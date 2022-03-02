Расцвет или забвение. Чего ждать от перехода фигуристки Косторной в ЦСКА?

Алёна Косторная в третий раз пускается на поиски лучшего места для тренировок. Причём последние два её похода выпали на начало весны. В прошлом году фигуристка в начале марта перешла от Евгения Плющенко обратно к Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала главные медали в своей спортивной карьере. И вот спустя год Алёна снова меняет тренера: отправилась к Елене Буяновой в ЦСКА.

Прямо настоящее весеннее обострение. Как природа каждый год обновляется, так и Косторная обновляет декорации вокруг себя на тренировках. Но поможет ли это спасти её карьеру? Увидим ли мы расцвет одной из самых талантливых фигуристок или она завянет без сильнейшего тренера одиночниц?

Меняет тренеров так же часто, как цвет волос

Метания Косторной между тренерами начались после её первого взрослого сезона. Летом 2019 года она неожиданно перешла из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко». Девушка утверждала, что на новом месте ей хорошо и она «стала улыбаться чаще», но эти улыбки мы видели у неё не на верхней ступени пьедестала, а на фотографиях из соцсетей. И, честно говоря, эти улыбки не сулили ничего хорошего.

Так и случилось. Без строгой Этери Георгиевны Алёна проиграла на этапе Кубка России в Казани Александре Трусовой, затем потерпела поражение от Елизаветы Туктамышевой на домашнем Гран-при в Москве. До чемпионата России она не доехала: не успела восстановиться после коронавируса. Пропустила Алёна и Кубок Первого канала, а в финале Кубка России драматично упустила последний шанс отобраться на чемпионат мира в Стокгольме.

Многие боялись, что после этого она завершит карьеру. Её знаменитая фраза «После сегодня завтра уже нет» максимально красноречиво вместила всё отчаяние былого лидера нашей сборной. Это отчаяние подтолкнуло её снова всё поменять. Вернуться туда, откуда столь стремительно сбежала несколько месяцев назад.

3 марта 2021 года стало известно о переговорах Алёны с бывшим тренерским штабом, а 6 марта появилось фото фигуристки с катка в «Хрустальном» и вышло официальное подтверждение о её переходе обратно к Тутберидзе.

Но вот наступила очередная весна, и Косторная начала её с традиционных для себя обновлений: 2 марта она заявила, что отныне будет тренироваться у Елены Буяновой в ЦСКА. Так часто, как тренеров, Алёна меняет разве что цвет волос и причёски. Только последнее не влияет глобально на её спортивное будущее.

Переход по расписанию

Фигуристка просто поражает своей точностью во времени! Разница с прошлогодней историей всего в один день. К тренировкам у Буяновой Алёна планирует приступить 7 марта. Так и всплывают флешбэки с сюжетом Первого канала от 6 марта 2021 года, где Алёна признавалась, что зря уходила от Тутберидзе. Будет ли сюжет о том, как Алёна осваивается на катке в ЦСКА? Хотелось бы, но слишком надеяться, пожалуй, не стоит. Да и вряд ли он пояснит её мотивы и цели.

Можно было бы сказать, что эти метания от тренера к тренеру связаны с подростковым возрастом, на который так удачно дополнительно накладывают отпечаток первые лучи долгожданного весеннего солнца. Но всё не так просто. По словам самой Косторной, решение о её переходе — общее для них с Тутберидзе.

«Общим решением с Этери Георгиевной Тутберидзе мы прекратили сотрудничество. Сейчас я планирую начать работу с Еленой Германовной Буяновой», — цитируют Косторную в ТАСС.

То есть никакой спонтанности в этот раз не было, а совпадение по времени, возможно, связано с тем, что в «Хрустальный» её взяли после Плющенко ровно на один год. А дальше в зависимости от её успехов в олимпийском сезоне и обоюдного желания собирались либо оставить, либо предложить перейти куда-то ещё. Ну, и предложили. Может быть, и Буянову порекомендовали. Почему бы и нет?

Новый переход — путь к расцвету, а не к забвению?

Главный вопрос — пойдёт ли этот переход Алёне на пользу. С Плющенко она не добилась желаемых результатов, потеряв тройной аксель. У Тутберидзе в первой половине этого сезона мы видели проблески прежней роскошной фигуристки, но внезапный перелом кисти правой руки накануне чемпионата России помешал ей продолжить борьбу и отобраться на Олимпиаду.

Однако не стоит недооценивать Елену Буянову и ждать повторения истории с «Англами Плющенко». Буянова — хороший опытный специалист, подаривший России первую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Аделину Сотникову. Да, сейчас имена её девочек не появляются на первых полосах, но с приходом к ней в группу Алёны это может измениться. Грамотный подход к талантливой, но, очевидно, растерянной фигуристке способен привести к «хэппи энду». Косторная получит у Буяновой необходимое внимание, которого не могли ей дать в тренерском штабе Тутберидзе из-за обилия топ-спортсменок.

А ещё она сможет спокойно восстановиться, ведь, едва вернувшись на лёд после перелома правой руки, она сломала левую. И ей не придётся при этом глядеть по сторонам и видеть, как другие с лёгкостью прыгают четверные и тройные аксели. Не придётся во что бы то ни стало их догонять, рискуя снова травмироваться. Алёне уже 18 лет — лишние травмы ей ни к чему.

Ну, и повышение возраста у фигуристок, которое практически неизбежно, тоже поможет Алёне перезапустить карьеру и расцвести в руках нового наставника. Всё-таки она не сказала своё последнее слово в фигурном катании. Рано вешать коньки. Лучше уж уход к другому тренеру, чем уход из большого спорта.