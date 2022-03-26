Щербакова рано порадовалась победе и поплатилась. Валиева без ультра-си оказалась сильнее

Первый соревновательный день Кубка Первого канала по фигурному катанию оказался богат на события. Многие участники удивили фанатов новыми программами и элементами, но были и обратные случаи. Так, например, одна из лидеров команды «Время первых» Камила Валиева не стала рисковать и отказалась от коронного тройного акселя.

Казалось, без ультра-си ученица Этери Тутберидзе никак не сможет помочь своей команде обойти мощных фигуристок «Красной машины», но даже так Камила оказалась невероятно сильна. Она с лёгкостью обошла Анну Щербакову, чьё блестящее катание не помогло и записало её команду в ряды догоняющих.



Наверное, олимпийской чемпионке не стоило праздновать победу раньше времени, ведь горечь поражения может оказаться невыносимой.

Коляда мощно вернулся на лёд после пропуска Олимпиады

Жаркое противостояние команд Анны Щербаковой и Марка Кондратюка открывали танцевальные дуэты. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие за «Время первых», представили зажигательную постановку под песню Monster Шона Мендеса и Джастина Бибера и получили 89,97 балла. Невероятный результат! Остановить талантливых учеников Александра Свинина и Ирины Жук могли только Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряные призёры Олимпиады в очередной раз показали класс, на высочайшем уровне откатав свой номер. Судьи оказались под впечатлением от их выступления и поставили им 93,41 балла. Неофициально Вика и Никита превзошли мировой рекорд своих главных конкурентов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые недавно набрали на чемпионате мира в Монпелье на 0,68 балла меньше. С результатом в 10 очков «Красная машина» вырвалась вперёд, но синие уступали им совсем чуть-чуть.



Возможность отыграться у них появилась, когда на коронном риттбергере в короткой программе ошибся Макар Игнатов. Впоследствии фигурист исправился и принёс своей команде солидные баллы, но обходить его было можно. Правда, Александру Самарину это не удалось. Подопечный Светланы Соколовской дважды не справился с четверным лутцем и смазал выезд с тройного акселя. Не стал рисковать с лутцем нынешний лидер сборной России Михаил Коляда. Ученик Алексея Мишина вернулся на лёд после обидного пропуска Игр в Пекине из-за положительного теста на коронавирус, чтобы громко заявить о себе. Миша представил нашумевшую программу «Щелкунчик» и не допустил ни единой помарки. 106,41 балла — блестящая оценка за отличное выступление!

Кондратюк поразил новым четверным, Семененко — программой

Догонять одногруппника вызвался Евгений Семененко. Спортсмен порадовал зрителей новым номером под «Адажио» Томмазо Альбинони. Мощное силовое катание вкупе с классической музыкой задало нужное настроение в зале. В полный же восторг Женя привёл зрителей чистейшим исполнением всех элементов: каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель — всё было сделано филигранно. Такой же контент заявил Андрей Мозалёв, но допустил степ-аут на квад-тулупе, поэтому получил невысокие оценки.

Наконец пришло время показать себя капитану синих Марку Кондратюку. И он снова не разочаровал: каждое выступление фигуриста на Кубке Первого канала заканчивается сенсацией. В прыжковом турнире ученик Светланы Соколовской выиграл благодаря историческому каскаду из двух четверных, а в соревновательной части презентовал сложнейший прыжок в мире — четверной лутц. Небольшие помарки не позволили ему опередить лидирующего Михаила Коляду, но зато помогли его команде сократить разрыв: после второго раунда счёт был 33:31 в пользу «Красной машины».

Валиева отказалась от тройного акселя

Следующими защищать честь своих сборных вышли спортивные пары. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сразились в очной дуэли с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Оба дуэта прекрасно исполнили свои программы, но более опытные ученики Тутберидзе и Транькова превзошли соперников за счёт более высокой второй оценки.

Не сильно отстали от них и чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые вдохновенно откатали свою «Эсмеральду». Потрясающий подкрут, эталонный выброс и легчайший тройной сальхов — всё, как умеют воспитанники Тамары Москвиной. Разница между ними и Женей с Володей — всего балл. Судьбу обеих команд предстояло решить последним участникам турнира — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Чемпионы Европы — 2020 боролись до конца: партнёршу слегка пошатнуло на выбросе, но падения удалось избежать, что сказалось на общем результате: красные снова захватили лидерство: 51 против 47.

Спасти «Время первых» могла лишь Камила Валиева, поскольку её тройной аксель в короткой программе не ставился под сомнение. Именно этот элемент сделал фигуристку Этери Тутберидзе практически всесильной, но в Саранске она шокировала всех и не стала заходить на прыжок ультра-си. Идеальный прокат с дупелем, флипом и каскадом лутц-тулуп принёс ей 83,63 балла.

Щербакова радовалась победе, однако её команда проиграла

Следом за Валиевой энергичное танго представила Аделия Петросян. Воспитанница «Хрустального» аккуратно исполнила все элементы и получила хорошую оценку — 74,93. А вот Елизавета Туктамышева по традиции вошла в раж и презентовала новую «свободолюбивую» постановку. Ученица Алексея Мишина с удовольствием каталась под энергичную музыку, не забывая про сложнейшие прыжки: тройной аксель, каскад лутц-тулуп и флип — Лиза не дрогнула ни разу. 81,63 балла — справедливое вознаграждение за её труд.

Более юная соперница Софья Самоделкина тоже зашла на элемент ультра-си, но исполнила его слегка хуже. Тем не менее попытка была достойная, и фигуристка заработала для красных 74,68 балла. Яркий блюз увидели зрители от Майи Хромых. Спортсменка приземлила все прыжки и покорила судей отличной хореографией. 75,07 балла — её результат.



Закрывать соревновательную программу первого дня волею жребия выпало Анне Щербаковой. Будучи капитаном своей команды, она надеялась не подвести своих товарищей и показать выдающееся катание. И с этой задачей олимпийская чемпионка справилась на все сто процентов. Двойной аксель, тройной флип и каскад из лутца и тулупа — ни одной помарки. Аня буквально порхала надо льдом — настолько воодушевлённой мы ученицу Этери Тутберидзе не видели давно.

Арбитры присудили ей 82,90 балла. Это второй результат среди девушек, и фигуристка уже начала праздновать заслуженную победу, как вдруг выяснилось, что «Красная машина» уступила «Времени первых» один балл: синие набрали 72 очка. Интрига перед произвольной программой закрутилась с невероятной силой.