Премьера Медведевой и долг Трусовой. Чем удивят фигуристы после завершения сезона

Кубок Первого канала станет заключительным турниром в сезоне для наших фигуристов, а дальше они отправятся в свободное плавание: кто-то уйдёт в заслуженный отпуск, а кто-то продолжит собирать лавры в шоу. К счастью, даже после завершения сезона у зрителей будет множество возможностей увидеть любимых спортсменов на льду. Лучшие режиссёры в нашем фигурном катании создали несколько ярких шоу, которые пройдут в разных городах России и не только. И, конечно, они не обойдутся без сюрпризов.



Например, Медведева презентует новую программу на суд публики, а Трусова появится в шоу своего бывшего наставника Евгения Плющенко.



Чем ещё удивят фигуристы после окончания сезона?

«Влюблённые в фигурное катание» откроют сезон шоу

1 апреля откроет сезон шоу фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», который пройдёт в Москве уже в третий раз. В «Мегаспорте» выступят звёзды первой величины: Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.



Своеобразным разогревом перед фестивалем станет «Открытые соревнования среди любителей», где примут участие спортсмены-любители разных возрастов. Шоу будет ярким завершением нетипичного турнира.



Обычно на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» спортсмены по очереди демонстрируют свои показательные номера, но в этот раз организаторы обещают провести шоу в обновлённом формате. Помимо фигуристов, на льду выступят танцоры, акробаты и вокалисты, а сами номера будут сопровождаться графикой и световым шоу. Уже полюбившиеся постановки фигуристов предстанут в новом свете. Хотя не исключено, что некоторые спортсмены выступят с новыми программами.

Звёздные гастроли Тутберидзе

9 апреля стартует большой гастрольный тур «Чемпионов на льду» Этери Тутберидзе по России и странам ближнего зарубежья. Лучший тренер одиночниц в мире собрала в своём шоу очень представительный состав. Здесь блеснут и звёзды двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева). В прошлом году в рамках «Чемпионов на льду» фигуристы показывали свои самые знаковые постановки, а предварял шоу трогательный номер, в котором принимал участие хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз.

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Чем Тутберидзе и её звёзды будут удивлять на этот раз — пока что остаётся загадкой. Но без зрелищных номеров и сложнейших прыжков точно не обойдётся, ведь это и есть марка группы Тутберидзе.

Премьера Медведевой

Маэстро ледовых шоу Илья Авербух посвятил традиционное гала-шоу «Ледникового периода» юбилею Татьяны Тарасовой. 15-16 апреля в «Лужниках» для великого тренера выступят главные звёзды телешоу со своими лучшими программами. С сольными номерами выступят знаменитые фигуристы, включая любимицу публики Евгению Медведеву. Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 подготовила для шоу новый показательный номер. Долгожданная ли это премьера вальса «Маскарад» в костюме или что-то кардинально новое — неизвестно. Но увидеть Женю на льду — уже огромный подарок, ведь фигуристка не выступала с января.

Трусова вернёт долг Плющенко

Опытным человеком в создании шоу является Евгений Плющенко. Обычно двукратный олимпийский чемпион поражает публику красивыми ледовыми сказками, однако в этот раз он проведёт шоу в формате показательных выступлений. В «Союзе чемпионов» Плющенко примет участие огромное количество звёзд фигурного катания: Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин. Кроме того, на лёд выйдут ученики академии Плющенко, включая Гном Гномыча. Ведущей же вечера станет звезда шоу-бизнеса и супруга Евгения Яна Рудковская.



«Наше шоу «Союз чемпионов» состоится в моем родном Санкт-Петербурге, где я не выступал уже 2 года! Мы готовим для вас с нашими чемпионами потрясающее спортивное шоу и традиционно в «Ледовом дворце»! 16 апреля, Cанкт-Петербург! На нашем шоу и льду будет жарко! Я вам это обещаю! Сюрпризы тоже будут! Это ещё не весь наш огненный состав!» — анонсировал шоу Плющенко.

Особенным подарком для зрителей станет выступление серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой. Русская ракета уже год не тренируется под руководством Плющенко, но, судя по всему, задолжала ему прокат в шоу. Для Саши выступление в «Союзе чемпионов» станет не только отличной возможностью показаться зрителям после Олимпиады, но и вернуть долг бывшему наставнику.