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Кубок Первого канала — 2022, короткая программа: Валиева без трикселя, Щербакова радовалась победе, но проиграла

Щербакова рано порадовалась победе и поплатилась. Валиева без ультра-си оказалась сильнее
Екатерина Авдонина
Кубок Первого канала — 2022, короткая программа
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Аня блестяще выступила в короткой программе и практически вывела свою команду вперёд. Но Камила даже без трикселя обошла чемпионку.

Первый соревновательный день Кубка Первого канала по фигурному катанию оказался богат на события. Многие участники удивили фанатов новыми программами и элементами, но были и обратные случаи. Так, например, одна из лидеров команды «Время первых» Камила Валиева не стала рисковать и отказалась от коронного тройного акселя.

Казалось, без ультра-си ученица Этери Тутберидзе никак не сможет помочь своей команде обойти мощных фигуристок «Красной машины», но даже так Камила оказалась невероятно сильна. Она с лёгкостью обошла Анну Щербакову, чьё блестящее катание не помогло и записало её команду в ряды догоняющих.

Наверное, олимпийской чемпионке не стоило праздновать победу раньше времени, ведь горечь поражения может оказаться невыносимой.

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Жаркое противостояние команд Анны Щербаковой и Марка Кондратюка открывали танцевальные дуэты. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие за «Время первых», представили зажигательную постановку под песню Monster Шона Мендеса и Джастина Бибера и получили 89,97 балла. Невероятный результат! Остановить талантливых учеников Александра Свинина и Ирины Жук могли только Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряные призёры Олимпиады в очередной раз показали класс, на высочайшем уровне откатав свой номер. Судьи оказались под впечатлением от их выступления и поставили им 93,41 балла. Неофициально Вика и Никита превзошли мировой рекорд своих главных конкурентов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые недавно набрали на чемпионате мира в Монпелье на 0,68 балла меньше. С результатом в 10 очков «Красная машина» вырвалась вперёд, но синие уступали им совсем чуть-чуть.

Возможность отыграться у них появилась, когда на коронном риттбергере в короткой программе ошибся Макар Игнатов. Впоследствии фигурист исправился и принёс своей команде солидные баллы, но обходить его было можно. Правда, Александру Самарину это не удалось. Подопечный Светланы Соколовской дважды не справился с четверным лутцем и смазал выезд с тройного акселя. Не стал рисковать с лутцем нынешний лидер сборной России Михаил Коляда. Ученик Алексея Мишина вернулся на лёд после обидного пропуска Игр в Пекине из-за положительного теста на коронавирус, чтобы громко заявить о себе. Миша представил нашумевшую программу «Щелкунчик» и не допустил ни единой помарки. 106,41 балла — блестящая оценка за отличное выступление!

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Кондратюк поразил новым четверным, Семененко — программой

Догонять одногруппника вызвался Евгений Семененко. Спортсмен порадовал зрителей новым номером под «Адажио» Томмазо Альбинони. Мощное силовое катание вкупе с классической музыкой задало нужное настроение в зале. В полный же восторг Женя привёл зрителей чистейшим исполнением всех элементов: каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель — всё было сделано филигранно. Такой же контент заявил Андрей Мозалёв, но допустил степ-аут на квад-тулупе, поэтому получил невысокие оценки.

Наконец пришло время показать себя капитану синих Марку Кондратюку. И он снова не разочаровал: каждое выступление фигуриста на Кубке Первого канала заканчивается сенсацией. В прыжковом турнире ученик Светланы Соколовской выиграл благодаря историческому каскаду из двух четверных, а в соревновательной части презентовал сложнейший прыжок в мире — четверной лутц. Небольшие помарки не позволили ему опередить лидирующего Михаила Коляду, но зато помогли его команде сократить разрыв: после второго раунда счёт был 33:31 в пользу «Красной машины».

Валиева отказалась от тройного акселя

Следующими защищать честь своих сборных вышли спортивные пары. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сразились в очной дуэли с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Оба дуэта прекрасно исполнили свои программы, но более опытные ученики Тутберидзе и Транькова превзошли соперников за счёт более высокой второй оценки.

Не сильно отстали от них и чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые вдохновенно откатали свою «Эсмеральду». Потрясающий подкрут, эталонный выброс и легчайший тройной сальхов — всё, как умеют воспитанники Тамары Москвиной. Разница между ними и Женей с Володей — всего балл. Судьбу обеих команд предстояло решить последним участникам турнира — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Чемпионы Европы — 2020 боролись до конца: партнёршу слегка пошатнуло на выбросе, но падения удалось избежать, что сказалось на общем результате: красные снова захватили лидерство: 51 против 47.

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Спасти «Время первых» могла лишь Камила Валиева, поскольку её тройной аксель в короткой программе не ставился под сомнение. Именно этот элемент сделал фигуристку Этери Тутберидзе практически всесильной, но в Саранске она шокировала всех и не стала заходить на прыжок ультра-си. Идеальный прокат с дупелем, флипом и каскадом лутц-тулуп принёс ей 83,63 балла.

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Щербакова радовалась победе, однако её команда проиграла

Следом за Валиевой энергичное танго представила Аделия Петросян. Воспитанница «Хрустального» аккуратно исполнила все элементы и получила хорошую оценку — 74,93. А вот Елизавета Туктамышева по традиции вошла в раж и презентовала новую «свободолюбивую» постановку. Ученица Алексея Мишина с удовольствием каталась под энергичную музыку, не забывая про сложнейшие прыжки: тройной аксель, каскад лутц-тулуп и флип — Лиза не дрогнула ни разу. 81,63 балла — справедливое вознаграждение за её труд.

Более юная соперница Софья Самоделкина тоже зашла на элемент ультра-си, но исполнила его слегка хуже. Тем не менее попытка была достойная, и фигуристка заработала для красных 74,68 балла. Яркий блюз увидели зрители от Майи Хромых. Спортсменка приземлила все прыжки и покорила судей отличной хореографией. 75,07 балла — её результат.

Закрывать соревновательную программу первого дня волею жребия выпало Анне Щербаковой. Будучи капитаном своей команды, она надеялась не подвести своих товарищей и показать выдающееся катание. И с этой задачей олимпийская чемпионка справилась на все сто процентов. Двойной аксель, тройной флип и каскад из лутца и тулупа — ни одной помарки. Аня буквально порхала надо льдом — настолько воодушевлённой мы ученицу Этери Тутберидзе не видели давно.

Арбитры присудили ей 82,90 балла. Это второй результат среди девушек, и фигуристка уже начала праздновать заслуженную победу, как вдруг выяснилось, что «Красная машина» уступила «Времени первых» один балл: синие набрали 72 очка. Интрига перед произвольной программой закрутилась с невероятной силой.

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