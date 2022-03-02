Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира. Чем это обернётся для мирового спорта

Отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира во Франции теперь неминуемо. Медали достанутся другим спортсменам, в то время как гениальным ученицам Этери Тутберидзе придётся смотреть на это с экранов телевизоров. Вот только без Валиевой, Трусовой и Щербаковой турнир в Монпелье потеряет всякую зрелищность. Впрочем, как и весь мировой спорт, в котором медленно, но верно намечается застой.

Россия на протяжении многих лет была единственным двигателем прогресса почти во всех дисциплинах фигурного катания. Без такого мощного конкурента в лице нашей сборной другие команды могут попросту расслабиться и откатиться в развитии на добрых 10-15 лет.

Что ж, в женском одиночном катании болельщикам, вероятно, придётся смотреть на невероятные каскады из… тройных прыжков.

Чемпионат мира без россиян потеряет в зрелищности

Бан российских фигуристов на крупных международных стартах стал очень неприятной новостью. Для наших атлетов это означает непопадание на чемпионат мира и досрочное окончание сезона. Вот только и для иностранцев такое решение ISU станет мощным ударом. Прежде всего, по спортивному содержанию соревнования. Очень ёмко на эту тему высказался почётный президент ФФККР Валентин Писеев, отметив главную проблему происходящего.

«Я возмущён. Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов. Безобразное решение. Это не будет способствовать развитию мирового фигурного катания и проведению чемпионата на том уровне, на котором он должен быть, интерес к соревнованиям явно пропадёт. Чемпионат уже не будет таким, каким был всегда, когда участвовали наши, российские спортсмены», — сказал он.

Такое мнение вполне оправдано: многие понимают, что все четыре дисциплины потеряют сильнейших участников. Самое заметное обесценивание результатов произойдёт в женском одиночном катании и в спортивных парах. Без Валиевой, Трусовой и Щербаковой смотреть выступления девушек будет неинтересно. За призовые места поборются японки Каори Сакамото, Вакаба Хигути и Мана Кавабэ и американки Алиса Лью, Карен Чен, но их противостояние точно не будет зрелищным. Российские дуэты Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский должны были диктовать моду в мировом спорте после возможного ухода опытных Тарасовой/Морозова и Суй/Хань, но теперь им всем закрыта дорога в Монпелье. Теоретически победившие на Олимпиаде китайцы могут приехать на чемпионат мира, но с точки зрения соревновательной практики этот ход будет бессмысленным. Главного трофея в карьере они уже добились, а конкурировать с заведомо более слабыми соперниками олимпийским чемпионам не с руки.

Меньше пострадают танцы на льду, где французские, американские и канадские дуэты вновь будут выяснять между собой отношения, и мужчины, где традиционно самая высокая плотность в турнирной таблице. Но даже так снятие Юдзуру Ханю из-за травмы и неопределённость Нэйтана Чена по поводу своей дальнейшей судьбы ставят организаторов мирового первенства в неудобное положение: снижение зрительского интереса обязательно повлияет на рейтинги телетрансляций, из-за чего возникнут сложности с их продажей другим странам. Проблемы со спонсорскими контрактами, заполняемостью залов и рекламной деятельностью — это лишь полбеды. Основная трагедия произойдёт внутри самого спорта: весь мир ожидает долгий период застоя — ещё ужаснее, чем сейчас.

Уровень мирового фигурного катания резко упадёт?

Очень сложно прогнозировать, когда стабилизируется ситуация в спорте и будет ли она восстановлена вообще, но пока всё указывает на то, что уровень мирового фигурного катания значительно понизится. Одна из трёх стран-инфлюенсеров, то есть тех, кто задаёт тон развитию, на какой-то срок выпадет из гонки за уникальными достижениями. Вся ответственность ляжет на плечи США и Японии, но у них давно наблюдаются трудности в некоторых видах. Для первых — это женское катание, для вторых — танцы и пары. Самая сбалансированная в этом плане — команда России. Наши тренеры и спортсмены целенаправленно добиваются прогресса во всех дисциплинах. Новое поколение техничных спортивных дуэтов, танцоры со своим узнаваемым стилем — это результат долгой плодотворной работы.

Революция же в женском одиночном катании, которую устроили ученицы Этери Тутберидзе, навсегда изменила облик самого красивого вида спорта. Дело не только в четверных прыжках — в конце концов их научились прыгать и в других сборных, хотя и не так успешно, как в России — а в особом построении программ. Любая постановка «Хрустального» отличается от всех прочих сложностью элементов, хореографической полнотой: нестандартные переходы, заходы на прыжки, вращения, дорожки шагов — лучший тренер мира научилась выжимать максимум по баллам, при этом адаптируя свои знания под особенности подопечных.

С уходом Тутберидзе с мировой арены есть вероятность, что мы просто откатимся на 10-15 лет назад, когда каскады из тройных прыжков уже были чудом. Без примера Этери Георгиевны, без её авторитета иностранным специалистам не придётся рвать жилы и экспериментировать с методиками, формами и содержанием. И если такая позиция закрепится среди основных представителей элиты фигурного катания, то нас ждёт жесточайшая деградация.

России нужно компенсировать отсутствие стартов

Что же делать в таком случае России? В последние годы наше сообщество стало достаточно закрытым, поскольку разрабатывались новые подходы, увеличивалось количество требований, критерии качества модернизировались — отсюда и повышение эффективности российских атлетов. Ни для кого не секрет, что национальный чемпионат в нашей стране уже давно по техническому уровню и накалу страстей превзошёл даже Олимпийские игры. Конкуренция там сумасшедшая, и все участники стремятся выполнять задачи максимального порядка. Похоже, пришло время использовать это с пользой.

В период пандемии российским чиновникам удалось компенсировать отсутствие стартов новым типом турнира: премьера развлекательного Кубка Первого канала прошла успешно. И хотя некоторые недочёты в организации впоследствии были выявлены, это не смазало общего впечатления, а значит, вектор поведения был выбран правильно. Сейчас у наших функционеров есть шанс исправить все огрехи и создать самостоятельное соревнование, которое положительно отразится на подготовке фигуристов, а также позволит им испытать приятные эмоции в это непростое время. К сожалению, предложение Этери Тутберидзе устроить баттл между сборными России и мира по понятным причинам не может быть реализовано, но нет никаких сомнений, что мы увидим другую интересную идею на Кубке и сможем порадоваться выступлениям наших звёзд.