Изящный ответ на санкции. В России проведут супертурнир для фигуристов прямо во время ЧМ

Отстранение российских фигуристов от всех международных стартов стало очень неприятным известием. Наши атлеты, которые усердно готовились к чемпионату мира в Монпелье, были вынуждены досрочно завершить олимпийский сезон, но только на зарубежной арене. Внутри страны им предстоит ещё выступить на Кубке Первого канала, который было решено провести в одно время с мировым первенством.

Чиновники не стали терпеть несправедливость в адрес наших спортсменов и ответили на санкции максимально изящным способом. Низкие рейтинги и отсутствие какой-либо интриги из-за невысокой конкуренции — вот что ждёт зрителей на чемпионате мира.



От решения не пускать представителей России во Францию пострадают лишь функционеры ISU, в то время как наш шоу-турнир будут смотреть миллионы людей по всему миру.

Приятное завершение сезона у фигуристов

После Олимпиады в Пекине российских фигуристов ждало непростое испытание. Объявление о недопуске наших атлетов на чемпионат мира в Монпелье стало настоящим ударом для всех. Казалось, на этом сезон для лучших спортсменов страны заканчивается. Не обнадёживали и новости о переносе коммерческого турнира Кубок Первого канала на неопределённый срок — в сложившейся ситуации можно было подумать, что соревнование и вовсе отменят. Но чиновники всё же смогли найти в себе силы на организацию и заверили, что олимпийцы из России получат шанс ещё раз выступить со своими программами в этом году.

На данный момент о Кубке известно не так много, поэтому трудно предположить, какие изменения произойдут в формате и будут ли они вообще. До этого схема старта была довольно простой: участники делятся на две команды и соревнуются между собой. В основной части представители каждой из четырёх дисциплин показывают по два проката — количество баллов всех фигуристов суммируется и заносится в общий зачёт сборной. Дополнительно проводится прыжковый турнир, где формируются новые команды, — на дебютном шоу мужчины боролись против женщин. Нашим одиночникам предстояло пройти три раунда. В первом каждый участник выполнял по одному прыжку, при этом элементы у членов одной сборной не должны были повторяться. Во втором спортсмены представляли по одному самому сложному прыжку в своём арсенале. В конце фигуристы прыгали каскад из пяти элементов.



Учитывая уровень подобравшихся участников, а это все российские олимпийцы, а также Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, турнир обещает быть очень интересным. А пройдёт он, как стало известно совсем недавно, в Саранске с 24 по 27 марта.

Федерация наносит ответный удар

Нельзя не заметить определённой закономерности в выборе дат, ведь Кубок Первого канала решили провести на одной неделе с мировым первенством, которое состоится с 21 по 27 марта. Российская федерация не стала терпеть унижение от функционеров ISU, не пустивших наших фигуристов на турнир в силу политических разногласий, и нанесла организации ответный удар. Конечно, представители ФФККР поступили хитрее и напрямую не сказали об этой акции протеста, сохранив собственную репутацию, однако причинно-следственную связь обнаружить не так уж сложно.



«Кубок Первого канала пройдёт в Саранске, сроки — та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнётся на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», — иронично ответил на вопрос журналистов «РИА Новости» президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.



Реакция наших чиновников на откровенную несправедливость последовала незамедлительно, и, похоже, теперь из-за санкций пострадают только те, кто их ввёл. Дело в том, что даже без медалей крупного турнира российские фигуристы смогут хорошо заработать на шоу, компенсировав отсутствие призовых с чемпионата мира. Кроме того, для них это будет отличная практика в невероятно комфортных условиях — знакомая арена, родная публика, весёлая атмосфера. Хорошее настроение спортсменам будет обеспечено, равно как и высокий уровень конкуренции, чем определённо не сможет похвастаться старт во Франции. Из-за отсутствия российских атлетов внимание к чемпионату мира будет заметно сокращено: за исключением мужского турнира все дисциплины лишились лидеров, а значит, наблюдать за происходящим будет крайне скучно. Уже сейчас эксперты по всему миру бьют тревогу, предполагая рекордно низкие рейтинги у телеканалов, транслирующих мировое первенство.

Зато наши медиа могут поднять российское фигурное катание на новый, совершенно недосягаемый для иностранцев уровень. Не зря же ведутся разговоры о проведении открытого чемпионата России. Поэтому паниковать и одновременно хоронить наш спорт однозначно ещё рано.



«Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — считает один из величайших тренеров фигуристов Алексей Мишин, и с ним трудно не согласиться.