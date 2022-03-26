Кубок Первого канала. Битва команд Кондратюка и Щербаковой. Кто сильнее? LIVE

Сегодня, 26 марта, в Саранске пройдёт второй день Кубка Первого канала. Стартует долгожданный командный турнир, где за главный приз сразятся команды олимпийских чемпионов Марка Кондратюка и Анны Щербаковой. Участники представят короткие программы.
В каждой команде по три одиночника, три одиночницы, две спортивные пары и одному танцевальному дуэту. В команду Кондратюка «Время первых» вошли Евгений Семененко, Александр Самарин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Степанова и Иван Букин. Команду Щербаковой составили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Команда Марка Кондратюка уже потерпела поражение в прыжковом турнире. Сможет ли «Время первых» взять реванш в коротких программах?
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Главное, что нужно знать о самом зрелищном турнире весны среди фигуристов.
Соревнования будут транслироваться в эфире Первого канала с задержкой. Так, короткие программы можно будет посмотреть только в — в 17:45.
Формат командного турнира
В командном турнире примут участие две команды — «Время первых» и «Красная машина». Капитанами станут олимпийские чемпионы Марк Кондратюк и Анна Щербакова. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчёта баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
В качестве ведущих и группы поддержки обеих команд будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
26 марта
17:00 — 17:10 — презентация команд
17:10 — 17:30 — танцы на льду, ритм-танец
17:30 — 18:20 — мужчины, короткая программа
18:35 — 19:15 — пары, короткая программа
19:15 — 20:30 — женщины, короткая программа
27 марта
17:00 — 17:05 — презентация команд
17:05 — 17:25 — танцы на льду, произвольный танец
17:25 — 18:25 — мужчины, произвольная программа
18:40 — 19:25 — пары, произвольная программа
19:25 — 20:25 — женщины, произвольная программа
20:25 — награждение
Состав команд на Кубок Первого канала
Команда Марка Кондратюка: Евгений Семененко, Александр Самарин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Степанова и Иван Букин.
Команда Анны Щербаковой: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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