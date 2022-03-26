«Время первых» с треском проиграло «Красной машине» в прыжковом турнире. Возьмут ли подопечные Кондратюка реванш в команднике?

Кубок Первого канала. Битва команд Кондратюка и Щербаковой. Кто сильнее? LIVE

Сегодня, 26 марта, в Саранске пройдёт второй день Кубка Первого канала. Стартует долгожданный командный турнир, где за главный приз сразятся команды олимпийских чемпионов Марка Кондратюка и Анны Щербаковой. Участники представят короткие программы.

В каждой команде по три одиночника, три одиночницы, две спортивные пары и одному танцевальному дуэту. В команду Кондратюка «Время первых» вошли Евгений Семененко, Александр Самарин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Степанова и Иван Букин. Команду Щербаковой составили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Команда Марка Кондратюка уже потерпела поражение в прыжковом турнире. Сможет ли «Время первых» взять реванш в коротких программах?

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».