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Главные интриги турнира памяти Сергея Гринькова: выход Кондратюка после Олимпиады, проверка Муравьёвой и Самоделкиной

Выход Кондратюка и проверка ученицы Плющенко. Чем удивит новый турнир фигуристов?
Дарья Кирюхина
Главные интриги турнира памяти Сергея Гринькова
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Кондратюк впервые выступит на соревнованиях после Олимпиады, а Муравьёва и Самоделкина попробуют удивить перед выходом во взрослые.

Несмотря на отстранение наших фигуристов от международных турниров, сезон для них ещё не окончен. И речь идёт не только о Кубке Первого канала. В условиях полной изоляции российского спорта наши фигуристы обратили внимание на внутренние старты. Так, на турнире «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», который пройдёт в Москве 19-20 марта, выступит целый ряд сильнейших фигуристов страны.

Марк Кондратюк впервые выйдет на соревновательный лёд после Олимпиады, ученица Плющенко Софья Муравьёва продемонстрирует свою форму после двухмесячной паузы в выступлениях, а Софья Самоделкина замахнётся на амбициозный контент.

Рассказываем о главных интригах нового турнира.

Проверка ученицы Плющенко

Заняв второе и третье места соответственно на первенстве России, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва сосредоточилась на подготовке к юниорскому чемпионату мира. Однако о поездке на главный старт сезона юным фигуристкам можно забыть: для них, как и для взрослых, двери на международную арену закрыли. Но показывать себя в любом случае надо: Самоделкину и Муравьёву мы не видели с января — будет любопытно оценить результаты их двухмесячных трудов.

Особенно важно проявить себя Муравьёвой. Бронза на первенстве России досталась ей с трудом: ошибка в короткой программе на каскаде тройной аксель — тройной тулуп отбросила её на шестое место, и ей пришлось реабилитироваться в произвольной. Отчасти с этой задачей Софья справилась. Два тройных акселя — сольный и в каскаде — она сделала, но упала на последнем прыжке — тройном лутце. Опасность не попасть на пьедестал была очень велика, но Аделия Петросян из группы Тутберидзе не справилась с четверными риттбергерами и сама отдала медаль воспитаннице Плющенко. Впрочем, в «Хрустальном» явно не унывали по этому поводу, надеясь на реванш в финале Кубка России. Муравьёва туда не приехала, а Петросян откаталась заметно лучше, чем в прошлый раз, хотя снова упала с квад-риттбергера и не превзошла результат Софьи на первенстве России.

Правда, заочное отставание Аделии оказалось крайне небольшим — меньше двух сотых. Как ответит на это Муравьёва? На турнире памяти Сергея Гринькова она будет кататься во взрослой категории в весьма комфортных условиях: серьёзных соперниц у неё там не будет — отличная возможность показать две чистые программы и поставить красивую точку в этом сезоне. Уже осенью Софья выйдет во взрослые, а там её противостояние с Петросян выйдет на новый виток.

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Амбициозная задача Самоделкиной

У Софьи Самоделкиной тоже на этом турнире реальных конкуренток не будет. Соревнуется она в юниорском разряде, сталкиваться с Муравьёвой не придётся. А 13-летняя Софья Титова из «Ангелов Плющенко» пока никакой угрозы для подопечной Давыдова не представляет. Но основная задача Самоделкиной здесь и не имеет отношения к другим девушкам. Ей важно побороть саму себя и безупречно откатать свой невероятно сложный набор прыжков.

На первенстве России Софье не удался ни один из квадов, хотя с тройным акселем она справилась блестяще. Именно поэтому завоевала тогда серебро, а не золото: при отсутствии ошибок она могла получить бóльшие баллы, нежели Акатьева, так как контент у неё сложнее. Четверные лутц и сальхов могли бы обеспечить ей лидерство среди юниорок, тем более с презентацией у неё всё в порядке. Но, к сожалению, лидерство Самоделкиной — теоретическое и никак не находит подтверждения на практике. Может быть, в эти выходные она соберёт все свои прыжки и выдаст сильнейшие прокаты в карьере? Перед выходом во взрослые Софе крайне важно себя зарекомендовать.

Амбициозная задача стоит и перед Софьей Титовой. Ученица Плющенко может замахнуться на дебютное исполнение квад-тулупа, который она уже успешно приземляет на тренировках. Не зря же в середине марта Плющенко выложил видео, где она прыгнула каскад из четверного и двойного тулупов. Самое время преподнести всем сюрприз и вставить его в произвольную программу. Даже если он не получится сейчас, то сам факт попытки будет очень ценен, да и психологически в следующем сезоне выступать с ним Титовой будет проще.

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Первый турнир Кондратюка после Олимпиады

Если у девушек борьба развернётся больше с самими собой, то у мужчин намечается настоящая битва в очном формате. Причём встретятся два товарища из ЦСКА: Марк Кондратюк и Александр Самарин из группы Светланы Соколовской. Для Кондратюка это будет первый турнир после Игр в Пекине, где он стал олимпийским чемпионом в команде. Сможет ли он обойти после столь изматывающих соревнований своего старшего друга? У Самарина отличные шансы наконец-то стать первым, благо контент с четверным лутцем объективно позволяет ему на это надеяться. Но на стартах он не появлялся с чемпионата России, где занял лишь шестое место, а Марк выиграл золото.

В начале сезона эксперты называли Александра в числе претендентов на поездку в Пекин, а он в итоге проиграл тянувшемуся за ним все эти годы Марку. Но это спорт: побеждает тот, кто сильнее в текущий момент. У Кондратюка же в последнее время сплошные победы: чемпионат России, чемпионат Европы, Олимпийские игры.

Возможно, на этот раз праздник заглянет на улицу Самарина. Но для этого фигуристу нужно откататься чисто, справившись с четверными прыжками.

Турнир памяти Гринькова — отличная возможность для фигуристов опробовать свой контент в соревновательном режиме и поднабраться уверенности перед Кубком Первого канала. А для зрителей — насладиться фигурным катанием, которого у нас в последнее время и так немного.

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