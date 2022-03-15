Дублёр Медведевой и надежда Плющенко. Фигуристки, за которыми нужно следить уже сейчас

Несмотря на тотальную изоляцию нашего спорта, у российского фигурного катания однозначно есть будущее. В нашей стране полно талантливых одиночниц, причём многие из них ещё даже не известны широкой публике. Но нет никаких сомнений, что именно за ними стоит будущее не только российского фигурного катания, но и мирового. Наши юные спортсменки уже сейчас выделяются своим талантом и метят на самые высокие места в будущем. Они такие разные, и каждая идёт своей дорогой к желанным титулам и медалям.

Рассказываем о пять фигуристках, за которыми нужно следить уже сейчас.

Дублёр Медведевой с четверным тулупом

13-летняя Алиса Двоеглазова — воспитанница знаменитого тренерского штаба Тутберидзе. Впервые она обратила на себя внимание на проекте «Ледниковый период. Дети», но попала она туда не сразу: в первом сезоне никто из наставников её не выбрал, но Алиса не сдалась и повторила попытку во втором сезоне. И у неё получилось! В свою команду девочку взял Илья Авербух. А позже он пригласил её выступить в своём ледовом шоу «Волшебник страны Оз». Алисе выпала честь заменить саму Евгению Медведеву в первые дни спектакля, пока та участвовала в чемпионате России. Авербух был уверен, что маленькая фигуристка прекрасно справится с этой важной миссией.



«Алиса — прекрасная. Одна из миссий новогодних представлений — чтобы и дети участвовали, и спортсмены. Я вижу в ней свой талант, я вижу в ней будущее. Она уже владеет всеми тройными прыжками, хотя ей немного лет», — комментировал Илья Авербух приглашение Алисы в своё шоу.

Фото: instagram.com/alisik_dvoeglazova

Время показало, что Авербух не ошибся: в 12 лет Алиса выучила четверной тулуп, а на первенстве России в этом году приземлила сразу два квад-тулупа — сольный и в каскаде. Теперь она планирует добавить к своему контенту четверной риттбергер, на который её вдохновила старшая подруга по команде Аделия Петросян.



«Оцениваю выступление как лучшее в карьере — я впервые выехала два четверных тулупа. Думала, что это какой-то сон! Потом не думала, что будет так тяжело катать вторую половину программы. Было очень тяжело, сил не оставалось после двух тулупов, и пошли помарки. Но в целом всё неплохо. На тренировках я уже выкатывала два тулупа, не получалось только на соревнованиях. И, наконец-то, смогла! Тренеры были довольны, тоже сказали — наконец-то!» — радовалась своему успеху Двоеглазова на первенстве России.

Надежда Евгения Плющенко

Софье Титовой тоже 13 лет, сейчас она тренируется у Евгения Плющенко, но за её плечами есть и неудачный опыт работы в «Хрустальном», который она посещала с восьми до девяти лет. Причём с перерывом из-за отсутствия тройных прыжков: Этери Тутберидзе предложила девочке и её родителям поставить элементы в другом месте. Так они и сделали, но Софье это не помогло, поэтому пришлось уйти снова — уже окончательно. Однако девочке это пошло на пользу: в «Ангелах Плющенко» она начала раскрываться и вскоре запрыгала и дупель, и тройные прыжки.

Сейчас Софья уже вставляет в свои программы четверной сальхов и тройной аксель. А в начале марта ей покорился на тренировке четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом. И на трёх ультра-си подопечная Плющенко останавливаться не собирается: на удочке она пробовала делать квад-риттбергер, хотя этот элемент для неё всегда был самым сложным.

Титова по своей натуре эмоциональная. В прошлом году она горько плакала после неожиданного проигрыша на первенстве России по младшему возрасту. Но с тех пор её характер заметно закалился. Из-за обилия ультра-си в произвольной программе она неудачно выступила в финале Кубка России, но на оглашении оценок не проронила ни слезинки. Теперь она знает, что её главные победы впереди, а поражения — стимул для развития.



Да и вообще у неё очень взрослый подход к своей карьере: она считает, что в первую очередь нужно завоевать титулы, а рекорды — приятный, но необязательный бонус.

