Несчастливое поколение. Как уникальные российские фигуристки лишаются шансов на величие

Что такое не везёт и как с этим бороться? Это выражение как нельзя лучше описывает спортивную карьеру сегодняшнего поколения российских фигуристок. От Трусовой, Косторной и Щербаковой до целой плеяды талантливейших юниорок. Наши девочки объективно сильнейшие в мире, но, чтобы подтвердить это, им требуется невероятная удача. На их долю в очередной раз выпали непростые испытания. Хотя, скорее, они и не кончались после отмены чемпионата мира в 2020 году. Третий сезон подряд наши одиночницы лишаются крупнейших стартов и остаются без медалей и титулов, которые точно бы там завоевали.



Обидно? Не то слово! Не зря говорят, что везение — одно из условий для спортивных успехов. И, как оказалось, очень важное условие, без которого годы интенсивных тренировок могут рассыпаться прахом.

Драма Трусовой и Косторной

Когда Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова только выходили во взрослые, им предрекали невероятные достижения и доминирование в женском одиночном. Так оно и было поначалу. Каждая с разгромом для соперниц выиграла свои этапы Гран-при, а затем они вместе захватили подиумы финала Гран-при и чемпионата Европы, попутно подтвердив свою мощь на чемпионате России. Но эта победная серия продлилась недолго: главный турнир в их первом взрослом сезоне не состоялся. Чемпионат мира в канадском Монреале, к которому тренерский штаб Тутберидзе выводил их на пик формы, отменили буквально за несколько дней до его начала. Столько усилий было потрачено, и всё — напрасно.

Саша готовила к тому чемпионату «пятиквадку» в произвольной программе, надеялась взять реванш у своих подруг по команде после проигрыша на других стартах. И кто знает, может быть, у неё бы получилось, ведь до этого она выстреливала именно в конце сезона, дважды забирая титул чемпионки мира среди юниоров. Но эту традицию прервали. Не Алёна с Аней. А обстоятельства. Вместо Русской ракеты мир внезапно захватила пандемия коронавируса. С поездкой в Канаду пришлось распрощаться.



А через год всё так изменилось, что до чемпионата мира в Стокгольме троица Тутберидзе в полном составе уже не доехала. Алёна, до этого блиставшая с золотом на всех международных соревнованиях, потеряла тройной аксель и не смогла отобраться туда, куда ранее должна была ехать под первым номером. Не успела реализовать все амбиции, находясь в лучшей форме. А ведь медаль чемпионата мира, не важно — золотая, серебряная или бронзовая, ей бы не помешала. Но теперь в её спортивной карьере стоит пробел, полный горечи и боли.



Трусова на чемпионат мира в Стокгольме попала, но стала на нём лишь третьей. А что если годом ранее она бы выиграла его в Монреале? Может, и перехода от Тутберидзе к Плющенко и обратно после него не случилось.

Россыпь талантливых юниорок без соревнований

Из-за пандемии в прошлом сезоне чемпионат мира и World Team Trophy оказались единственными международными турнирами для наших фигуристок. Причём в командном никаких титулов выиграть было нельзя, интерес для спортсменов он представлял в первую очередь в плане финансов. Был ещё, правда, этап Гран-при в Москве, который собрал несколько представителей ближнего зарубежья, но всё равно не дотянул до привычного нам формата. Тем более в отсутствие борьбы за выход в финал. Чемпионат Европы долго держал всех в подвешенном состоянии, но, увы, провести его так и не рискнули.

Юниорам пришлось и вовсе туго: у них международные старты отменили полностью. Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых не смогли заработать себе нужную репутацию у иностранных судей перед выходом во взрослые. Не говоря о призовых, на которые им, кроме Кубка Первого канала, негде было рассчитывать. А в олимпийском сезоне Камила и Майя остались без своего первого финала Гран-при. Не будь травмы у Даши, она бы тоже в него прошла, но турнир так и не состоялся.

Нынешним же юниоркам, в первых рядах которых Софья Акатьева и Софья Самоделкина с умопомрачительным по сложности контентом, остаётся загибать пальцы потерянных медалей. Первый юниорский сезон — одни внутренние соревнования с апогеем в виде финала Кубка России вместо чемпионата мира. Второй сезон — с долгожданными этапами Гран-при, но без финала и снова без главного старта.



А ведь соревновательный опыт крайне важен для юных спортсменов. И одних внутренних соревнований им не достаточно. Аделия Петросян и Софья Муравьёва, например, должны выйти во взрослые будущей осенью, но, кроме пары этапов Гран-при, значимых турниров в их послужном списке ничего не значится.

«На долю этого поколения выпали тяжёлые испытания»

Пережив кошмар у одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, никто и подумать не мог, что это просто цветочки. Ягодки же подоспели в рекордные сроки: через неделю наших фигуристов опять лишили чемпионата мира. На этот раз сам старт никто не отменял. Но по известным причинам Международный союз конькобежцев (ISU) решил отстранить российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Вот так. Без вины виноватые. Вопиющая несправедливость!



Александра Трусова реально могла наконец-то взять золото и сгладить своё разочарование после серебра Олимпиады. Да и Щербакова имела все шансы стать двукратной. Впрочем, её можно назвать счастливицей на фоне других: чемпионство на мире и олимпийское золото не дадут соврать.

Валиева же подхватывает отчасти сценарий своих старших коллег, пропуская первый взрослый чемпионат мира. Только у неё, в отличие от них, и полноценный юниорский сезон был всего один, что особенно обидно.



Как сохранить в подобных условиях нашим прекрасным фигуристкам мотивацию для продолжения карьеры? Как им тренироваться, когда всё время что-то мешает брать заслуженные награды? Сейчас им очень необходима поддержка окружающих. Драма в фигурном катании никак не закончится.

«Конечно, очень грустно. Хочется поддержать наших ребят. На долю этого поколения выпали тяжёлые испытания. И так много соревнований приходилось пропускать, а теперь вообще запрет.

Сейчас они как никогда нуждаются в словах поддержки. Я желаю всем им сил и стойкости, чтобы пройти через всё это», — отметил Илья Авербух.



Всё происходящее так неправильно и напоминает страшный сон. Но в минуты отчаяния в сознании всплывают слова Татьяны Тарасовой:



«В спорте нет справедливости. И нигде нет справедливости, и не надо её искать. Надо делать — и всё».



Вот наши фигуристки и делают всё, что могут, несмотря ни на что. Тренируются, оттачивая своё мастерство и изучая новые элементы. Ведь за чёрной полосой обязательно наступает белая. Главное — не потерять мотивацию и форму на подходе к ней.