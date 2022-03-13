Отверженные. Почему танцы на льду оказались в немилости на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала должен стать спасением для наших фигуристов. В условиях тотальной изоляции нашего спорта это единственный турнир, который мог подарить им незабываемые эмоции и очень важную соревновательную практику. Но место на этом празднике жизни нашлось не для всех. В танцах на льду при всём разнообразии дуэтов в стране пригласили выступить лишь лидирующие пары. Бронзовых призёров чемпионата России Худайбердиеву и Базина проигнорировали, сославшись на «отсутствие равноценной танцевальной пары». Зато в женском катании место нашлось даже для юниорок.

Почему же танцы на льду оказались в немилости на Кубке Первого канала?

«Ужасно жаль, что не смогли продемонстрировать два месяца проделанной работы»

На Кубке Первого канала, который должен скрасить нашим фигуристам невозможность поехать на чемпионат мира, выступят всего два танцевальных дуэта: Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Александра Степанова с Иваном Букиным — наши ведущие танцоры, уже много лет защищающие честь страны на международной арене. Для других ребят путь в Саранск на командный турнир оказался заказан. В том числе для ставших первыми запасными в олимпийской сборной Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Всё это время они активно тренировались и держали форму: не только чтобы в случае необходимости заменить кого-то на главных стартах, но и чтобы достойно показать себя на Кубке Первого канала.

К сожалению, результаты их трудов на сборах в Красноярске и Новогорске судьи и зрители не оценят: федерация не нашла им равноценных соперников и решила ограничить танцевальный вид на Кубке двумя парами. То есть по одной на команду. Спасибо, что совсем не убрали.

«Из-за отсутствия равноценной танцевальной пары руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Очень обидно это узнать только сегодня, поскольку с окончания чемпионата России, будучи первой запасной парой на главные турниры, нам было дано указание готовиться непосредственно и к Кубку Первого канала.

Ужасно жаль, что мы не смогли продемонстрировать зрителям два месяца проделанной работы над танцами этого сезона. Мы всегда готовы защищать честь страны и подставить своё плечо в нужный момент! Поэтому мы уходим в межсезонье на поиски новых идей, музыки и элементов, чтобы в следующем сезоне показать всем, как мы изменились», — написала Худайбердиева в своём «инстаграме».

Обидно, что и говорить! Причём всем нашим танцорам: перспективных пар много, но их, видимо, не замечают. С таким подходом о прогрессе в российских танцах на льду не может быть и речи, а он после Олимпиады необходим. Наши опытные дуэты пока не собираются уходить из спорта, но их не раз уже подводили травмы. Чиновникам нужно бы позаботиться о том, чтобы вырастить для них достойную подстраховку. Но с таким игнорированием молодых пар об этом, видимо, придётся только мечтать.

Неужели в России дефицит танцевальных пар?

Изначально на Кубок Первого канала могли приехать серебряные призёры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Свой дебютный взрослый сезон дочь Тутберидзе и её партнёр провели крайне успешно: отобрались на чемпионат Европы и на Олимпийские игры. Однако тренируются они в США, куда и отправились сразу после Пекина. Прилететь в Россию и вернуться обратно сейчас для них очень сложно, поэтому Кубок в Саранске пройдёт без них.

Именно под Дианой с Глебом, очевидно, подразумевалась равноценная пара Худайбердиевой и Базину. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в этом сезоне почти не катались из-за перенесённого Тиффани менингита и необходимости долгого после него восстановления. Но с каких пор наши танцы ограничиваются пятью дуэтами?

В прошлом году в Кубке Первого канала не смогли принять участие Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но это не послужило поводом для сокращения числа танцоров. Напротив, тогда выступали шесть пар: по три от каждой команды. Помимо Степановой/Букина и Загорски/Гурейро, на лёд вышли Скопцова/Алёшин, Шевченко/Ерёменко, Морозов/Багин и Худайбердиева/Базин. Было на кого посмотреть и где разыграться конкуренции. И, кстати, этими фигуристами список наших танцоров тоже не ограничивается. Есть и другие хорошие ребята, просто менее известные.

Но откуда взяться этой известности, если их не приглашают на широко освещаемые турниры? А денежный приз никому из молодых спортсменов лишним не будет. Подобная возможность заработать выпадает им нечасто.

Одиночницам везде дорога

В этот раз на Кубке Первого канала, по сути, никакой битвы в танцах на льду не будет. Всё максимально предсказуемо: если Синицина и Кацалапов не допустят серьёзных ошибок, то точно обойдут Степанову и Букина. И даже насладиться танцами зрителям толком не получится, когда участвуют всего два дуэта.

Почему, в конце концов, нельзя внести нотку разнообразия и представить широкой публике наши талантливые юниорские дуэты? Например, Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола, которые в этом сезоне выиграли практически все старты, на которых принимали участие. А в качестве равноценной для них пары можно было позвать победителей первенства России Ирину Хавронину и Дарио Чиризано. Они обязательно освежили бы соревнования и многим пришлись бы по душе.

Но почему-то трюк с подключением юниоров ко взрослым работает лишь в отношении одиночниц. По следам прошлого года на Кубке Первого канала появится юниорка Тутберидзе Софья Акатьева. Возможно, к ней подключат кого-то ещё: выбор девочек с ультра-си у нас очень большой. И это замечательно. Но почему-то складывается впечатление, что квоты танцоров раздали девушкам. А танцы пусть справляются сами.

Очень жаль, что такой прекрасный вид, соединяющий в себе спорт и искусство, оказался в немилости у нашей федерации. Танцы на льду и так не самый популярный вид в российском фигурном катании, но вместо того, чтобы бросить силы на его продвижение, у нас его задвигают ещё дальше. Не хотят развивать и тратить эфирное время. Зачем, когда нужно запечатлеть все четверные у девушек?