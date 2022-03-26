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Составы команд на Кубок Первого канала по фигурному катанию: у команды Кондратюка нет шансов против команды Щербаковой?

Неравный бой. У команды Кондратюка нет шансов против команды Щербаковой?
Дарья Кирюхина
Составы команд на Кубок Первого канала
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«Красная машина» превосходит по силам «Время первых» сразу в двух видах. Неужели никакой интриги снова не будет?

На Кубке Первого канала сохранились прошлогодние названия команд, но изменились составы. Анну Щербакову и Камилу Валиеву разделили, добавили перспективных юниорок, вместо Алиева позвали Семененко, а танцоров подвергли сокращению: оставили всего две пары. По какому принципу проходила жеребьёвка, неизвестно, но в идеале все эти перемены должны принести желанный баланс сил на турнире.

Однако, похоже, что фортуна снова на стороне «Красной машины». И в этом несложно убедиться.

Одиночницы «Красной машины» атакуют «Время первых» россыпью квадов

Капитан команды «Красная машина» Анна Щербакова, завоевавшая титул олимпийской чемпионки в Пекине – девушка со стальными нервами. Именно она является главным оружием своей же команды. Аня обладает уникальной способностью собираться в самый ответственный момент и показывать максимум. При этом ей не нужно поражать судей большим количеством ультра-си: они её и так любят и высоко оценивают её старшие квады. А фирменный каскад Ани тройной лутц — тройной риттбергер должен обеспечить ей очень высокое место в короткой программе, несмотря на отсутствие у неё тройного акселя. Если же она вдруг не захочет с ним рисковать (в этом сезоне лутц — риттбергер не раз подводил её), то чистый прокат с менее сложным каскадом всё равно принесёт ей солидные баллы.

Но не только Аня будет зажигать из одиночниц в своей команде с четверными прыжками. Квадами владеют все девочки «Красной машины». Так, 15-летняя Софья Самоделкина намерена пойти на четыре квада в произвольной программе и дополнить их трикселем. Набор четверных у неё впечатляющий: лутц, сальхов, тулуп, риттбергер. Другое дело, что опыта выкатывания всех этих прыжков у Софьи нет. Но сам факт наличия у неё столь сильного контента может выбить конкуренток из колеи.

Аделия Петросян, в отличие от Щербаковой и Самоделкиной, не может похвастаться старшими квадами или их разнообразием, но у неё всё-таки есть четверные риттбергеры, что уже немало. Девочки «Красной машины» явно метят на победу. Обойти их будет непросто.

Основной козырь команды Кондратюка в женском одиночном, безусловно, Камила Валиева. Одного её упоминания должно быть достаточно, чтобы понять, в чём преимущество «Времени первых». Почти весь сезон Камила била один рекорд за другим и держала весь мир в напряжении. Наличие в её прыжковом наборе, помимо четверных, тройного акселя создаёт большие проблемы соперницам уже в короткой программе. Лёгкость, грация, растяжка, ультра-си — у Камилы есть полный чемпионский пакет. Если не считать личные соревнования в Пекине, то она не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. Самое время закончить его на максимально высокой ноте.

К сожалению, есть опасность, что в итоге на Камилу ляжет основной груз по защите позиций «Времени первых». У Елизаветы Туктамышевой в произвольной нет четверных, и вряд ли она пойдёт сейчас на квад-тулуп, рискуя развалить программу. В короткой Лиза, допустим, может стать благодаря тройному акселю второй, но в произвольной остаться на верхней позиции ей помогут лишь ошибки соперниц. Квадами из девушек «Времени первых» обладает ещё Майя Хромых. Но её четверные сальхов и тулуп — история про лотерею.

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Мужские соревнования — самые интригующие

В мужском одиночном составы команд Щербаковой и Кондратюка более-менее равны. «Красной машине», разумеется, очень повезло с Михаилом Колядой. Он по-прежнему остаётся лидером нашей сборной, хотя по досадному стечению обстоятельств не попал ни на чемпионат Европы, ни на Олимпиаду в Пекине. У Миши самые высокие компоненты, которые позволяют получать ему очень приличные баллы даже при наличии ошибок. Он вполне может захватить лидерство у мужчин в обеих программах.

