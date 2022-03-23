Наши фигуристы сразятся в уникальном прыжковом турнире. Мужчинам за девушками не угнаться?

«Девочки против мальчиков» — под таким девизом проходил прыжковый турнир на Кубке Первого канала в прошлом году. Идея была отличная, ведь наши фигуристки уже несколько лет по сложности контента ничем не уступают мужчинам. Порой даже опережают их. Это и подтвердилось в итоге во время их очного противостояния: наши девушки в одну калитку вынесли парней и забрали приз от Первого канала.

Однако в этот раз формат прыжкового турнира серьёзно изменили: смотреть, как девушки снова легко побеждают, уже не столь интересно. Теперь нас ждёт противостояние двух смешанных команд, в которую, помимо одиночников и одиночниц, войдут спортивные пары.

Битва прыжков состоится 25 марта: самое время оценить возможности участников и определить главных фаворитов. А ещё понять, способен ли кто-то из мальчиков подтянуться к девочкам, или вся ответственность за исход прыжкового турнира взвалится на хрупкие плечи последних?

Щербакова и Валиева — вне конкуренции

Всего в прыжковом турнире будет четыре раунда. Каждый фигурист исполнит свой сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Пары продемонстрируют выбросы и подкрутки. Конечно, предугадать, кто и что будет прыгать, невозможно. Сюрпризы в виде, например, четверных лутцев от тех, кто ни разу не делал их на соревнованиях, исключать нельзя. Но прошлогодний опыт Кубка Первого канала показал, что спортсмены предпочитают всё же исполнять на публике проверенные элементы. Неожиданностей можно ждать разве что в конкурсе каскадов из пяти прыжков, так как по официальным правилам ISU каскады из четырёх и более прыжков запрещены. Фантазию в этом отношении можно проявить только на тренировках.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поэтому оценивать возможности наших ребят будем именно по сольным прыжкам и стандартным каскадам. А опираться будем на те элементы, которые они исполняли непосредственно в своих программах на стартах, и полученные за них максимальные баллы. Начнём с наших девушек, и первой из них будет олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

У Ани очень богатый прыжковый набор. Богатый – в плане приносимых ей баллов. Из ультра-си, которые она исполняла на соревнованиях, у неё есть четверной лутц и четверной флип. Также Аня пробовала четверной риттбергер на тренировках. Видео исполнения ею этого прыжка перед показательными выступлениями на Олимпиаде выкладывали в соцсетях. Но четверной риттбергер мы берём только на заметку: на соревнованиях она никогда его не исполняла.

Самый дорогой каскад Ани за всю карьеру, естественно, четверной лутц — тройной тулуп. Максимально за него она получила 19,97 балла на чемпионате России в Красноярске. Но это было более двух лет назад. А последний раз мы видели этот элемент у неё на чемпионате Европы в январе 2020-го. Поэтому надежд увидеть его на Кубке Первого канала, питать, пожалуй, не стоит. Скорее всего, в качестве самого сложного каскада на прыжковом турнире она выберет четверной флип — тройной тулуп, за который получила на Олимпиаде в Пекине 18,66 балла. Из сольных прыжков Аня может пойти на четверной лутц, его она тоже давненько не показывала на турнирах, последний раз мы его видели у неё больше года назад на чемпионате России в Челябинске. Тогда же она получила за него наибольшие баллы — 16,26. Но на тренировках четверной лутц Аня продолжает регулярно практиковать. Буквально в начале марта она выкладывала в своём телеграм-канале видео, как прыгает его в «Хрустальном».

Если же не захочет рисковать, то прыгнет свой второй по ценности сольный прыжок — четверной флип. За него она максимум баллов получила тоже на чемпионате России в Челябинске — 15,56. Если же учитывать результаты только текущего сезона, то максимальная оценка четверного флипа у неё случилась на Олимпиаде в Пекине — 14,77 балла.

Камила Валиева в своём арсенале не имеет старших квадов, но зато все её прыжки — просто загляденье. Вот какие ультра-си она выполняла на соревнованиях: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов.

Самым дорогим сольным прыжком Камилы в этом сезоне стал четверной сальхов. Наибольшее количество баллов она получила за него на чемпионате Европы —14,13. А самый дорогой каскад у Камилы четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Больше всего баллов она получила за него на чемпионате России в этом сезоне — 19,26. Но здесь необходимо пересмотреть эту оценку, так как к базовой стоимости этого каскада она получила прибавку за исполнение во второй половине программы. Без этой прибавки её оценка была бы 17,83 балла.

Покажет ли Туктамышева четверной тулуп?

