Парное катание на чемпионате мира — сплошное разочарование. Без России у него нет будущего

Золото взяли американцы Книрим и Фрейзер, но сделали это с худшими баллами за 10 лет. Без россиян уровень парного катания упал ниже плинтуса

На чемпионате мира в Монпелье разыграли первый комплект медалей в соревнованиях спортивных пар. Лучшими фигуристами планеты стали Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, представляющие США, однако назвать их так можно лишь номинально. Американцы выиграли золото с худшими баллами за последние десять лет и заочно уступили призёрам Олимпиады из России почти двадцать очков.

Очевидно, выступай во Франции Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов, Алексы и Брэндона и близко не было бы на пьедестале, равно как и других участников турнира, показавших посредственные прокаты.

Парное катание на мировом первенстве оказалось сплошным разочарованием. Санкции против России дали не тем плоды, и теперь эта дисциплина находится в глубоком кризисе.

Без наших спортсменов у пар нет будущего.

Жуткое падение американцев на чемпионате мира

Как и ожидалось, старт чемпионата мира в Монпелье не принёс большой радости любителям фигурного катания. В соревнованиях спортивных пар зрителей ждал неприятный сюрприз в виде существенного сокращения числа участников. До финала дошли лишь двенадцать дуэтов, в которых практически не было топ-спортсменов. Российские фигуристы не приехали во Францию из-за санкций, атлеты из Китая, среди которых олимпийские чемпионы Вэньцзин Суй и Цун Хань, побоялись сложной эпидемиологической ситуации в Европе и не стали рисковать, снялись с соревнований и некоторые другие пары, выступавшие в Пекине. В итоге фокус внимания сместился на не самых сильных американцев и канадцев; оставалась надежда на дерзких японцев, но и им не удалось обойтись без серьёзных ошибок.

Произвольную программу под «Женщину» Шона Филлипса Рику Миура и Рюити Кихара начали очень уверенно. Однако проблемы партнёрши с сольными прыжками вскоре дали о себе знать: она не справилась с каскадом 3-2-2 и сорвала тройной сальхов, а затем упала на выбросе. Такое обилие помарок на простейших элементах, казалось, должно было оставить их без медали, но японцы не просто ухватились за пьедестал, но и заработали серебро. Результат, который никогда не показывали представители Страны восходящего солнца: последним большим достижением Японии была бронза Наруми Такахаси и Мервина Трана десять лет назад.

А ведь этого могло и не быть, если бы не досадное происшествие. После короткой программы вопреки всем прогнозам японцы находились на третьей строчке. Фигуристов, которые громко заявили о себе на серии Гран-при, обошли совершенно неприметные по спортивным показателям американцы. О паре Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк широкая аудитория узнала благодаря заявлению партнёра о своей небинарной гендерной идентичности и долго не воспринимала её всерьёз. Тем не менее им удалось удивить фанатов и вырваться вперёд благодаря более чистому прокату.

Кейн-Гриббл и Ледюк вполне могли рассчитывать на медаль, но с самого начала всё пошло наперекосяк. Эшли грубо ошиблась на параллельном прыжке, а затем не устояла на выбросе. Апогеем стало её жуткое падение с тройного сальхова. Фигуристка распласталась по льду, сильно ударившись головой, и не смогла подняться самостоятельно. Тимоти пытался оказать ей первую помощь, пока не особо расторопные медики выходили на площадку, где лежала обессиленная девушка, едва не теряя сознание. Увы, но на этом их выступление закончилось: дикторы объявили, что американцы снимаются с турнира.

«Мечтала об этом, но даже не думала, что это реально»

Соотечественникам Кейн-Гриббл и Ледюка, паре Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, повезло куда больше. Практически безупречно откатав две программы, они выиграли чемпионат мира. В последний раз американцы брали золото в парах 43 года назад, поэтому неудивительно, что спортсмены находились буквально в экстазе после объявления оценок. Оба не могли поверить в происходящее!

«Я всегда об этом мечтала, но даже не думала, что это реально. Это же так сложно! Мы установили рекорд? Это особый момент, я горжусь тем, что мы с Брэндоном это сделали», — так описывала свои эмоции Книрим. Нечто подобное испытывал и Фрейзер: «Это невероятно! Я не мог просить о лучшем завершении сезона. Это очень многое для нас значит. Я мечтал об этом».

Что же касается простых болельщиков, то победа Алексы и Брэндона оставила довольно смешанные впечатления, поскольку, несмотря на визуально качественные выступления, технический набор новоявленных чемпионов выглядит нелепо. Очевидно, что это не сильнейшие фигуристы планеты. На это указывают и их баллы: триумфаторы Монпелье показали худший результат за десять лет. Они набрали всего 221,09 балла — с такими оценками на прошлом мировом первенстве в Стокгольме они стали бы лишь третьими, значительно проиграв победителям Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. К сожалению, ученикам Тамары Москвиной не было суждено защитить свой титул, но факты говорят сами за себя: присутствуй во Франции россияне, Книрим и Фрейзера не было бы на подиуме. Две наши пары набрали на Играх в Пекине почти на 20 баллов больше, чем американцы: Мишина/Галлямов получили 237,71 балла, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 239,25. Примерно столько же у китайцев Суй/Хань.

Отсутствие России начнёт глубокий кризис в парах

Возможно, именно поэтому так странно слышать новости о невероятном прогрессе американских и канадских пар. Несмотря на то что Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд завоевали бронзу в Монпелье, их нескатанность видна невооружённым глазом. Они образовали дуэт меньше года назад, а это слишком маленький промежуток времени для появления гармонии. Опытные спортсмены изо всех сил старались нивелировать этот недостаток другими качествами, такими как артистизм, скольжение, отточенные за много лет сотрудничества с другими партнёрами элементы, но в целом эта тактика пока не работает.

Смотря на прокаты Ванессы и Эрика, задаёшься вопросом, а точно ли это уровень чемпионата мира. Причём самое печальное в этой истории то, что Джеймс и Рэдфорд как раз находятся в элите, поскольку являются одними из долгожителей спорта, остальная же часть иностранных фигуристов явно не дотягивает до лидеров, коими являются россияне. Парное катание за рубежом уже давно находится в кризисе, и только в нашей стране пытались развивать его, ища новые подходы, необычные формы и эксклюзивное содержание в программах. Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин — именно за этими парами будущее в фигурном катании. Нынешние же чемпионы и призёры ничего выдающегося не сделали, но завоевали медали. На справедливость это ни разу не похоже.

Главной же ошибкой чиновников можно считать, то, что они думают, что у их решения не будет последствий, но это не так.

«Всё происходящее не очень хорошо влияет на развитие спорта: и четверные прыжки, и красивое катание рождаются благодаря конкуренции. Без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться», — ситуацию лаконично описал бывший парник Александр Энберт, и добавить тут практически нечего. Без России у парного катания нет будущего, выступления фигуристов на чемпионате мира лишь подтвердили это. Сплошное разочарование.