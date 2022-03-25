Победа на миллион. Команда Щербаковой выиграла прыжковый турнир с разгромным счётом

Год назад Кубок Первого канала окончательно закрыл вопрос о том, кто же в России лучше прыгает: мальчики или девочки. Прыжковый турнир предсказуемо закончился в пользу одиночниц, которые в одну калитку разнесли своих коллег по сборной. Повторять прошлогодний сценарий Первый канал в этот раз не решился, создав более интригующую концепцию. В этом году в прыжковом турнире соревновались смешанные команды, в которые, помимо одиночников, пригласили ещё и пары.

Сборные Щербаковой и Кондратюка получились практически равномерными, так что интрига зашкаливала до конца. На протяжении всего турнира преимущество было на стороне команды красных, однако в самом конце синие вырвались вперёд. Суперкаскадом из пяти прыжков Валиева вывела команду в «серию буллитов», и судьба победителей решилась в самом конце.

Невероятно захватывающее открытие Кубка Первого канала!

Прыжковый турнир стал ярким открытием Кубка Первого канала, призванного стать для наших фигуристов заменой чемпионату мира. В этом году турнир проводился в обновлённом формате. Так, одним из нововведений стало отсутствие жеребьёвки или драфта — фигуристы были поделены на команды заранее. В состав сборной Марка Кондратюка вошли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Майя Хромых и Вероника Жилина. Сборную Щербаковой составили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Открыли прыжковый турнир спортивные пары. В первом раунде фигуристы представляли по два выброса. Отлично с этой задачей справились Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов, принёсшие своей команде наивысшие баллы. А вот Павлюченко/Ходыкин и Бойкова/Козловский по одному выбросу сорвали: в первом дуэте падение совершила парнёрша, а во втором… партнёр. Дмитрий оказался на льду после исполнения элемента, чем изрядно рассмешил болельщиков. Тем не менее его ошибка оказалась не столь критичной: команда красных оказалась впереди почти на два балла. Подкруты все дуэты исполнили плюс-минус на одном высоком уровне, поэтому они роли на распределении баллов особо не сыграли. По итогам турнира пар красные оказались впереди со счётом 45,42:43,59.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Соревнования одиночников оказались более захватывающими и непредсказуемыми. Открывал второй раунд Евгений Семененко, упавший с четвёртого риттбергера. Ответила ему Аделия Петросян, которая тоже исполнила риттбергер неидеально, но хотя бы приземлила его. Дуэль Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самоделкиной завершилась в пользу ученицы Мишина: Лиза отлично исполнила эталонный триксель, в то время как Софа упала с квад-лутца. Самая юная участница турнира Вероника Жилина исполнила четверной тулуп, но совершила на нём степ-аут. Ошибкой конкурентки воспользовалась Софья Акатьева, которая благодаря блестящему исполнению квад-тулупа закрепила отрыв красных. Спасти команду постарался Александр Самарин, поразивший шикарным четверным лутцем — его прыжок стал самым дорогим в первой разминке. Но красные сдаваться после такого не поспешили. Макар Игнатов показал свой фирменный четверной риттбергер, правда, судьи отметили на нём недокрут. Воспользоваться осечкой соперника попытался капитан команды синих Марк Кондратюк, но и он совершил ошибку — приземлил квад-сальхов в тройки.

Идеальную выдержку проявила Анна Щербакова, исполнившая роскошный четверной флип. Майе Хромых было сложно выходить после такого прыжка: она осеклась и приземлила квад-тулуп на руки. Идеальным исполнением этого прыжка отличился Михаил Коляда, принёсший внушительные баллы команде красных. Казалось, Камиле Валиевой под силу превзойти нашего опытного одиночника, но фигуристка ошиблась. Удивительно, но в этом году девочки не выглядели так уверенно, как в прошлом. А вот мальчики будто решились реабилитироваться — Андрей Мозалёв завершил второй раунд отличным четверным тулупом.