Способен на многое и другой одиночник команды Щербаковой — Макар Игнатов. В недавнем финале Кубка России он стал первым, успешно приземлив четыре квада: риттбергер, сальхов и два тулупа — сольный и в каскаде. Между прочим, неплохой набор для международных стартов. Большинство прыгает по три четверных. Макар идёт дальше.

Что же касается третьего фигуриста «Красной машины» — Андрея Мозалёва, то для него Кубок Первого канала — возможность реабилитироваться после не самого удачного выступления на Олимпиаде. У него как никогда есть мотивация показать всё, на что он способен.

Кубок Первого канала. Битва команд Кондратюка и Щербаковой. Кто сильнее? LIVE Кубок Первого канала. Битва команд Кондратюка и Щербаковой. Кто сильнее? LIVE

Во «Времени первых» за мужское одиночное по традиции будет отвечать в первую очередь Марк Кондратюк. Как и Щербакова, Марк — максимально надёжный игрок. Будучи 18-летним дебютантом на Олимпиаде в Пекине, он блестяще справился с прокатами обеих программ в командных соревнованиях и внёс большой вклад в победу России. В его пользу говорит и потрясающее выступление на Кубке Первого канала в прошлом году: невозможно забыть, как рыдала Евгения Медведева, следя за его произвольной.

Уверенность внушает в команде синих и Евгений Семененко, который тоже прекрасно дебютировал на Олимпийских играх. Его звезда зажглась там в личных соревнованиях. Женя занял восьмое место в условиях жесточайшей конкуренции, обойдя в короткой программе легендарного Юдзуру Ханю. А Александр Самарин может оказаться самым сильным по технике среди парней в Саранске. В его арсенале есть четверной лутц, который он продемонстрировал на недавнем турнире памяти Сергея Гринькова. Так что предсказать результаты мужчин крайне сложно: интрига в этом виде нам обеспечена.

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Щербакова заполучила лучшую танцевальную пару

В танцах на льду однозначно преимущество у Щербаковой. В её команде наши ведущие танцоры: Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их послужной список включает титулы чемпионов Европы и мира, а на Олимпиаде в Пекине они выиграли золото в командном турнире и взяли серебро в личном зачёте. Как бы хороши ни были Александра Степанова и Иван Букин из «Времени первых», им не обойти Синицину и Кацалапова. Разве что те сами допустят грубые ошибки (а они это могут). Но надеяться на это не стоит. Команде Кондратюка придётся смириться, что в танцах они заочно проиграли сражение.

Равная борьба в парах

В парах же «Красная машина» и «Время первых» будут бороться практически на равных. За Щербакову катаются Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым: на Олимпиаде они буквально выдали прокаты жизни. Без ошибок Женя и Вова недосягаемы для других наших пар. Но кататься без помарок у них получается редко. Та же проблема со стабильностью последние два сезона преследует другую пару команды Щербаковой — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Выбросы у них — настоящая ахиллесова пята. Причём на прыжковом турнире мы выяснили, что падать на них может не только Саша, но и Дима.

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Наибольшие шансы на лидерство в парах объективно имеют Анастасия Мишина и Александр Галлямов из команды Кондратюка. Два года они неизменно демонстрируют отличное мастерство и собранность на главных стартах. Чемпионами мира в свой первый взрослый сезон «мишки» стали неслучайно. Качественная работа — их родная стихия. Несколько слабее у Кондратюка выглядят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они давно не бывали на крупных международных соревнованиях, да и стабильностью также не поражают. Но без конкуренции Бойкову с Козловским Даша и Денис не оставят.

Получается, что команда Щербаковой превосходит команду Кондратюка по силам сразу в двух видах: женском одиночном и танцах на льду. Впрочем, на этот раз перевес «Красной машины» не столь значителен, как на прошлом Кубке Первого канала. Есть надежда, что интрига на турнире сохранится до самого конца.

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