Главное оружие Елизаветы Туктамышевой — тройной аксель. Из сложных каскадов в соревновательном контенте у неё есть тройной аксель — двойной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп. Два года назад на чемпионате России в Красноярске Лиза пыталась исполнить четверной тулуп, но допустила падение. Впрочем, отдельно этот квад у неё отлично получается на тренировках. Проблема в том, что в этом сезоне она ставила изучение четверного тулупа на паузу, чтобы сосредоточиться на стабилизации основного контента перед Олимпиадой. Сейчас, по её словам, работа над прыжком возобновилась, но говорить о значительном прогрессе рано. Но помечтать увидеть квад от Лизы на Кубке Первого канала никто не запрещает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самым же дорогим сольным прыжком у Лизы пока остаётся тройной аксель. Максимум она получала за него на Гран-при России в 2020 году — 10,40 балла. Год назад на чемпионате мира триксель Лизы оценили несколько ниже — 9,94 балла, а в этом сезоне максимально она набирала за него на Гран-при в Канаде — 9,71 балла. А самый дорогой каскад за всю карьеру у Лизы — это тройной лутц — тройной тулуп. Максимум она набирала за него 11,95 балла на Гран-при Японии в 2018 году. Если же вернуться в наше время, то и в этом сезоне она получала больше всего баллов именно за него: 11,87 на турнире Finlandia Trophy. Потенциально в качестве самого дорогого каскада Лиза может исполнить на Кубке Первого канала и тройной аксель — тройной тулуп. На соревнованиях она цепляет к трикселю лишь двойной тулуп, чтобы избежать лишнего повторения тройного тулупа. Но прыжковый турнир тем и прекрасен, что можно пойти на свой максимум, не оглядываясь на какие-то ограничения.

Набор ультра-си у Майи Хромых скромнее, чем у её подруг по группе Тутберидзе: четверной тулуп и четверной сальхов. В начале сезона Майя утверждала, что учит тройной аксель, но даже его попыток она не показывала.

Самым дорогим сольным прыжком в карьере у Майи является четверной тулуп. В финале Кубка России в прошлом году она получила за него 12,54 балла. В этом сезоне за квад-тулуп она максимально набирала 12,21 балла. Это произошло на этапе Гран-при в Италии. А самый дорогой каскад у Майи: четверной тулуп — тройной тулуп, за который её личный рекорд составил 16,55 балла на турнире Budapest Trophy в этом сезоне.

Чем будут удивлять юниорки?

Аделия Петросян на соревнованиях показывала четверной тулуп и четверной риттбергер. Её самый сложный каскад: четверной риттбергер — двойной тулуп, за него она получала максимум баллов на чемпионате России в этом сезоне — 13,75. А наиболее дорогой сольный прыжок, нетрудно догадаться, четверной риттбергер. Личный рекорд по набранным баллам за него она также установила на чемпионате России в декабре — 13,35 балла.

Очень крутым прыжковым контентом обладает юниорка Софья Самоделкина: четверной тулуп, четверной сальхов, четверной лутц, четверной риттбергер, тройной аксель. Прыгать весь свой набор она пробовала вне конкурса на турнире памяти Сергея Гринькова. Не все прыжки получились, но исполняла она их в рамках программы, по отдельности вероятность приземлить их у неё значительно больше.

Пока же больше всего баллов за сольный прыжок Софье удавалось набрать за четверной сальхов: 13,19 балла на финале Кубка России в прошлом году. В этом сезоне она получала больше всего за квад-сальхов на Мемориале Дениса Тена — 12,85 балла. Из каскадов самым дорогим за всю карьеру у Софьи является тройной аксель — тройной тулуп. В финале Кубка России — 2020 она получила за него 15,08 балла. Если брать этот сезон, то максимум баллов она получала за этот же каскад, но на чемпионате России — 13,91.

Ещё одна талантливая юниорка, которая будет участвовать в прыжковом турнире— Софья Акатьева. Её набор ультра-си включает тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Самый дорогой каскад Акатьевой — это четверной сальхов — тройной тулуп. За него она получила наибольшее число баллов на первенстве России в январе — 16,67. Из сольных прыжков за всю карьеру у Сони максимум баллов получал четверной тулуп на этапе Кубка России в 2020 году — 12,92 балла. В текущем сезоне больше всего баллов из сольных прыжков она набирала за четверной сальхов — 11,25 в финале Кубка России.

В прыжковом турнире блеснёт и звёздочка Плющенко — юниорка Вероника Жилина. Ника вообще очень много всего прыгает на тренировках, но из того, что мы видели на соревнованиях, у неё есть: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Теоретически Вероника может показать на Кубке Первого канала очень мощные и качественные прыжки, за которые получит очень большие баллы. Жаль, что на соревнованиях она часто допускает ошибки, поэтому её личные прыжковые рекорды очень условны. Например, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов ей не удался в финале Кубка России, поэтому наиболее ценным её каскадом пока считается четверной тулуп — тройной тулуп, за который она набрала максимум баллов на юниорском Гран-при в Словакии — 16,01. А из сольных прыжков больше всего баллов она набирала за четверной тулуп в финале Кубка России — 12,92.

Очевидно, что главные фаворитки у одиночниц в прыжковом турнире — это Анна Щербакова и Камила Валиева. Очень хороший потенциал у Софьи Самоделкиной, но, вероятно, симпатии судей отойдут при прочих равных более опытным девочкам.