Завершился второй раунд разгромной победой команды красных — 79,75:66,15. Осечки, совершённые подопечными Кондратюка, слишком дорого им обошлись. Казалось, на этом интрига прыжкового турнира исчерпана: команда Щербаковой выиграла два раунда из трёх. Но в третьем раунде у синих появилась шикарная возможность реабилитироваться, ведь в битве каскадов разыгрывалось сразу два балла.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Решилась открыть наисложнейший раунд Анна Щербакова. Фигуристка исполнила каскад четверной флип — тройной тулуп — ойлер- тройной сальхов — тройной тулуп, за который получила неземные 22,26 балла. После такого попытка Елизаветы Туктамышевой выглядела достаточно слабо: тройной аксель — двойной тулуп — ойлер — двойной сальхов. В прошлом году мужчины проиграли девушкам прежде всего каскадами из пяти прыжков. Складывалось ощущение, что они просто не умеют их исполнять. Но, видимо, за этот год научились. Макар Игнатов поразил сложной комбинацией четверной тулуп — двойной тулуп — ойлер — двойной сальхов — тройной риттбергер.

Отвечать Макару вышла юная Вероника Жилина, которая заметно растерялась уже на первом прыжке. Четверной сальхов —ойлер — одинарный сальхов —двойной сальхов показала Ника, так и не дав возможности команде синих подобраться к соперникам. Не потянул каскад из пяти прыжков и Михаил Коляда, исполнив четверной тулуп — тройной тулуп — ойлер — двойной сальхов. Тем не менее баллы за него он получил внушительные. Александр Самарин попытался ответить тройным акселем — тройным тулупом — ойлером — тройным сальховом — двойным тулупом, но по баллам проиграл конкуренту. Завершил первую разминку битвы каскадов Андрей Мозалёв комбинацией из четверного тулупа, тройного тулупа, ойлера, тройного сальхова и двойного тулупа, чем довершил разгром синих: 85,09:41,08.

Но команда Кондратюка сдаваться не собиралась. Евгений Семененко, открывавший вторую разминку, через силу, но сделал сложнейший каскад четверной тулуп — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов — двойной тулуп. Аделия Петросян попыталась ответить, но совершила «бабочку» уже на первом прыжке: двойной тулуп — тройной тулуп — тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Оставил все силы на льду во время исполнения каскада Марк Кондратюк, ему удалась комбинация из четверного сальхова, ойлера, тройного сальхова, тройного тулупа и двойного тулупа. А Софья Самоделкина дала синим шанс на победу, упав с четверного лутца. К сожалению, воспользоваться ошибкой конкурентки Майе Хромых не удалось. Каскад у фигуристки не получился, и ей засчитали лишь четверной тулуп. Но красные будто сами хотели разжечь интригу. Софья Акатьева упала с недокрученного четверного тулупа и снова дала шанс соперникам. И тут Камила Валиева уже не собиралась давать поблажек красным. Олимпийская чемпионка в команде вышла на лёд и показала по-настоящему чемпионский каскад: четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов стал самым дорогим элементом в раунде. Валиева легко и непринуждённо вывела свою команду в дополнительный раунд.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «серии буллитов», как назвал решающий раунд Алексей Ягудин, приняли участие по три фигуриста из каждой команды. Щербакова, Игнатов и Мозалёв бились за честь красных, Кондратюк, Валиева и Семененко — за честь синих. Открыла финальный раунд Камила, исполнившая четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и получившая за него 19,05 балла. Макар Игнатов ответил ей каскадом из четверного риттбергера и тройного тулупа через ойлер, но получил за него 16,77 балла. Мощно отпрыгал Евгений Семененко четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов на 17,15 балла. Но затем на лёд вышла Анна Щербакова и показала самый дорогой элемент в раунде: четверной флип — ойлер — тройной сальхов. После двух серий полтора балла вели красные, но интрига сохранялась до конца.

Отстоять честь своей команды был намерен Марк Кондратюк, исполнивший четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов на 13,34 балла. Но судьбу победителей должен был решить Мозалёв. Андрей в важный момент не дрогнул и показал роскошный четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, который принёс его команде победу.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

54,78:49,54 в пользу красных. Разгромная победа команды Щербаковой! Победители прыжкового турнира получили 3 000 000 рублей, а вместе с тем восхитили зрителей своей изобретательностью и волей к победе. Но и команда Кондратюка была хороша: ребята боролись из всех сил и держались до последнего. За что получили свои заслуженные 2 000 000 рублей.