Императрица в деле. Сможет ли Туктамышева превзойти по популярности Медведеву и Загитову?

Елизавета Туктамышева — настоящая долгожительница женского одиночного катания. 25-летняя спортсменка доказала, что даже в солидном возрасте можно показывать отличные результаты. Тем не менее вечно карьера ученицы Алексея Мишина тоже не может длиться. Когда-нибудь ей придётся покинуть большой спорт и начать поиск себя за пределами катка. Благо вариантов у Лизы превеликое множество.

Яркая и самодостаточная фигуристка ставит перед собой высокие цели и грезит о работе в медиа. И, надо признать, с большой долей вероятности она обречена на успех. Ещё до триумфа Евгении Медведевой на телевидении Туктамышева показывала класс в роли комментатора; нет сомнений, что хорошо проявит она себя и в качестве ведущей на «Ледниковом периоде».

Лиза вполне может потеснить Медведеву и Загитову на телевидении и стать новой звездой прямого эфира!

Карьера Туктамышевой оказалась под угрозой из-за санкций

Елизавете Туктамышевой патологически не везёт с Олимпиадами. Третий поход за путёвкой на Игры для ученицы Алексея Мишина начинался крайне удачно: после длительного спада в результатах фигуристка вернулась более сильной и уверенной в себе. На старте сезона она показывала феноменальную физическую подготовку — казалось, мы вот-вот увидим обещанный четверной тулуп, но Лиза решила не рисковать и сделала ставку на стабильность. И даже так она умудрилась составить достойную конкуренцию новому поколению девушек с россыпью квадов.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Коронный тройной аксель, классные постановки и неиссякаемый источник энергии — у Туктамышевой были все шансы отправиться в столицу Китая. Однако вмешался его величество случай. В короткой программе на чемпионате России фигуристка неожиданно оступилась на любимом элементе ультра-си и буквально лишила себя всех преимуществ — её основная соперница Анна Щербакова, продемонстрировав нелучшее катание, оказалась выше и забронировала за собой место в российской сборной.

Лиза стала запасной и поехала со всеми участниками на предолимпийские сборы в Красноярске, но, по сути, спортсменка понимала, что ситуация вряд ли изменится и ей останется рассчитывать лишь на финальное соревнование в году, где она по-прежнему могла бы блеснуть. На чемпионате мира в Стокгольме Императрица развеяла сомнения всех скептиков и завоевала серебряную медаль. В Монпелье Туктамышеву ждал бы очередной вызов: на фоне выматывающих выступлений в Пекине кто-то из великолепной тройки Валиева-Трусова-Щербакова мог пропустить турнир, дав дорогу воспитаннице Мишина. Правда, узнать, случилось бы это или нет, болельщикам не суждено. В итоге никто из наших шикарных девушек не поедет во Францию из-за санкций, введённых ISU против российских спортсменов. Карьера 25-летней фигуристки после этого известия оказалась под угрозой — Лиза была готова бороться и мечтала о светлом будущем, но теперь может навсегда уйти из спорта.

Туктамышева затмит Медведеву в качестве комментатора?

Чемпионка мира — 2015 уже обмолвилась, что обдумывает свои планы на случай, если завершит профессиональные выступления. Пока она склоняется к работе в медиа, в том числе к роли комментатора, которая для неё не нова. Ещё до триумфа Евгении Медведевой на телевидении Лиза оценивала прокаты фигуристов на этапе Гран-при в Москве в 2018 году в паре с Максимом Траньковым, а также ездила на европейское первенство — 2020 в Граце.

Несмотря на то что поначалу спортсменка заметно нервничала, допуская небольшие паузы в репликах или, наоборот, перебивая своего соведущего, справилась она со своей задачей очень достойно. Её комментарий был полным, при этом Туктамышева не допускала объёмных лирических отступлений, снабжая зрителей всей нужной информацией об элементах, программах и ошибках участников. Специалисты отмечали её тактичность и плавную речь. Не остался в стороне и Алексей Мишин, похваливший ученицу, но вместе с тем указавший на недостатки.

«Её стиль репортажа соответствует заповеди врача — не навреди. Для комментатора этот принцип звучит: не мешай. Но одну деталь я бы хотел отметить: она говорит о людях, с которыми выступает, с которыми знакома. Например, с тренером Стефаном Ламбьелем, с которым она делала программы несколько раз. Туктамышева знает всех и вся. Поэтому было бы хорошо, если бы от неё звучало больше инсайдерской информации.

Лиза говорит очень мягко. Её тон голоса и манера репортажа тактичные и спокойные. Это в данный момент мне кажется крайне необходимым, чтобы смягчить тот возбуждённый тон, который существует как в Сети, так и во взаимоотношениях внутри сообщества фигурного катания. В то же время в тандеме с толковым и эмоциональным Траньковым это приобретает особую значимость. Сочетание Туктамышева-Траньков, на мой взгляд, является весьма удачным», — отметил Алексей Николаевич.

Учитывая, что в ближайшее время Туктамышева намерена развивать ораторское мастерство, чтобы красиво выходить из любой ситуации и правильно высказывать свои мысли, то велика вероятность, что скоро произойдёт восхождение новой звезды прямого эфира. Лиза может затмить даже Медведеву!

Туктамышева обойдёт Загитову и станет новым Авербухом?

Однако работа в медийной сфере не ограничивается комментаторством. Спортсменка рассказывала, что согласилась бы и на роль ведущей, особенно если речь будет идти о шоу «Ледниковый период». Лиза спокойно может атаковать позиции Алины Загитовой, которая на данный момент закрепилась на Первом канале в этом статусе.

«Здорово, что эти шоу не только существуют, но и пользуются огромной популярностью. По крайней мере, последний «Ледниковый период» я тоже смотрела. Очень интересно и зрелищно. И круто, что фигурное катание проявляется не только в соревнованиях, а также у нас есть различные проекты. Я выступала в шоу Ильи Авербуха несколько раз. Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы сто процентов согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое», — делилась Туктамышева.

Лиза — очень разносторонний человек. Это она доказала, когда организовала собственное шоу, ничуть не уступившее лидерам рынка. В проекте «Горячий лёд» приняли участие многие звёзды фигурного катания, включая Михаила Коляду, Дмитрия Алиева, Александра Самарина и Александру Бойкову с Дмитрием Козловским.

Медведева и Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Шоу «Горячий лёд» получилось по-настоящему горячим! Это был мой первый опыт организации собственного шоу. Сказать, что голова шла кругом, — ничего не сказать! Но это точно стоило того! Безусловно, я бы не справилась без своей команды, которая мне помогала устроить этот праздник на льду. И, конечно же, без любимых друзей, которые по совместительству одни из лучших фигуристов мира! Именно наша тёплая, дружеская, семейная атмосфера сделала этот вечер незабываемым. Спасибо за участие всем спортсменам, отдельное спасибо зрителям за поддержку! Люблю вас, обязательно повторим!» — так описывала свой опыт фигуристка.

Скорее всего, она не остановится на достигнутом и продолжит дело Ильи Авербуха, развивая культуру ледовых шоу в России. Как бы то ни было, Лиза способна на многое, и, возможно, после завершения карьеры она станет ещё большей звездой, чем сейчас.