Фото: instagram.com/sofya_titova_official

Артистичная трикселистка, покинувшая группу Тутберидзе

Любовь Рубцова родилась во Владивостоке, где и начала свой путь в фигурном катании. После переезда с семьёй в Москву она продолжила тренировки в ЦСКА у Сергея Давыдова, а затем попала в проект «Ледниковый период. Дети», в котором заняла второе место. Это достижение толкнуло её на очередные перемены: переход в группу Тутберидзе.



Люба — артистичная девочка, её выступления хочется пересматривать. В этом сезоне особенно запомнилась её короткая программа, перекликающаяся с «Мегаполисом» Юлии Липницкой. Правда, сам сезон для неё оказался полон перипетий. Начала она его с побед, а закончила лишь на восьмом месте на первенстве России по младшему возрасту.

Фото: instagram.com/rubtsovalyuba

Впрочем, попадание в десятку сильнейших на столь крупном турнире — тоже успех, ведь уровень конкуренции среди наших девочек запредельный. Ошибки Любы на соревнованиях поправимы. Её безусловный плюс, помимо артистизма, — хорошая прыжковая техника. Неслучайно у неё получаются высоченный тройной аксель и шикарный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Оба элемента она показывает на турнирах.



В феврале Рубцова покинула «Хрустальный», поблагодарив тренеров за годы работы. Теперь она тренируется в «Армии фигурного катания» у Алексея Василевского. Будет интересно понаблюдать за её развитием у других специалистов.

Последовательница Алины Загитовой

Как насчёт того, чтобы переместиться в регионы? И отправимся мы на малую родину олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в Ижевск. Именно там тренируется подающая надежды 11-летняя Юлиана Черенёва. Как раз под руководством бывшего тренера Алины — Натальи Антипиной — которая видит в Юлиане сходство со своей звёздной воспитанницей.



«Это очень трудолюбивая девочка, достаточно умная. У неё, кстати, схожая с Загитовой фигура. Не скажу, что у неё стопроцентные природные данные, но она берёт своим желанием. Она у меня занимается с самых первых дней, как только встала на коньки. Всю карьеру вместе. Десять лет назад я выводила на этапы юниорской серии Гран-при Наталью Огорельцеву. Она четыре года подряд была в призах мемориала Жука и даже выигрывала турнир, потом поехала в Санкт-Петербург. Переедет ли в столицу Черенёва? Актуальный и сложный вопрос», — рассказывала Антипина «Спорт-экспрессу».

Юлиана действительно великолепно катается и способна бороться со столичными фигуристками, обладающими бóльшими возможностями для тренировок. На «Мемориале Станислава Жука» в Йошкар-Оле она заняла второе место, и это отличное достижение — старт очень престижный и собирает спортсменов со всей страны.



Черенёва не владеет ультра-си, для их изучения на её катке в Ижевске не хватает условий, хотя осенью определённая работа всё же велась, и её тренер надеется продолжить её по окончании сезона. Но сами прыжки у Юлианы воздушные и лёгкие, к тому же она катается в пачке, как когда-то Алина Загитова на Олимпиаде. Кто знает, может быть, в Ижевске сейчас растёт будущая чемпионка?

Новый алмаз в группе Тутберидзе

Ещё одна совсем юная, но очень талантливая фигуристка — 11-летняя Дарья Сарымсакова. В этом сезоне она не блистала, но всё равно смогла произвести очень сильное впечатление. Шикарная растяжка, интересные вращения, грациозность, да ещё и каскад тройной лутц — тройной риттбергер! У этой девочки все карты на руках для будущего успеха.

Нетрудно догадаться, у какого тренерского штаба тренируется Дарья: этот алмаз превращают в бриллиант, конечно же, у Тутберидзе. Раньше она занималась в ЦСКА у Екатерины Кроль и Екатерины Моисеевой, а в «Хрустальный» перешла лишь прошлой весной. Тем не менее по катанию Даши видно, что она идеально вписывается в ряды знаменитой команды. И, кстати, эта девочка такая же «длинноножка», как Камила Валиева. Так что ждём от неё красивейших ультра-си и ярких прокатов на грани с искусством. Тутберидзе замечательно справляется с постановкой штучных программ своим ученицам. Хотелось бы, чтобы и Даше она придумала нечто особенное.



Благодаря этим потрясающим спортсменкам у нас есть уверенность в будущем нашего фигурного катания. Отрадно, что все они занимаются в разных тренерских штабах. Девочки будут конкурировать друг с другом и поднимать уровень российского фигурного катания на запредельный уровень.



Советуем к ним приглядеться уже сейчас!