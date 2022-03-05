Россия — флагман мирового фигурного катания. От вынужденной изоляции мы только выиграем

Для процветания спорта в нашей стране нужно совсем немного: мотивированные атлеты и грамотная работа чиновников. Но какая?

Изгнание российских спортсменов с международных стартов повергло всех любителей фигурного катания в шок. Казалось, такие перемены негативно скажутся не только на качестве соревнований, которые потеряли явных лидеров, но и на самих атлетах: мотивации продолжать карьеру, скажем прямо, у них поубавилось, ведь подобное положение дел может продлиться куда дольше, чем пресловутая пандемия.

Тем не менее паниковать и сокрушаться о разрушении судеб талантливых фигуристов ещё рано. Россия легко может стать новым центром сил в самом красивом виде спорта. Для этого нужно лишь немного потрудиться.

Мы ожидаем грамотной работы от российских чиновников. Какие варианты они могут предложить?

Сможет ли Кубок России заменить серию Гран-при?

Нет никаких сомнений в том, кто в последнее время задавал тон развитию фигурного катания в мире. Наши спортсмены не имели конкурентов практически во всех дисциплинах, показывая недостигаемый уровень катания, поэтому де-факто основная борьба за медали шла внутри страны. Осталось лишь оформить превосходство нашей федерации на бумаге, организовав полноценную систему стартов, которая заменит атлетам международный сезон под эгидой ISU.

В первую очередь это касается Кубка России, который по форме и содержанию очень напоминает серию Гран-при. При правильной организации эти соревнования и вовсе станут взаимозаменяемыми. Главный вопрос, на который предстоит ответить чиновникам, — это количество этапов. Для повышения зрительского интереса, конечно, можно увеличить частоту стартов, но отталкиваться нужно от физических данных спортсменов. Переутомление может подорвать здоровье наших топов, а ведь их присутствие на этапах просто необходимо для привлечения внимания. Также функционеры должны задуматься о качестве арен, на которых будут проводиться турниры. Теперь у нас есть возможность показать крупные соревнования в разных городах, радуя болельщиков по всей России, но тренировочные базы для этого точно не подойдут.

Финансирование и есть та самая глобальная проблема, которую необходимо решить. Спортсмены потеряли основной источник дохода в виде зарубежных стартов и теперь нуждаются в компенсации. У малоизвестных фигуристов остаются ледовые шоу, подкатки, тренерская работа, но у тех, кто нацелен на плодотворную работу и концентрируется на соревновательной практике, банально не будет ни сил, ни времени на это. Не спасут даже рекламные контракты, которые и так сейчас являются редкостью. Популяризация фигурного катания в России происходит за счёт громких вывесок и историй о жёстком противостоянии Плющенко и Тутберидзе, но хотелось бы большего разнообразия.

Пробел в виде чемпионата Европы и другие старты

С точки зрения маркетинга нашему спорту требуются новые лица, а найти их можно в маленьких региональных школах, которые теперь нужно продвигать с удвоенной силой. Конечно, смотреть на условное соперничество Трусовой с пятью квадами и девочками без тройных прыжков вряд ли кто-то станет, но что мешает повысить статус отдельных всероссийских соревнований, коих у нас много, просто о них никто не слышал? Мемориалы Н. А. Панина-Коломенкина, С. Волкова, С. Жука вполне могут стать заменой серии «челленджер» и обеспечить разнообразие в представительстве россиян, явив публике новых звёзд.

По большому счёту модель иностранного сезона должна стать основной для устройства российских турниров, но если Гран-при, соревнования категории «Б» и чемпионат мира, который поменяется местами с национальным первенством, мы способны заменить, то пробел чемпионата Европы восполнить будет очень трудно. Дополнительный старт в данном случае бесполезен: дважды проводить соревнование, на котором соберутся флагманы разных дисциплин, нет никакого смысла, поскольку впечатления от кульминации сезона будут смазаны.

