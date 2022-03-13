Трусова — новая королева соцсетей. Догнать Сашу не смогли даже Медведева и Загитова

Олимпийские игры в Пекине сделали российских фигуристов настоящими звёздами. Молодые спортсмены снискали мировую славу и заслужили народную любовь. Как жаль, что теперь они окажутся отрезаны от части своей аудитории из-за отключения «Инстаграма» на территории нашей страны. Тем не менее атлеты нашли выход и стали переходить в «Телеграм».

Быстрее всех адаптировалась на данной платформе Александра Трусова, ставшая самой популярной фигуристкой. До новоявленной королевы соцсетей не дотянулись даже Медведева и Загитова. Женя и Алина проиграли битву за внимание более юному поколению.

Похоже, нас ждут серьёзные перемены в медиапространстве.

Трусова обошла по популярности Щербакову и Валиеву

В связи с блокировкой «Инстаграма», который фигуристы чаще всего используют для собственного продвижения и коммуникации с поклонниками, часть спортсменов решила подстраховаться и завести аккаунт в набирающем популярность в России мессенджере «Телеграм». Учитывая, что разработчиком платформы является российский предприниматель Павел Дуров, который также создал «ВКонтакте», выбор в пользу данной сети — вполне обоснованный. И пока лучше всего «Телеграм» покоряется… Александре Трусовой.

Спортсменка завела страничку 27 февраля, а выложила первый пост только 3 марта. Что удивительно, даже без единой публикации на фигуристку успели подписаться более 111 тысяч человек (на момент публикации статьи эта цифра достигла 124 тысяч). В первом посте ученица Этери Тутберидзе поприветствовала болельщиков фрагментом видео, на котором исполняет свой коронный кантилевер и четверной прыжок. Сейчас Трусова почти ничего не выкладывает, но нет никаких сомнений, что если она задастся подобной целью, то с лёгкостью обойдёт по популярности своих коллег по сборной.

К примеру, взорвавшая «Инстаграм» после поездки в Пекин Камила Валиева набрала пока 106 тысяч подписчиков. После миллиона в другой сети это кажется очень маленьким показателем. Особенно обидно, что 15-летней фигуристке придётся распрощаться с большей частью аудитории практически в то же время, когда она её и собрала.

Чуть меньше людей пришло на страницу действующей олимпийской чемпионки Анны Щербаковой (101 тысяча подписчиков). Зато ей достаётся вся народная любовь: под последним постом, где Аня филигранно прыгает четверной лутц, набралось почти 8 тысяч комментариев, в которых фигуристку хвалят за упорство и поздравляют с заслуженной победой на Играх.

Загитова и Медведева уступают новому поколению

А вот у новой звезды YouTube Алёны Косторной дела идут хуже. Из-за долгого отсутствия по болезни и затем из-за суматохи с переходом из «Хрустального» в ЦСКА к Елене Буяновой чемпионка Европы — 2020 не смогла уделять своему аккаунту много времени. Но хочется верить, что скоро Алёна порадует нас качественным контентом. Уж что-что, а вселять надежду и отгонять грустные мысли в сложной ситуации Косторная умеет. Если бы не её развлекательные ролики, зрители скандальной Олимпиады впали бы в депрессию, не иначе.

За внимание публики борются и Евгения Медведева с Алиной Загитовой, которые по-прежнему соперничают между собой. Обе девушки имеют примерно равное количество подписчиков, но Женя слегка выбилась вперёд: 63 тысячи против 58. Как можно заметить, главные законодатели моды в медиа постепенно сдают позиции и проигрывают новому поколению фигуристок.

Вполне возможно, что место Медведевой и Загитовой в ближайшее время займут другие люди. В конце концов, наш шоу-бизнес нуждается в новых лицах. Было бы любопытно посмотреть на Сашу или Аню в новом амплуа, но пока фигуристки не намерены уходить из спорта и готовятся к следующим стартам.

Кондратюк и Алиев: из постмодерн-танцоров в техноблогеры

Среди мужчин определённого успеха в «Телеграме» добился Марк Кондратюк. После триумфа на Играх за творчеством нестандартного фигуриста стало следить большое количество людей, а характерное движение руками под известную музыку из TikTok превратилось в одну из фишек олимпийского чемпиона в команде. Подопечный Светланы Соколовской не только вернулся на просторы родной соцсети, но и открыл страничку в российском мессенджере. При этом фигурист не упускает возможности помочь своим друзьям и коллегам с продвижением. Так, чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев неоднократно выставлял совместные фотографии с Кондратюком, отмечая, что более юный спортсмен учит его «хайпиться». Вместе ребята выступили на шоу в Екатеринбурге и Самаре и, по их словам, из постмодерн-танцоров превратились в техноблогеров.

С Марком часто устраивает коллаборации и Артур Даниелян. Спортсмены нередко появлялись вместе на роликах в TikTok, а в последний раз объявили о том, что готовы ворваться в «Телеграм». Ученик Елены Буяновой честно отвечает на вопросы поклонников и не стесняется делиться личной информацией.

Если проследить за поведением наших фигуристов в соцсетях, то большинство из них старается сохранять позитивный настрой: они собираются вместе и проводят прямые эфиры, где общаются с фанатами. Действующие атлеты, которые переживают последствия санкций, сейчас как никогда нуждаются в поддержке, и теперь у нас есть возможность написать им что-то приятное в их аккаунтах в набирающей популярность соцсети.