Ничего личного, просто бизнес. Трусова до сих пор не закрыла обязательства перед Плющенко?

Фраза «Ничего личного, просто бизнес» работает даже в таком консервативном виде спорта, как фигурное катание. Александра Трусова, например, до сих пор не рассчиталась по долгам с «Ангелами Плющенко»: Русская ракета обязалась по контракту выступить в одном из ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона. Удивляться нечему: бесплатный лёд и уютный именной домик рядом с катком не могли пройти бесследно.
Час расплаты долго откладывался, но совсем скоро фигуристка окончательно закроет историю с академией, где провела предолимпийский сезон.
Плющенко пообещал, что будет жарко
«Ангелы Плющенко» Трусова покинула ровно спустя год после своего громкого перехода. В мае 2021 года её контракт с академией закончился, и обе стороны решили его не продлевать. Такую версию озвучил Плющенко, Саша её не отрицала, хотя при этом отмечала, что Тутберидзе как тренер ей подходит больше.
«1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — писал Плющенко в своём «инстаграме».
Также Евгений выразил надежду, что в будущем Саша не раз выступит в его ледовых шоу, да и в гости заглянет. Про долги, которые нужно отработать, не упоминал. Вроде как всё возможное дальнейшее сотрудничество полностью на добровольной основе. Но Косторную он тоже отпускал обратно к Тутберидзе «с кристально-хрустальной совестью», программами и платьями. А об обязательствах Алёны перед «Ангелами» напомнила его жена Яна Рудковская.
Так что о «должке» Саши Плющенко тоже мог запамятовать. Особенно если учесть, что он не помнит, как выступал в Санкт-Петербурге на юбилее Алексея Мишина в прошлом году. По его словам в Петербурге он не катался целых два года, о чём сообщил в анонсе своего нового шоу.
«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моем родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в Ледовом дворце! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю!» — гласит пост Плющенко в «Инстаграме».
Новогодний балет с Русской ракетой
Во время пребывания в «Ангелах Плющенко» Саша успела поучаствовать в двух ледовых шоу. На новогодних праздниках она каталась в постановке «Лебединое озеро» в качестве специального гостя. Её задействовали всего один день, а выступление к сюжету балета никакого отношения не имело. Оно было своеобразным сюрпризом, привлёкшим больше зрителей.
Саша показывала тогда свою произвольную программу под «Ромео и Джульетту», в которой передавала образ злого рока. Программу на шоу она катала вместе с четверными прыжками — довольно необычное зрелище после просмотра нежных балерин. Публика осталась довольна: повезло вне соревнований увидеть королеву квадов в действии.
А в начале марта Саша каталась на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. На лёд «Юбилейного» она вышла со своей короткой программой под композицию Appassionata ирландско-норвежского дуэта Secret Garden. Лишний прокат на публике должен был ей помочь обрести уверенность перед чемпионатом мира в Стокгольме. К сожалению, именно в короткой она в итоге и допустила серьёзную ошибку — потеряла каскад — и улетела на 12-е место. Хорошо, что потом реабилитировалась в произвольной и отвоевала бронзу.
«У нас есть контракт на шоу, которое она должна откатать»
Однако теми выступлениями обязательства Трусовой перед «Ангелами Плющенко», оказалось, не ограничились. В декабре Рудковская рассказала, что фигуристка до сих пор не выполнила одно из условий контракта с академией. Целых семь месяцев болельщики думали, что Саша ничего не должна, но Яна Александровна развеяла все сомнения.
«Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с её родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откатать», — цитировал Рудковскую «Спорт-экспресс».
Вряд ли речь шла о каком-то конкретном шоу. «Союз чемпионов» Плющенко анонсировал уже давно, но без участия Саши. Сначала оно планировалось 20 ноября, о чём Евгений объявил ещё в конце мая прошлого года. Имя Саши при этом в списке участников не фигурировало. Отсутствовало оно и позднее в октябрьском объявлении. Когда же шоу перенесли из-за пандемии на апрель, Сашу вновь в него не включили.
На афише Трусова появилась только сейчас, после Пекина. К ней заодно присоединились Семененко, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин, а также не попавшие на Олимпиаду Туктамышева с Колядой.
Отличная компания, с которой Саша вполне могла и без всяких незакрытых контрактов согласиться покататься. Но этого мы теперь не узнаем. Есть договор и шоу, которое она по нему должна «Ангелам Плющенко».
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