Чем же ещё можно удивить искушённого зрителя? Внутренние старты часто локализированы, что можно успешно использовать. В несколько этапов проводятся Кубки федераций Москвы и Санкт-Петербурга, и не всегда это соревнования низкого уровня. Список может пополнить Сочи, где постепенно растёт школа олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Есть у нас и общий Кубок Федераций — вот на нём можно сосредоточиться и устроить шоу-турнир, подобный Кубку Первого канала.

Кубок Первого канала: новая структура и идеология

Развлекательный турнир вселил надежду в фанатов в сложное пандемийное время. В целом наблюдать за битвой команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой было очень интересно, но не обошлось и без казусов. Руководство пошло по наиболее простому пути, столкнув лбами двух известных фигуристок, история противостояния которых является одной из самых громких и скандальных. Но такая тактика не сработает дважды, если только возглавлять сборные не возьмутся Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Кубок Первого канала отчаянно нуждается в перезагрузке и новой идеологии, потому что даже на уровне стилистики команд всё это отдаёт нафталином. «Красная машина», «Время первых», яростный трэш-ток на пресс-конференции — да, в этом есть своя романтика, но организовать огненный спич участников можно и другим путём, при этом сохраняя комфортные условия для самих фигуристов.

Что же касается формата, то схема основные соревнования + прыжковый турнир оказалась рабочей. Старт, состоящий из трёх уровней, теоретически могут расширить, поскольку техническая мощь современных спортсменов растёт и появляются всё новые комбинации. Наши девушки демонстрируют на тренировках сумасшедшие каскады, о которых другим остаётся лишь мечтать, мальчики пробуют пятерные прыжки, а некоторые собирают два квада в одном элементе. И хотя на российской арене мы вряд ли увидим Илью Малинина (несмотря на русские корни, американцу будет сложно добраться до территории нашей страны), то Марк Кондратюк там точно появится, равно как и его сальхов в пять оборотов.

Ученика Светланы Соколовской нередко ругают за плохое владение коньком, хотя на самом деле это не так. Из-за своеобразной хореографии может показаться, что спортсмен недостаточно работает ногами. Уличают в подобном и других фигуристов. Например, Александре Трусовой наверняка обидно слышать, что она неправильно исполняет элементы, хотя является одной из самых техничных одиночниц мира. Разрешить спор относительно её способностей можно раз и навсегда при помощи возращения одной из дисциплин, существовавших до 1990 года. «Школа», или обязательные фигуры, может выглядеть не так эффектно, как прыжки, но зато даст возможность ещё раз насладиться красивым плавным катанием таких мастеров, как Алёна Косторная.

Смелые эксперименты России запустят революцию

Подводя итоги, можно сказать, что у России появился карт-бланш на эксперименты в будущем сезоне. Пока наше фигурное катание находится в изоляции, мы можем его модернизировать, а по возвращении предложить правки в существующие правила. Международный союз конькобежцев всерьёз намерен поднять возрастной ценз, однако нашей федерации нет нужды придерживаться этого нововведения. Сильнейшие юниорки составят достойную конкуренцию взрослым и при этом сами не потеряют в развитии, так как их не будут искусственно сдерживать. Карьера Акатьевой, Самоделкиной, Петросян и многих других будет спасена, и для этого им не надо будет менять спортивное гражданство.

Когда-то этот путь избрали Екатерина Рябова, Екатерина Куракова, Морис Квителашвили, Анастасия Губанова и ещё несколько спортсменов. Для них дорога на наши старты будет открыта всегда. Сотрудничество с белорусской федерацией, которую также включили в персоны нон грата, поможет разнообразить состав участников. В перспективе можно пригласить членов и более сильных сборных, но только при условии взаимной договорённости.

Отходных путей у России в связи со сложившейся ситуацией оказалось не так уж и мало, и что-то подсказывает, что наша федерация не намерена опускать руки и даст бой санкциям. От вынужденной изоляции мы только выиграем.