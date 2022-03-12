Постолимпийский кризис. Александра Трусова потеряла мотивацию к соревнованиям?

На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова осуществила свою мечту — приземлила пять квадов в произвольной программе. Но эта мечта, очевидно, шла в неразрывной связке с другой — об олимпийском золоте, которое фигуристка не без оснований надеялась завоевать в случае выкатывания своего мощнейшего контента.

Однако космические четверные Русской ракеты не оценили. Во всяком случае, не так, как она рассчитывала. Серебряная медаль не принесла ей ничего, кроме боли разочарования от несправедливости спорта. И, похоже, теперь Саша не знает, зачем ей продолжать соревноваться. «Пятиквадку» она выполнила. Для лидерства этого не хватило. Зачем ей кататься дальше?



Очень сложный вопрос, на который она должна ответить себе сама. Пока, видимо, не получилось.

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда»

Эмоциональный выпад Саши после проигрыша Анне Щербаковой в Пекине превзошёл знаменитую реакцию Медведевой на серебро в Пхёнчхане. Саша грозилась больше никогда не выходить на лёд, отказывалась участвовать в цветочной церемонии и обвиняла Этери Тутберидзе. Кто-то посчитал такое поведение истерикой, кто-то — праведным гневом, а кто-то просто посочувствовал девушке, успевшей поверить, что она наконец-то станет первой.

Увы, Трусова первой не стала. В который раз. Её первые места на главных стартах закончились с момента выхода во взрослые. Победы — только не этапах Гран-при и «бэшках», но там, где дают титулы — мимо.



Такое положение и раньше, наверняка, вызывало у неё досаду. Но тогда она не приземляла пять квадов на соревнованиях. Саша верила, что если прыгнет всё, то взойдёт на вершину пьедестала. Она знала, к чему ей стремиться и зачем долбить лёд. Но её картина мира рассыпалась в тот миг, когда пяти четверных оказалось недостаточно для лидерства. И не на ежегодном старте, вроде чемпионатов Европы и мира, а на Олимпийских играх, путь на которые тянется долгих четыре года. Другого шанса может не быть. Удар в самое сердце.



«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — заявила Трусова тренеру Сергею Дудакову после произвольной на Олимпиаде.



Фраза, напоминающая клише из сериала неспроста вырвалась из уст фигуристки. События в Пекине её действительно сломили и разрушили былую мотивацию. Откуда черпать силы продолжать карьеру? И зачем мириться и дальше со вторыми-третьими местами?

«Саша не планирует выступать на данном Кубке»

Угрозы Саши никогда больше не выходить на лёд не оправдались. Вскоре после возвращения из Китая она пришла в «Хрустальный» на тренировку. То есть кататься в любом случае она не отказывается. Но будет ли кататься на соревнованиях — загадка. Поездку на чемпионат мира, пока его не отменили, она не хотела обсуждать, как и всё, что будет потом. На фоне выразившей желание выступить во Франции Щербаковой, Саша проявила полное отсутствие боевого настроя.



Верхушкой же айсберга стал её отказ участвовать в Кубке Первого канала. В списках участников Трусова есть, но на странице её фан-группы в «Инстаграме» написали, что она не собирается там выступать. Понятно, что самим организаторам не выгодно объявлять заранее, что одной из топ-фигуристок не будет, и они стараются оттянуть неприятное известие.

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам ещё раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке», — сообщили в «Инстаграме» фан-сообщества фигуристки.



Что это — банальная усталость или бойкот соревнований в принципе? Страх снова проиграть, пусть и на шоу-турнире? А как же прыжковый фестиваль, где у Саши есть уникальная возможность выйти со своими четверными против парней? Разве что для неё всё это теперь неинтересно. Кубок Первого канала не принесёт ей долгожданного золота, и даже если она бы вдруг вышла на нём на первое место по оценкам у девушек, то на международном уровне это не значило бы ровно ничего.

«Я ненавижу этот спорт»

Русская ракета впервые затормозила и отправилась в свободный полёт. Осенью она каталась на Гран-при в Канаде с травмой стопы, и лишь настоятельные уговоры окружающих заставили её сняться с этапа в Японии. Сейчас её, скорее всего, уговаривают участвовать в Кубке Первого канала, но она отмахивается от всех просьб и аргументов. А вот в многочисленных шоу в апреле выступать согласилась: там никаких судей и соперниц не будет. Спокойный заработок без лишнего стресса.

Увидим ли мы Трусову в следующем сезоне? Вряд ли она сама это знает, а если что-то и решила, то сообщать не торопиться. Но завершение карьеры в её случае уже не кажется нереальным. Саша потеряла мотивацию и пережила невероятный стресс, заставивший пересмотреть прошлые планы на карьеру до 22 лет.

«У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали. Вы всё знали», — слова Трусовой в Пекине, которые невозможно забыть.

Туманные перспективы международных стартов для наших фигуристов могут окончательно подтолкнуть Сашу к преждевременному уходу из спорта. На внутренних турнирах ей мало, что светит. И дело не в титулах, а в отношении судей. Когда на чемпионате России в Челябинске она безупречно откаталась с двумя квадами, на первое место её мне пустили. Как и на второе. А если уж на Олимпиаде «пятиквадку» не оценили, то о какой мотивации у Саши вообще может быть речь? Превратиться в нежную одухотворённую одиночницу? Это не в её стиле.



Изменять себе Саша точно не станет. Скорее, гордо уйдёт, так и не став чемпионкой, но навечно оставшись в истории, как «девочка, победившая гравитацию».