительные вращения, качественные дорожки шагов, необычные связки — всё это подкупало арбитров на крупных стартах. Но также впечатлял их мощный контент спортсмена — в этом году воспитанник «Хрустального» стабильно заявлял три четверных в произвольной программе. Не всё получалось, но в целом схема была рабочей, поэтому уход Колесникова от Тутберидзе стал неожиданностью. Можно предположить, что снижение результатов в конце сезона (на последнем турнире Коля не смог справиться со всеми тремя элементами ультра-си и улетел на девятую строчку) стало основной причиной такого решения. Но как бы фигурист не пожалел о нём в дальнейшем.

У Тутберидзе не осталось одиночников?

Выбор, где продолжить карьеру, у Колесникова был обширный. Из огромного списка знаменитых наставников Коля выбрал тренера новоявленного олимпийского чемпиона Марка Кондратюка Светлану Соколовскую. Специалист из ЦСКА уже зарекомендовала себя в качестве высококлассного тренера, приводящего своих учеников к престижным наградам. Колесников — отличное приобретение для её группы.

Для Этери Георгиевны же потеря Коли может стать фатальной. Помимо Колесникова штаб Тутберидзе недавно покинули Марк Лукин и Егор Рухин, который с завидной регулярностью меняет тренеров. Только за последние два года он успел покинуть «Хрустальный» и перебраться в ЦСКА, затем вернуться, а после неудачи на нескольких стартах вновь разорвать сотрудничество с «Самбо-70».

В отличие от женской группы, среди мужчин у Тутберидзе быстро заканчиваются ученики. С одиночниками ей просто не везёт, и работа с ними не приносит больших успехов. За исключением Мориса Квителашвили, которому, однако, будет сложно сделать прорыв в следующем олимпийском цикле ввиду возраста, Этери Георгиевне не на кого положиться. Ника Егадзе, который также выступает за Грузию, показывает непозволительно низкие результаты: на чемпионате Европы он даже не квалифицировался в произвольную. Даниил Самсонов до сих пор переживает последствия синдрома Осгуда-Шляттера, полностью пропустив сезон. Та же участь постигла и Всеволода Князева, который перенёс операцию и целый год пытался восстановиться.

Единственной надеждой «Хрустального» остаются Арсений Федотов, который выбился в лидеры среди сверстников, и Эдуард Карартынян, по всей видимости, прекративший работу с Алексеем Урмановым. Фигурист по-прежнему числится в Центре олимпийской подготовки в Сочи, но проводит время на катке в Москве. Потенциал у Эдуарда, как и у Арсения, очень высокий — он уже вставляет в программу два четверных сальхова, однако по возрасту оба спортсмена пока не проходят на уровень мастеров.

Вполне возможно, что Тутберидзе в следующем сезоне останется совсем без представительства на взрослых соревнованиях у мужчин, если Квителашвили завершит карьеру, а Самсонов и Князев не восстановятся. Проблема заключается в том, что и среди юниоров у Этери Георгиевны небольшой выбор, а это может породить новые разговоры о том, что она не умеет работать с одиночниками.

Похоже, в «Хрустальном» так или иначе назревают перемены: если наставница хочет удержать позиции в этой дисциплине, ей стоит больше времени уделять тренировкам мужчин и, возможно, попробовать новые методики подготовки.