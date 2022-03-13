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В чём уникальность фигуристки Алёны Косторной: рекорды, скольжение, баланс, характер

Взрывная бунтарка. 5 причин, почему Косторная — уникальная фигуристка
Алёна Кускова
В чём уникальность фигуристки Алёны Косторной
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В последнее время имя Алёны звучит лишь в контексте переходов и скандалов. Меж тем она в первую очередь феноменальная спортсменка.

«Элегантная, уверенная в себе, очень сильная спортсменка», — восторгались комментаторы, наблюдая за прокатами Косторной в её первом взрослом сезоне. Едва выйдя в мастера, Алёна тонула в восхищениях и комплиментах. «Она — идеальная фигуристка», — единогласно считали и болельщики, и эксперты. Однако все эти восторги поумерились, едва Косторная первый раз ушла от Тутберидзе. Имя Алёны всё чаще начало звучать в контексте громких скандалов, в которых как нельзя лучше проявлялся взрывной, бунтарский характер фигуристки.

Переходы от тренера к тренеру, неосторожные высказывания и постепенный регресс затмили все достижения Косторной. Об Алёне перестали говорить как об уникальной спортсменке, обсуждая лишь её необдуманные поступки и неосторожные заявления. Меж тем Косторная в первую очередь феномен в фигурном катании.

И вот почему.

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Причина №1. «Кошачье скольжение»

В 2011 году Алёна стала тренироваться у Елены Жгун. Специалист из отделения «Конёк Чайковской» отрабатывала со спортсменкой скольжение, рёберность, вращения, что не прошло бесследно. Именно благодаря умению классно кататься Косторная покорила болельщиков и экспертов. Её потрясающее владение коньком и невероятная лёгкость приводят в восторг.

Хореограф-постановщик Бетина Попова, говоря о первой короткой программе Косторной на олимпийский сезон, особенно отметила скольжение фигуристки, назвав его «кошачьим».

«Кому, как не Алене, катать блюз? С её мягким, совершенно кошачьим скольжением», — говорила Попова в интервью «Газете.ru».

Причина №2. Потрясающий баланс

Первая победа во взрослых случилась у Алёны в 2019 году на турнире Finlandia Trophy. Именно тогда она и поразила публику потрясающей сбалансированностью. Тройной аксель, безупречное скольжение и чистое исполнение элементов — то, чем ранее не мог похвастаться никто из одиночниц. Главной силой Косторной была не сложность, а чистота и лёгкость исполнения прыжков от захода до выезда. А тройной аксель, который значительно уступает по сложности квадам, стал визитной карточной Алёны.

«Два акселя чистейших, особенно второй. Посмотрите, какой аксель огромный — большой-большой», — комментировала Татьяна Тарасова выступление Алёны в финале Гран-при.

Именно этот элемент и потрясающий баланс принесли Косторной победы в финале Гран-при и на чемпионате Европы, где она оставила позади Александру Трусову и Анну Щербакову, владеющих квадами.

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Причина №3. Взрывной характер

А ведь когда-то тройной аксель был непокорённой вершиной для Алёны. По юниорам фигуристка каталась без ультра-си, из-за чего ей нередко приходилось выслушивать упрёки: «Вот если б прыгала». Подобные слова злили Алёну, но и привели к заветной цели. «Тройные аксели в программе, можно сказать, результат уязвлённого самолюбия», — делилась спортсменка.

Характер привёл Косторную и в «Хрустальный». Отвечая на вопрос, как она оказалась в группе Тутберидзе, где так важен технический потенциал фигуристок, Алёна говорила: «Видела, что показывают её девочки. И тоже захотела стоять на пьедестале».

Даниил Глейхенгауз сразу после победы Алёны в Финляндии отметил, что заслуга фигуристки в том, что она сумела проявить характер. Именно он ещё в начале карьеры был залогом успеха и прогресса Алёны, помог ей справиться с конкуренцией в «Хрустальном» и показать, на что она способна.

Да, чуть позже взрывной, бунтарский характер привёл Косторную к импульсивному переходу к Плющенко, после которого и начался закат карьеры фигуристки. Но и своих успехов она добилась во многом благодаря своенравности, которая неизменно проявлялась на льду и дарила её выступлениям особый шарм.

Причина №4. Рекорды, продержавшиеся два года

В сезоне-2019/2020 Алёна выиграла все соревнования, в которых участвовала, включая престижные финал Гран-при и чемпионат Европы. При этом Косторная стала одной из немногих одиночниц, которым удалось выиграть взрослый финал Гран-при вслед за юниорским. Турнир в Турине стал для Алёны самым успешным в её карьере. Именно на нём она установила свои знаменитые мировые рекорды: пробила 85,45 в короткой программе и 247,59 по сумме.

Достижения Алёны держались аж два года, и сокрушить их смогла только Камила Валиева, фигуристка уже нового поколения.

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Причина №5. «Спасение фигурного катания»

За рубежом особенно любят покритиковать наших фигуристок, подметив даже малейшие изъяны в их катании. Однако Косторная стала одной из немногих наших спортсменок, к которым претензий со стороны иностранных экспертов не было вообще. Алёной восхищались и считали её идеальной фигуристкой. К примеру, чемпионка Олимпиады-1998 в Нагано Тара Липински называла Косторную чуть ли не спасительницей фигурного катания.

«Она соединяет в своём катании два аспекта нашего спорта. Думаю, это делает её надеждой всех сторонников чистоты фигурного катания, которые обеспокоены будущим женского одиночного катания из-за всех этих четверных прыжков. Косторная – фигуристка, которая доказывает, что можно добиться технического превосходства, исполняя тройные аксели и, полагаю, четверные в будущем. При этом она не забывает о балансе, за который мы любим фигурное катание: качество скольжения и эмоции», — приводит слова Липински NBC Sports.

То, что делала на льду Алёна в своём первом взрослом сезоне, не делал до неё никто и никогда. Разве что Каролина Костнер, которую уже давно окрестили образцом настоящего женского катания. Знаменитая итальянка была долгожительницей в спорте, и это ещё один показатель, к которому может стремиться Алёна. Конечно, до 30 лет в нынешние времена Косторной будет соревноваться крайне сложно, но своего последнего слова она уж точно ещё не сказала.

Будем надеяться, что под руководством нового тренера Алёна вернётся к той планке, благодаря которой её и начали называть уникальной фигуристкой.

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