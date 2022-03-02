«Лучший выбор в моей жизни». Известная российская фигуристка вышла замуж

Среди российских фигуристок теперь на одну невесту меньше: Елизавета Худайбердиева вышла замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова и поделилась трогательными фотографиями с торжества в своём «инстаграме». Известие о свадьбе получилось очень неожиданным: девушка ответила согласием на предложение своего возлюбленного в конце января, а уже в последних числах февраля они надели обручальные кольца.

Но, видимо, красавицу-спортсменку настолько захватил вихрь любви, что отдалять семейное счастье дальше не было смысла. А долгая разлука с любимым во время предолимпийских сборов лишь усилила эти чувства.

Она сказала «да»

Елизавета Худайбердиева известна болельщикам яркими выступлениями в танцах на льду со своим партнёром Егором Базиным. В этом сезоне они взяли бронзу на чемпионате России и оказались первыми запасными в олимпийской сборной. Однако это достижение в спортивной карьере девушки затмило другое – личное: 23 января она опубликовала в своём «инстаграме» пост с кольцом на пальце и краткой, но максимально красноречивой подписью: «yes». Этим «да» по-английски Лиза раскрыла значительные перемены в своей жизни: она помолвлена и вскоре обретёт статус замужней леди.

Избранником фигуристки стал продюсер Первого канала Кирилл Благов, с которым она познакомилась на одних из соревнований. Сначала влюблённые скрывали свои отношения, но регулярное появление фото Лизы в «инстаграме» Благова с весны 2021 года не могло не вызвать подозрений у болельщиков.

Тем не менее объявлять о романе они не спешили. Лишь к концу июля Лиза призналась, что встречается с Кириллом, разместив на своей страничке романтичное видео с ним.

Хотя между ними и приличная разница в возрасте – 15 лет, это ничуть их не смущает. Совсем юная 19-летняя фигуристка на самом деле давно повзрослела благодаря трудностям, с которыми столкнулась в большом спорте. Будучи подростком, девушка самостоятельно решала уже многие проблемы, в том числе и финансовые. Себя она ощущает старше ровесниц, поэтому легко нашла общий язык с Благовым и поняла, что он и есть её вторая половинка.

«После Пекина хочется одного: чтобы этот альбом пополнялся как можно реже»

Тренировки и соревнования Лизы естественным образом постоянно разлучали её с молодым человеком. Кирилл старался ездить с ней на все турниры, но такая возможность выпадала не всегда. А самым тяжёлым испытанием для них обоих стало длительное расставание на время предолимпийских сборов.

Худайбердиева и Базин были буквально в шаге от заветной поездки в Пекин, но добрались лишь до Красноярска, где проходила подготовка наших фигуристов к Олимпиаде. Там же произошла неприятная история: Егор и тренер Денис Самохин сдали положительный тест на коронавирус. Несмотря на близкий контакт с ними, Лизе повезло – болезнь обошла её стороной. Но представьте, что чувствовал в этот момент её жених, находившийся в тысячах километрах от неё. И ведь на сборах в Красноярске их разлука не закончилась: Лиза с выздоровевшим Егором продолжили тренировки на базе в Новогорске.

Стоит ли удивляться, что после такого долгого отсутствия рядом друг с другом Лиза и Кирилл решили не откладывать свадьбу в долгий ящик? Кириллу уж точно подобное испытание пришлось не по вкусу.

«Когда в начале лета Лиза поехала на первый сбор и стало понятно, что мы не увидимся неделю, я сказал: может, созвонимся завтра, когда у тебя будет время. Лиза парировала с решительностью, за которую её обожаю: да всего неделя, не буду я с тобой созваниваться, что за глупости. Следующим вечером мы разговаривали больше часа, и, судя по лицу Лизы, она не понимала, что вообще происходит.

Когда она вернулась, мы сделали татуировки (как вы понимаете, уже стало предельно ясно, что на самом деле происходит) и после этого созванивались всегда, когда не получалось вместе поехать на соревнования. Так в телефоне появился альбом с такими скринами. После Пекина хочется одного: чтобы этот альбом пополнялся как можно реже», – написал Благов в своём «инстаграме».

Скромная свадьба и смелое декольте невесты

О вступлении в семейную жизнь Елизавета Худайбердиева сама рассказала в своих «сториз». Вечером 27 февраля девушка выставила нежные фотографии со свадьбы, а через несколько дней выложила пост с надписью «Лучший выбор в моей жизни». Обмен клятвами в супружеской верности прошёл скромно, ребята просто расписались в одном из московских загсов. Но наряды всё же подобрали соответствующие: тёмно-синий костюм у жениха и белое платье у невесты.

Хотя Лиза ограничилась лаконичным платьем без какого-либо особого декора, выглядела она в нём восхитительно и очень романтично. Наряд из струящейся ткани идеально обрамлял безупречную фигуру спортсменки, а смелое декольте подчеркнуло её женственность. Туфли на устойчивом каблуке и с острым носом точно совпадали по цвету с платьем. А аккуратный букетик из белых и фиолетовых цветов добавил образу девушки лёгкие нотки весенних красок. Макияж глаз Лиза тоже выбрала в фиолетовых оттенках, а причёску сделала в голливудском стиле.

Отмечать радостное событие счастливые супруги отправились в итальянский ресторан на Патриарших прудах Maritozzo. Оттуда они выложили ещё одну «сториз» – совместное селфи.

Кстати, название этого ресторана – говорящее: многие находят в нём сходство с английской фразой «Marry me», то есть «выходи за меня». И это не случайно. Marito переводится с итальянского как муж, а маритоццо – это булочки, которые по одной версии девушки пекли для привлечения мужа, а по другой – женихи использовали в качестве инвентаря для предложения руки и сердца: прятали обручальное кольцо прямо в креме воздушной выпечки. В общем, с какой стороны ни посмотри – отличное место для празднования свадьбы!

Пусть этот сладкий старт в роли мужа и жены для Благова и Худайбердиевой выльется в долгие и прочные отношения, которые будут подстёгивать обоих на новые достижения. И, конечно, ждём Лизу на соревнованиях в будущем: спортивную карьеру она продолжает, и перспективы у их дуэта с Базиным очень хорошие.