Парням нужно догонять девушек

Прыжковый набор наших мужчин, если честно, в целом не так впечатляет, как у девушек. Но и им есть что показать на Кубке Первого канала. Правда, тройной аксель отдельно у них рассматривать не будем, ведь у парней он входит в обязательные элементы соревновательной программы. Сосредоточимся на четверных прыжках, а максимальные оценки будем брать только в этом сезоне, потому что форма наших ребят крайне нестабильна.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так, Михаил Коляда владеет четверным тулупом, четверным сальховом и четверным лутцем, который, к сожалению, несколько лет не показывает на стартах. С тренировок есть видео, где Миша прыгает квад-лутц. Но вероятность, что он пойдёт на риск в прыжковом турнире, минимальна. В этом сезоне из сольных прыжков он набирал максимум баллов за четверной тулуп — 13,16. Из каскадов самым дорогим у него получился четверной тулуп — тройной тулуп: 17,91 балла.

Марк Кондратюк в арсенале четверных имеет лутц, тулуп и сальхов. Лутц должен быть самым дорогим его прыжком, но исполнял он его лишь однажды — на Мемориале Дениса Тена в этом сезоне, и допустил падение. Поэтому самый дорогой его прыжок — четверной тулуп, за который он набрал 12,49 балла на чемпионате Европы.

И хотя за четверной сальхов он набирал в этом сезоне больше баллов, это преимущество обеспечивалось надбавками за выполнение прыжка во второй половине программы. Из каскадов же у Марка самый дорогой четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов: 18,86 балла на чемпионате Европы (тоже с надбавкой к базовой стоимости, но даже без неё этот каскад будет у него в лидерах).

Евгений Семененко владеет четверным тулупом, четверным сальховом и четверным риттбергером. Однако риттбергер после неудачной попытки на чемпионате России — 2021 он больше не исполнял. В этом сезоне лучший сольный прыжок Евгения — четверной сальхов. Он получил за него 12,33 балла на Олимпиаде в Пекине. Из каскадов он больше всего набирал за четверной тулуп — тройной тулуп: 16,55 балла на чемпионате Европы.

Андрей Мозалёв, помимо четверного тулупа и четверного сальхова, может похвастаться четверным флипом. У него даже были чистые попытки этого прыжка в прошлых сезонах. Вдруг рискнёт на Кубке Первого канала? Но более надёжным выглядит вариант положиться на четверной сальхов, за который он получил на чемпионате России — 12,33. Из каскадов у Марка самый дорогой из того, что мы видели, четверной тулуп — тройной тулуп. На чемпионате Европы его оценили в 16,82 балла.

Александр Самарин мог бы опередить всех со своими четверным лутцем, четверным флипом, четверным риттбергером и четверным тулупом. Однако все эти прекрасные прыжки нужно ещё и прыгать без ошибок. Будучи очень талантливым, Александр совсем не радует стабильностью. В этом сезоне сольно квад-лутц он не исполнял. Только четверной тулуп на первом этапе Кубка России, за который получил 13,11 балла. А вот в каскаде квад-лутц Саша делал: за четверной лутц — тройной тулуп на турнире памяти Гринькова он набрал 19,61 балла.

Макар Игнатов владеет четверным риттбергером, четверным сальховом и четверным тулупом. За четверной риттбергер на Гран-при Японии он получил 13,20 балла. Но самым дорогим его каскадом в этом сезоне стал четверной тулуп — тройной тулуп: 16,41 балла на Гран-при Канады.

Как видите, наши парни не блещут такой сложностью, как девушки. Их стабильность в более лёгких прыжках. Потенциально Коляда и Самарин могут здорово исполнить четверной лутц, но это всё на уровне колеса фортуны.

Обнадёживает лишь то, что Самарин свой каскад с четверным лутцем успешно приземлил как раз в преддверии Кубка Первого канала. Поэтому назовём главным фаворитом прыжкового турнира из мужчин именно его. Но и про Михаила Коляду и Марка Кондратюка не забываем: на их стороне наверняка будут и судьи.

Ждать ли четверной подкрут от Тарасовой и Морозова?

А как насчёт битвы спортивных пар? Бороться они будут подкрутками и выбросами. Основная интрига развернётся на выбросах: с подкрутками все наши ведущие пары, как правило, отлично справляются. Выделиться могут разве что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ведь ранее они имели опыт исполнения четверных подкрутов. Было это, правда, ещё в прошлом олимпийском цикле, так что вряд ли они вдруг замахнутся на такой сложный элемент ради Кубка Первого канала.

Состязание в выбросах — другое дело. Стабильно их делают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Тарасова с Морозовым и Бойкова с Козловским последние два сезона часто допускали ошибки, а Павлюченко и Ходыкин очень мало выступали, и в какой они форме — неизвестно.

Прыжковый турнир на Кубке Первого канала обещает быть очень интересным. Особенно если фигуристы рискнут устроить болельщикам сюрпризы. Хочется увидеть не только те элементы, которые они показывают на соревнованиях, но и те, что тренируют. Особенно мальчики. Парад четверных тулупов и сальховов пора сменить на что-то более мощное.