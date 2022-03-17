Лучшего фигуриста мира выпроваживает из спорта собственный тренер. Чену не догнать Ханю?

Нэйтан Чен добился всего, о чём мечтал: триумфальная победа на Олимпиаде в Пекине стала отличной компенсацией за провал в Пхёнчхане. Казалось, больше радости принесёт только четвёртая по счёту золотая медаль с чемпионата мира, но туда фигурист не поедет из-за травмы. Официально. Но есть вероятность, что пропуск турнира был запланирован и вызван отнюдь не проблемами со здоровьем.

Возможно, проблема заключается в отсутствии мотивации. Только не у спортсмена, а у его тренера. Рафаэль Арутюнян открыто признал, что не планирует плотного сотрудничества с Ченом в будущем, а также посоветовал ученику завершить карьеру после Игр.

Печально, учитывая тот факт, что Нэйтану как минимум под силу завоевать второе олимпийское золото. Неужели его извечный спор с Ханю так и не будет разрешён?

Тяжёлая травма или отсутствие мотивации?

В этом олимпийском цикле в мужских соревнованиях безраздельно доминировал «великий и ужасный» Нэйтан Чен. Три года никто не мог одолеть космического американца на чемпионатах мира, включая его главного оппонента Юдзуру Ханю. С каждым новым стартом воспитанник Рафаэля Арутюняна убеждал общественность в том, что именно он завоюет золото Олимпиады, расплатившись за неудачу в Пхёнчхане четыре года назад. И, действительно, в Пекине фигурист не побоялся рискнуть, пойдя на сумасшедший контент из четверных лутца и флипа в короткой программе по одной простой причине — для него это уже не было небезопасной зоной: технически Нэйтан улетел так далеко, что два сложнейших прыжка не вызвали у него каких-то трудностей.

«Он тренировал этот контент, наотрез отказывался воспринимать какие-то мои доводы и в результате упал с первого прыжка. Стал судорожно перестраивать программу, заменив лутц на тулуп, но свалился и с него тоже. А потом ещё сорвал и аксель. В Пекине мы были готовы к тому, чтобы выполнить максимально сложный вариант. То есть ситуация изменилась», — так объяснял произошедшие с Ченом метаморфозы его тренер.

Спортсмен стал сильнее. Прошлый опыт помог ему собраться перед произвольной программой, где он исполнял не шесть, а пять четверных, но зато как! Триумфальное выступление под зажигательную композицию Элтона Джона «Рокетмен» принесло американцу заветную награду.

Казалось, фигурист полон сил и порадует нас чистыми прокатами и на последующем мировом первенстве. Но во Францию он не полетит из-за травмы. Во всяком случае так объявили официальные источники, в которых было сказано о снятии Чена с турнира. Есть и другая версия: из-за недостатка мотивации олимпийский чемпион может и вовсе завершить карьеру. Правда, нужно уточнить, что желание работать дальше отсутствует, скорее, у наставника, чем у самого спортсмена.

«Боюсь, что надорвусь и умру по дороге»

«Я бы, если честно, рекомендовал Нэйтану вообще завершить карьеру и возобновить учёбу в университете. Ради чего продолжать кататься? Чтобы завоевать ещё одну медаль, ещё один титул чемпиона мира? Это несерьёзно», — честное признание Рафаэля Арутюняна поразило весь мир. Конечно, легко вести счёт, когда на кону стоит не первая, а четвёртая медаль, но речь по-прежнему идёт об одной из самых престижных наград в фигурном катании. И сложно представить, что Нэйтан был бы ей не рад.

Однако дело даже не в конкретном случае — в конце концов по традиции многие топовые спортсмены пропускают послеолимпийский чемпионат мира, ссылаясь на травмы, на которые не обращали внимания прежде, или общую усталость. Тревожит фанатов американца резкое заявление наставника фигуриста, в котором он чётко дал понять, что последующее сотрудничество с Ченом маловероятно.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Скорее всего, такой работы, какая была с Ченом, уже не будет. Боюсь ещё раз взваливать на себя на четыре года такой груз и такую ответственность. Даже не завидую тем, кто возьмётся готовить олимпийских чемпионов Милана! Консультировать, наверное, буду. Даже с теми ребятами, которых веду сейчас, в ближайшее время серьёзно поговорю о полноценном сотрудничестве», — приводят слова Арутюняна «РИА Новости».

«Консультировать я, безусловно, буду, но полноценная тренерская работа… Не хочу. Не готов продолжать тащить на себе этот вагон: боюсь, что надорвусь и умру по дороге. Работать плохо я не умею, зато мне прекрасно известно, чего это стоит — работать хорошо. Мне просто не хватит сил», — добавил он в другом интервью для RT.

Потребность тренера в отдыхе понять можно, но беспокоит тот факт, что с Петром Гуменником, Ильёй Малининым он работать готов, в то время как на Нэйтана ставку не делает. А ведь это в корне неверно.

Чен ещё не выиграл главный спор с Ханю

Единственное объяснение такого поведения специалиста заключается в том, что точечное консультирование для спортсмена уровня Чена определённо не подойдёт. Нэйтану нужен наставник, которому он доверяет и который представит комплексный план на все четыре года, ведь в итоге целью будет второе олимпийское золото. Внезапный уход американца из спорта станет настоящей трагедией для всего мирового сообщества. Очевидно, ученик Арутюняна ещё не сказал своего последнего слова и не выиграл спор у Ханю за звание лучшего фигуриста в истории. А самое ироничное, что, несмотря на опасения тренера Чена, он способен побеждать и в следующем олимпийском цикле.

Соперники у Нэйтана невероятно мощные, бесспорно, но Юма Кагияма, при всём уважении к нему, пока и близко не подобрался к достижению американского гения. Чену пришлось накатывать контент из пяти-шести четверных в произвольной программе более восьми лет, а у японца есть на это лишь четыре года. Ему придётся стартовать с трёх не всегда стабильных квадов и постепенно наращивать силу. Проблема в том, что физически ему будет очень тяжело это сделать. Страдает провалами на элементах и Винсент Чжоу, которому не удалось продемонстрировать свою подготовку на Олимпиаде из-за положительного ковид-теста. Есть в США и другой фигурист, способный атаковать позиции Чена. Юный Илья Малинин учит сложнейшие элементы, которые не исполняет никто в мире, но для победы этого будет мало.

Что же касается самого Нэйтана, то против него сыграть может только время. Правда, Юдзуру Ханю в свои 27 так и не растерял свои квады, которые выучил, будучи ещё совсем юным, а ведь по физике американец намного превосходит японца. Чену достаточно поддерживать форму и не гнаться за новыми прыжками (хотя у него в запасе есть отличный четверной риттбергер и попытки четверного акселя). Это процесс непростой, и фигуристу пригодятся знания опытного наставника, который помог бы справиться с этой задачей. Очень хочется надеяться, что Рафаэль Арутюнян передумает и мы ещё увидим результаты работы этого чудесного тандема тренера и ученика.