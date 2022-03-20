Одарённая юниорка покусилась на лавры Трусовой! Сюрприз на странном турнире фигуристов

Турнир памяти Сергея Гринькова скрасил фигуристам и их болельщикам долгую паузу в соревнованиях. В не самом статусном старте поучаствовали достаточно известные спортсмены, подарившие зрителям ряд сюрпризов. К сожалению, не только приятных. Турнир омрачился многочисленными снятиями — некоторые фигуристы приехали, чтобы откатать только одну программу, что сделало соревнования достаточно странными. До конца удерживали интерес зрителей юниорки Плющенко и Тутберидзе, проигравшие битву фигуристке из другого тренерского штаба.

А главный сюрприз турнира преподнесла Софья Самоделкина, покусившаяся на лавры самой Александры Трусовой.

Исчезновение Самоделкиной и возвращение юниорки Тутберидзе

Начало турнира ознаменовалось досадным известием: из списка участников пропала Софья Самоделкина. Фигуристка решила сосредоточиться на подготовке к Кубку Первого канала, в котором она заявлена как на прыжковый фестиваль, так и на сами прокаты. Отсутствие Самоделкиной добавило соревнованиям юниорок интриги: конкурировать с обладательницей тройного акселя и нескольких четверных прыжков здесь было некому. Со снятием же воспитанницы Давыдова предсказать первое место оказалось невозможно. Отличные шансы на победу появились у Софьи Титовой из «Ангелов Плющенко», Марии Захаровой из группы Царёвой в «Хрустальном» и долгое время отсутствующей на соревнованиях подопечной Тутберидзе Дарьи Садковой.

В короткой программе отлично себя показали все три основные претендентки на лидерство. Прыжковый контент у них был одинаковый: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Тем не менее текущее первое место с 70,78 балла захватила Захарова: она каталась буквально на одном дыхании, а её красное платье лаконичного кроя идеально подошло для программы под страстное танго.

Очень ярко, несмотря на отсутствие костюма, выступила и Садкова. В прошлом году её называли будущей звездой Тутберидзе, а на контрольных прокатах в августе она затмила собой других юниорок. К сожалению, на самих стартах мы её не увидели: Даша получила травму, которая перечеркнула ей весь сезон. Возможно, что и решение участвовать в этом турнире было принято в последний момент, поэтому пошить платье ей не успели. Это ожидаемо снизило её компоненты, в остальном Даша прекрасно откаталась в короткой программе и получила от судей 66,55 балла.

Совсем немного от Садковой отстала Титова. Подопечная Плющенко набрала 66,33 балла: могла бы и больше, но у неё нашли неверное ребро на лутце.

Град падений от фигуристок Плющенко и Тутберидзе

Титова могла отыграть отставание от Маши и Даши в произвольной программе: тройной аксель с четверным сальховом вполне это позволяли. К сожалению, ни с одним своим ультра-си Софья не справилась: триксель недокрутила и упала, на четверном сальхове допустила степ-аут. На этом перипетии фигуристки не закончились: на тройном лутце она тоже приземлилась в степ-аут. Софья в целом выглядела очень несобранной. Получила подопечная Плющенко всего 118,38 балла и показала лишь четвёртый результат в произвольной. Спас Титову только отрыв в короткой программе, благодаря чему она вышла на итоговое второе место с 184,71 балла.

Не справилась с произвольной и Дарья Садкова: упала с тройного риттбергера и тройного лутца, после каскада с сальховом с трудом удержалась, коснувшись льда руками. Наверное, до сих пор не восстановилась после травмы. Каталась, кстати, снова в тренировочной форме, но с такими ошибками никакое платье ей бы не помогло. Даша улетела на 12-е место в произвольной с 100,70 балла, а по результатам обеих программ оказалась на седьмом месте с 167,25 балла.

Мария Захарова, в отличие от Софьи и Даши, в произвольной не рассыпалась, хотя тоже не избежала ошибок: упала с недокрученного четверного тулупа и коснулась льда рукой после каскада с сальховом. Остальные элементы исполнила чисто и заработала 128,93 балла. Чтобы пробить отметку в 200 баллов по сумме обеих программ, ей не хватило всего трёх десятых, но 199,71 балла обеспечили ей победу.

