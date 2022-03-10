Джокер Тутберидзе. В «Хрустальном» уже подготовили новую звезду следующего цикла

Петросян не отобралась на чемпионат мира, но разозлилась и выучила два суперэлемента. Соперницам стоит опасаться Аделии уже сейчас.

Аделия Петросян не смогла отобраться на юниорский чемпионат мира, но не стала из-за этого расстраиваться и падать духом. Эта неудача лишь подстегнула её и придала спортивной злости. Желая побеждать, Аделия начала работать ещё больше, и результаты не заставили себя ждать: она выучила сразу два новых элемента ультра-си — тройной аксель и четверной флип в каскаде. При этом она также владеет четверным риттбергером и четверным тулупом. Её будущие программы обещают быть убойными!

Миниатюрная фигуристка с большими карими глазами имеет все шансы занять лидерскую позицию в следующем сезоне и обрести статус главной звезды Тутберидзе. А там и к Милану самое время бомбить на соревнованиях, прокладывая дорогу к олимпийской мечте.

Поражение заставило Аделию стать сильнее

На чемпионате России Аделия Петросян поразила всех, чисто исполнив два четверных риттбергера и едва не попав на пьедестал почёта. Ей не хватило нескольких баллов для бронзовой медали, но и четвёртое место, взятое в сложнейшей борьбе с нашими ведущими фигуристками, было отличным для неё достижением. Казалось, что и на первенстве России она обязательно блеснёт и заберёт путёвку на юниорский чемпионат мира.

Однако проявить себя в Саранске у Аделии не получилось. Прекрасно откатавшись в короткой программе, она завалила произвольную: сольный четверной риттбергер приземлила со степ-аутом, а в каскаде вообще его недокрутила и упала. Естественно, это не лучшим образом отразилось на оценках и отбросило её на пятую позицию, которая не позволила ей войти в сборную на юниорский чемпионат мира.

Взять реванш в финале Кубка России у Аделии тоже не вышло. Ставшая третьей на первенстве Софья Муравьёва там не выступала: её тренеры из «Ангелов Плющенко» стратегически исключили возможность повторного спора за право поездки на главный старт. Да и вновь упав на одном из квад-риттбергеров, Петросян сама подтвердила свою нестабильность. Поэтому говорить о несправедливости, что юниорка с двумя квадами не едет на чемпионат мира, было бессмысленно. Оставалось смириться и работать дальше, как и принято в тренерском штабе Тутберидзе. Именно так Аделия и поступила.

Сюрприз из трикселя и четверного флипа

Всего спустя 10 дней после финала Кубка России на странице в «инстаграме» команды Тутберидзе появился пост с двумя видео, на которых Аделия выполняет тройной аксель и каскад четверной флип-тройной тулуп. Эти элементы — крайне ценные новинки в её прыжковом наборе. Сейчас тройной аксель — основное оружие у девушек в короткой программе, а четверной флип — старший квад, который приносит очень высокие баллы, тем более в каскаде. А какой простор новые прыжки открывают для разнообразия контента! Не терпится увидеть их непосредственно на соревнованиях!

В том, что и четверной флип, и тройной аксель Аделия готова вставлять в свои программы можно не сомневаться: если Тутберидзе решила что-то показать с тренировочного процесса, то значит, уверена в этом. На сырых элементах воспитанников ловить хайп в «Хрустальном» не принято. В «Инстаграм» попадает только то, что планируют презентовать вскоре и на соревнованиях.

Жаль, что сезон подходит к концу: до осени мы, скорее всего, не увидим новые элементы у Аделии в программах. Впрочем, если её пригласят на Кубок Первого канала, то премьера может состояться и раньше.

Запредельный набор ультра-си

Теперь в арсенале Аделии Петросян четыре элемента ультра-си: тройной аксель и три четверных: тулуп, риттбергер и флип. И все они появились у неё в этом сезоне. Квад-тулуп она прыгала на юниорских этапах Гран-при, но чисто исполнить его никак не удавалось. С риттбергером же дела у фигуристки шли лучше. В отличие от большинства одиночниц, этот прыжок у неё в любимчиках. И хотя на последних соревнованиях он доставил ей проблем, они могли образоваться как раз по причине изучения новых сложных элементов.

Конечно, Аделия могла бы так не рисковать и сосредоточиться на стабилизации четверного риттбергера, а затем спокойно отобраться на чемпионат мира среди юниоров. Но в долгосрочной перспективе прогресс в технике принесёт ей куда большую пользу, нежели юниорская медаль.

Для полного комплекта ультра-си Аделии не хватает четверного сальхова и четверного лутца. Но на самом деле для побед они ей не нужны: из тройного акселя и трёх разных четверных можно и так составить запредельный контент.

Аделия — новая звезда Тутберидзе?

В следующем сезоне Аделия выходит во взрослые, ведь в июне ей исполнится 15 лет. И даже если летом на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) поднимут возраст, эта реформа по текущим условиям её не коснётся. Изменения затронут тех, кто выходит во взрослые в сезоне-2023/2024. Так что подопечной Тутберидзе очень повезло: она успевает забежать буквально в последний вагон перед грядущими реформами.

Остальным девушкам явно пора опасаться Аделии. С трикселем и несколькими квадами она будет самой грозной дебютанткой. Совсем маленького роста, но с большими амбициями и жаждой побед она способна стать джокером Тутберидзе и главной звездой нового олимпийского цикла. Помимо прыжков, Аделия обладает невероятной энергетикой и харизмой, которые делают каждый её прокат ярким и запоминающимся — вопрос с компонентами перед ней не стоит.

У этой спортсменки есть всё, что нужно для чемпионки. Осталось подобрать правильную огранку в виде новых взрослых программ. Даниилу Глейхенгаузу нужно начинать думать о них уже сейчас.