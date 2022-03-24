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Кубок Первого канала — 2021 завершился скандалом между Медведевой и Загитовой — Женя не признала поражение от Алины

«Люди знают, кого выбирают». Как Медведева отказалась признавать поражение от Загитовой
Дарья Кирюхина
Как Медведева отказалась признавать поражение
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Прошлогодний Кубок Первого канала ознаменовался новым скандалом между фигуристками. К счастью, в этот раз такое не повторится.

Кубок Первого канала пройдёт уже во второй раз. Впервые он состоялся в феврале прошлого года, став альтернативой отменённому тогда из-за пандемии коронавируса чемпионату Европы. Наша федерация хотела таким образом обеспечить спортсменам необходимую соревновательную практику и дать возможность немного заработать. В том сезоне это было особенно актуально: от привычной серии Гран-при с её призовыми остался лишь этап в Москве.

В качестве формата нового турнира выбрали состязание двух команд, а их капитанами назначили Медведеву и Загитову. Пытались подогреть зрительский интерес. И подогрели. А ещё заново разожгли костёр конкуренции между Алиной и Женей. Да так, что закончилось всё громким скандалом, напомнившим о драме в Пхёнчхане.

Разгромная победа девочек в прыжковом турнире и первое недовольство Медведевой

Стартовал Кубок Первого канала с высокой ноты: огромная арена «Мегаспорт» собрала в одном месте наших лучших фигуристов. А помимо традиционных прокатов короткой и произвольной программ, часть из них соревновалась в прыжковом турнире, идея которого привела многих болельщиков в восторг. Битва мужской и женской команд завершилась сокрушительной победой девушек. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева уверенно показали себя во всех трёх раундах. А Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв и Макар Игнатов подкачали с исполнением каскадов из пяти прыжков и значительно отстали от девочек. С преимуществом в пятьдесят баллов одиночницы заслуженно взяли денежный приз.

В этот же день состоялась и жеребьёвка команд для соревнований в короткой и произвольной программах. Имена капитанов были уже известны: Медведева и Загитова. Оставалось распределить между ними спортсменов. Но обещанную традиционную жеребьёвку неожиданно заменили драфтом: Женя с Алиной по очереди выбирали себе фигуристов. Такой подход сильно разочаровал Евгению, она не успела продумать стратегию, как обеспечить себе максимально сильную команду.

«Должно было быть две чаши с шариками, и каждый из капитанов вытягивает шарики, где написаны имена фигуристов. Но я больше сторонник той жеребьёвки, которой мы придерживаемся на международных и российских соревнованиях. Меня не поставили в известность, что мы будем не жеребиться, а выбирать. Я узнала только в самый последний момент, от Ягудина. Сначала восприняла это как шутку. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы всё решала фортуна, так было бы честнее», — сетовала Медведева.

Камнем преткновения в этой жеребьёвке оказались девушки. Алине достались Валиева, Щербакова и Усачёва. Женя забрала к себе Трусову, Туктамышеву и Хромых. Получилось, что со стабильными четверными прыжками у Медведевой только одна фигуристка, хотя по их количеству Русская ракета вполне могла сойти за двоих.

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«Меня не трогай — не пахну»

Свои команды Медведева и Загитова назвали «Время первых» и «Красная машина» соответственно. Подготовили яркие номера-презентации, с которыми выступили перед короткой программой, а дальше началась борьба. По идее — дружественная. По факту — никакой дружбой там и не пахло. Точно не между капитанами, которые сами на льду не соревновались, но восприняли своё столкновение очень серьёзно. Не иначе как вспомнили Олимпиаду в Пхёнчхане: глубоко затаённые чувства вырвались наружу.

В короткой программе лидерство до последнего удерживали «Время первых», но в последнем виде — женском одиночном — «Красная машина» вырвалась вперёд. В итоге счёт после короткой составил 931,41 – 912,92 в пользу команды Загитовой. Возможность отыграться в произвольной ещё оставалась, и своей досады Медведева не выказывала. Наоборот: хвалила свою команду и говорила, как они здорово общаются.

«У меня потрясающая команда, столько ребят, с которыми я общаюсь изо дня в день в обычной жизни, переписываемся, мемчики друг другу кидаем. Рада, что помогаю своим близким друзьям и стараюсь хорошо проводить время. Сейчас самый главный аспект любого соревнования — получать удовольствие от того, что оно есть» — делилась Медведева.

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Радужное настроение Жени скрылось под мрачной пеленой разочарования после произвольной программы. Её команда «Время первых» снова захватила лидерство, но лишь до выступления девушек. Там Щербакова и Валиева с лёгкостью перекрыли отставание «Красной машины» и обеспечили своей команде победу с отрывом почти в тридцать баллов: 2634,95 — 2606,21 в пользу сборной Загитовой.

Конечно, обидно проиграть в самом конце. Даже получение приза зрительских симпатий не особо утешило «Время первых». И в первую очередь их капитана. Женя хотела справедливости на шоу-турнире. На пресс-конференции после награждения полыхал настоящий пожар.

«Скажу очень неприятную, противную вещь. Меня не трогай — не пахну. Я вообще не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная. Это нормально. Я больше болею за спорт. Естественно, за себя, потому что это нормальный человеческий фактор.

Как капитан, от лица команды скажу — мы поражение сегодня не признаем. Мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Потому что люди знают, кого они выбирают», — говорила Медведева.

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«Сегодня, безусловно, есть победитель, и это «Красная машина»

Поражение своей команды Евгения Медведева отказалась признавать. Алина тоже была не намерена позволить свести всё к тому, что победила дружба. Олимпийская чемпионка уверенно заявила, что соревнования прошли справедливо и на стороне Жени было преимущество в других видах. Алина упомянула, что Михаил Коляда и танцевальная пара Степанова — Букин по рейтингу опережали мальчиков и танцоров «Красной машины» и всё решила фортуна.

«Сегодня, безусловно, есть победитель, и это «Красная машина». Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу ещё раз сказать спасибо нашей команде», — сказала Загитова.

Этого спора о справедливости и объективности на Кубке Первого канала можно было избежать, если бы команду-победительницу определяли по олимпийской системе с присвоением очков каждому участнику за занятое место, а не просто складывали набранные ими баллы. К счастью, в этот раз эту ошибку исправили, а капитанами сделали действующих фигуристов — Щербакову и Кондратюка. Так что ждём реальной дружественной битвы наших ребят без скандального послевкусия.

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