Третье же место со 188,64 балла неожиданно заняла Мария Агаева из школы «Армия фигурного катания». После короткой она шла на пятом месте, но уверенный прокат произвольной без попыток ультра-си принёс ей неплохие баллы. Как и Марии Парамоновой из ЦСКА. До третьего места ей не хватило чуть больше пяти сотых балла.

Трусова пришла поболеть за Кондратюка

Короткая программа у мужчин запомнилась выступлениями звёзд нашей сборной — Марка Кондратюка и Александра Самарина. Оба фигуриста тренируются под руководством Светланы Соколовской, но именно Марк за последнее время собрал солидный урожай медалей и титулов. Соревнования в ЦСКА стали для него первым турниром после Олимпиады в Пекине, где он завоевал золото в командном первенстве. Посмотреть на олимпийского чемпиона собралось много народа. Поболеть за Марка неожиданно пришла даже Александра Трусова: похоже, ребята крепко сдружились за время Игр.

Впрочем, Самарина зрители тоже горячо поддерживали. И не зря. Свою короткую программу под саундтрек из фильма «Матрица» он откатал блестяще. А какой классный исполнил каскад из четверного лутца с тройным тулупом — загляденье! И на остальных прыжках не подкачал: тройной лутц и тройной аксель сделал без единой помарки. Болельщики устроили Саше овацию после проката, а судьи по достоинству его оценили: 105,10 балла, из которых 59,10 — за технику.

Марк Кондратюк выложился на льду в эмоциональном плане, но по технике смотрелся слабее своего старшего товарища. На тройном акселе у него чуть повело корпус, и приземление получилось тяжёлым, а после каскада четверной сальхов — тройной тулуп Марка перекрутило в степ-аут. Но на баллы это мало повлияло. Самарину он уступил всего четыре сотых, набрав в короткой 104,70 балла. Причём проиграл Марк именно техникой, по компонентам он опередил Сашу на один балл.

С произвольной программы Кондратюк и Самарин снялись: оба изначально планировали выступить только в короткой. Устроили себе своеобразную проверку перед Кубком Первого канала.

В отсутствие топов нашей мужской сборной первое место в итоге занял Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко». 15-летний фигурист катался без ультра-си, но его технического набора хватило для победы.

Муравьёва и Самоделкина показали по одной программе

Во взрослом разряде у девушек однозначным лидером являлась Софья Муравьёва. В короткой программе она великолепно справилась с тройным акселем и тройным флипом, но чистого проката всё равно не вышло. Ошибка настигла её на каскаде тройной лутц — тройной тулуп: Софья упала со второго прыжка. Но сам каскад состоялся, поэтому баллов она потеряла немного. Да и судьи на оценки фигуристке не поскупились — 78,12 балла. Отрыв от ближайшей соперницы — больше 10 баллов. Первое место Муравьёвой было в безопасности.

Однако с произвольной звёздочка Плющенко почему-то снялась. В Кубке Первого канала она не участвует. Других крупных стартов пока не предвидится. Что случилось — загадка.

Но расстройство болельщиков из-за снятия Софьи перекрыло появление на льду её тёзки: Софьи Самоделкиной. До этого она решила не участвовать в этом турнире, но захотела выступить вне конкурса с произвольной программой.

Каталась Самоделкина в тренировочной форме, но её контент из пяти ультра-си быстро заставил об этом забыть. Удалось ей не всё: тройной аксель, четверной сальхов и четверной риттбергер она приземлила, а с четверного лутца и четверного тулупа упала. Но это была очень серьёзная заявка на будущее. Самоделкина определённо покушается на лавры Александры Трусовой: кроме Русской ракеты, никто из девушек не пытался выполнить пять элементов ультра-си в одной программе.

Уже сейчас можно сказать, что Софа станет достойной заменой Саше на Кубке Первого канала. Кому-то очень повезёт оказаться с фигуристкой Давыдова в одной команде.