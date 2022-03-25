Команда Загитовой справедливо выиграла Кубок Первого канала. Медведеву подвели девочки

В этом сезоне Кубок Первого канала претерпел существенные изменения. Организаторы не стали вновь спекулировать на противостоянии Медведевой и Загитовой, которое на прошлогоднем турнире завершилось скандалом, и сменили систему подсчёта баллов. В этот раз Кубок Первого канала обещает быть справедливее: прошлый метод суммирования оценок нивелировал значимость вклада каждого участника для своей команды. Результаты отдельных спортсменов могли вытянуть всех остальных: говорить об объективности при таком подходе крайне сложно.

Неудивительно, что Евгения Медведева тогда сильно расстроилась из-за поражения своей команды «Время первых». Её фигуристы выиграли в трёх видах из четырёх, но благодаря космическим баллам Щербаковой и Валиевой на первое место вышла «Красная машина» Загитовой.

История не знает сослагательного наклонения, но что если бы олимпийскую систему на Кубке Первого канала применили ещё год назад? Неужели команда Загитовой всё равно стала бы победителем?

Поражение Медведевой предрешили девочки?

Олимпийская методика подсчёта баллов предполагает, что каждый участник после короткой и произвольной программ приносит своей команде очки в зависимости от занятого места. За первое дают десять очков, за второе — девять и так далее. В итоге побеждает сборная, набравшая больше всего очков. В отличие от простого складывания полученных спортсменами баллов, олимпийский подход позволяет избежать слишком большого разрыва между командами. Но самое главное, что в этом случае важны выступления всех участников и результаты соревнований выглядят более справедливыми, хотя полностью претензии исключить невозможно.

Фото: РИА Новости

В прошлом году команда Загитовой «Красная машина» победила команду Медведевой «Время первых» с разгромным счётом — 2634,95 против 2606,21. Но если вычесть баллы, заработанные одиночницами, то мы обнаружим, что перевес окажется на другой стороне. У «Времени первых» — 1932,43, а у «Красной машины» — лишь 1876,68. Интересно, не правда ли? Команда Медведевой опережает команду Загитовой более чем на 55 баллов. Но прокаты девушек чудесным образом перекрывают эту разницу. Причём с запасом.

Вот так легко можно выиграть весь турнир, имея преимущество только в одном виде. Получается, что все усилия танцоров, парней и спортивных пар у «Времени первых» были напрасны: от них ничего не зависело. Смогла бы олимпийская система исправить это недоразумение? Надо проверить.

Альтернативная короткая программа

Если бы на Кубке Первого канала в прошлом году действовала олимпийская система, то важнее были бы не набранные фигуристами баллы за сами прокаты, а занятые ими места в короткой и произвольной программах. Как выступили ребята известно, нужно просто присудить им соответствующие очки. Начнём, естественно, с короткой программы.

Первыми соревновались танцевальные дуэты.

1. Александра Степанова и Иван Букин (команда Медведевой): 90,75 — 10 баллов;

2. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (команда Загитовой): 85,76 — 9 баллов;

3. Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (команда Медведевой): 81,42 — 8 баллов;

4. Аннабель Морозов и Андрей Багин (команда Загитовой): 80,54 — 7 баллов;

5. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (команда Загитовой): 79,13 — 6 баллов;

6. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко (команда Медведевой): 79,04 — 5 баллов.

Счёт после ритм-танца — 23:22 в пользу «Времени первых».

После танцоров эстафету приняли мужчины.

1. Михаил Коляда (команда Медведевой): 105,42 — 10 баллов;

2. Макар Игнатов (команда Загитовой): 99,81 — 9 баллов;

3. Марк Кондратюк (команда Медведевой): 96,89 — 8 баллов;

4. Дмитрий Алиев (команда Загитовой): 93,72 — 7 баллов;

5. Андрей Мозалев (команда Загитовой): 79,13 — 6 баллов;

6. Александр Самарин (команда Медведевой): 78,07 — 5 баллов.

Счёт после короткой в мужском одиночном — 46:44 в пользу «Времени первых».

Далее на лёд вышли спортивные пары.

1. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (команда Загитовой): 83,61 — 10 баллов;

2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Медведевой): 80,24 — 9 баллов;

3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Медведевой): 77,80 — 8 баллов;

4. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (команда Загитовой): 75,73 — 7 баллов.

Фото: РИА Новости

Счёт после короткой программы парников — 63:61 в пользу «Времени первых».

Последними выступали девушки.

1. Камила Валиева (команда Загитовой): 90,25 — 10 баллов;

2. Анна Щербакова (команда Загитовой): 82,89 — 9 баллов;

3. Дарья Усачёва (команда Загитовой): 80,84 — 8 баллов;

4. Александра Трусова (команда Медведевой): 77,86 — 7 баллов;

5. Майя Хромых (команда Медведевой): 75,05 — 6 баллов;

6. Елизавета Туктамышева (команда Медведевой): 70,38 — 5 баллов.

«Красная машина» вырывается вперёд со счётом 88:81. Очевидно, что исходный сценарий повторяется: команда Медведевой лидирует после трёх видов, но после выступлений девушек начинает заметно отставать.

Альтернативная произвольная программа

Нетрудно догадаться, чем закончится битва «Красной машины» и «Времени первых» в произвольной программе по олимпийской системе. Но для наглядности оставим здесь результаты прокатов фигуристов. По видам соревновались так же, как в короткой: начали с танцев на льду, закончили женским одиночным.

Танцы на льду.

1. Александра Степанова и Иван Букин (команда Медведевой): 134,20 — 10 баллов;

2. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (команда Загитовой): 128,05 — 9 баллов;

3. Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (команда Медведевой): 123,34 — 8 баллов;

4. Аннабель Морозов и Андрей Багин (команда Загитовой): 123,27 — 7 баллов;

5. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (команда Загитовой): 123,09 — 6 баллов;

6. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко (команда Медведевой): 120,57 — 5 баллов.

Лидирует команда «Красная машина» со счётом 110:104.

Мужское одиночное.

1. Марк Кондратюк (команда Медведевой): 196,23 — 10 баллов;

2. Михаил Коляда (команда Медведевой): 195,02 — 9 баллов;

3. Александр Самарин (команда Медведевой): 166,04 — 8 баллов;

4. Макар Игнатов (команда Загитовой): 176,43 — 7 баллов;

5. Андрей Мозалев (команда Загитовой): 173,82 — 6 баллов;

6. Дмитрий Алиев (команда Загитовой): 173,56 — 5 баллов.

Благодаря мужчинам «Время первых» вырывается вперёд — 131:128.

Спортивные пары.

1. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (команда Загитовой): 158,45 — 10 баллов;

2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Медведевой): 156,30 — 9 баллов;

3. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (команда Медведевой): 151,10 — 8 баллов;

4. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (команда Загитовой): 143,58 — 7 баллов.

«Время первых» сохраняет отрыв в три балла — 148:145.

Фото: РИА Новости

Женское одиночное.

1. Камила Валиева (команда Загитовой): 179,19 — 10 баллов;

2. Анна Щербакова (команда Загитовой): 169,06 — 9 баллов;

3. Александра Трусова (команда Медведевой): 163,33 — 8 баллов;

4. Дарья Усачёва (команда Загитовой): 156,04 — 7 баллов;

5. Елизавета Туктамышева (команда Медведевой): 150,41 — 6 баллов;

6. Майя Хромых (команда Медведевой): 136,75 — 5 баллов.

«Красная машина» одерживает уверенную победу со счётом 171:167. Занавес.

Девочки решают всё

Заметьте: снова основная лепта в победу «Красной машины» внесена девушками. Мужчины и танцоры «Времени первых» в обеих программах были сильнее, спортивные пары — равны, а вот одиночницы «красных» ещё в первый день запросто установили солидный отрыв. В произвольной команда Медведевой оказалась в роли догоняющей, и шансы оторваться были крайне малы. Девочкам Алины Загитовой никакая олимпийская система помешать не могла. Напротив: сделала проигрыш «Времени первых» более предсказуемым.

Так что альтернативного финала прошлогоднего Кубка по олимпийской системе всё равно бы не случилось. Всё решали и решили бы девочки. Наверное, в этот раз будет то же самое. У какой команды окажется сильнее состав по одиночницам, та и победит. Скоро проверим.