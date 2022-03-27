Ученик Тутберидзе произвёл фурор на ЧМ. Фигуристу чуть-чуть не хватило до медали!

На чемпионате мира во Франции произошла настоящая сенсация: 27-летний фигурист из группы Тутберидзе — Морис Квителашвили, представляющий Грузию, — занял четвёртое место. До медали ему не хватило совсем чуть-чуть! Особенно отрадно, что такого успеха он добился в условиях жесточайшей конкуренции с ведущими одиночниками из разных стран.

А ведь всего год назад Морис становился на чемпионате мира лишь 14-м, и это считалось для него неплохим результатом.



Получается, Тутберидзе всё-таки умеет работать с мужчинами?

Жесточайшая конкуренция в мужском катании

На чемпионате мира в этом году, помимо российских фигуристов, отсутствовали сразу два сильнейших одиночника: олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Оба снялись с соревнований из-за травм. Однако состав участников во Франции всё равно остался очень сильным. Турнирная таблица пестрела именами лучших фигуристов планеты, способных бороться за самые высокие места. Одна только японская троица в лице Сёмы Уно, Юмы Кагиямы и Кадзуки Томоно метила на захват всего пьедестала. Не менее опасным выглядел американский дебютант с русскими корнями Илья Малинин. В числе фаворитов значились также американец Винсент Чжоу и итальянец Даниэль Грассль. Битва намечалась нешуточная. Едва ли можно было представить, что в неё вмешается опытный воспитанник Тутберидзе, долгие годы не обращавший на себя внимания.



В короткой программе японцы действительно оставили соперников позади. Совсем немного от них отставал Малинин. При этом все четыре лидера набрали за свои прокаты более ста баллов — уникальное достижение. Ранее преодолеть отметку в сто баллов получалось максимум трём участникам старта. Морис же шёл седьмым с приличным отставанием. Впрочем, седьмое промежуточное место для него уже было своеобразной победой: никто не ждал от него успеха на столь крупном старте. Но в произвольной программе он поразил ещё больше: показал пятый результат, укатав и Грассля, и Томоно, и Малинина. Казалось, произошло какое-то чудо: Морис был безумно хорош.



По итогам же обеих программ ученик Тутберидзе занял четвёртое место с 268,72 балла — это его личный рекорд. До бронзы грузинскому фигуристу не хватило пяти баллов. Как же близок он был к пьедесталу!

Успех без тренеров за бортиком

Во Францию Морис приехал без тренеров. Более того: он вынужден был за две недели до чемпионата мира тренироваться в Италии со всей сборной Грузии (которая, кстати, состоит полностью из российских фигуристов). Но Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков оставались с ним на связи. Помогал и тренер парников Павел Слюсаренко. Занять какое-то конкретное место спортсмен не рассчитывал, хотел просто хорошо откататься. Сделать чисто всё у него не получилось, но уровень он продемонстрировал приличный — не потерялся на фоне мировых лидеров.

В короткой программе Морис допустил степ-аут на первом прыжковом элементе, из-за чего ему не удался каскад. Пришлось делать его во второй половине, и он отлично с ним справился. Судьи оценили его прокат в 92,61 балла. Компонентами не баловали: оставили всё для японцев. Но фигурист и так был доволен своим выступлением.



«Хорошее впечатление от проката, я совсем не нервничал. Жаль, что первый прыжок был сделан с ошибкой, а потом пришлось исполнять каскад во второй половине программы. Только это немного смутило, в остальном я очень хорошо готов», — поделился впечатлениями Квителашвили после короткой программы.



В произвольной Морис держался до последнего, все элементы ультра-си сделал чисто: четверной сальхов-тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп-двойной тулуп и сольный четверной тулуп. Помарка у него случилась под конец программы: немного недокрутил тройной флип, поэтому смазал приземление. В целом же он произвёл великолепное впечатление, катаясь под Фрэнка Синатру, и установил личный рекорд в произвольной: 179,42 балла.



К сожалению, и здесь судьи откровенно зажали ему компоненты. Морис набрал во второй оценке 86 баллов. При этом японец Кадзуки Томоно с кучей ошибок и падением с четверного сальхова набрал 87,28 балла за компоненты. Четверных прыжков у него тоже было три штуки: те же сальхов с тулупом, что и у Мориса. А представитель США Винсент Чжоу во второй оценке получил ещё больше: 87,58 балла. Куча ошибок и недокрутов, но, видимо, сработала магия четверного лутца.



Морис вполне мог привезти с этого чемпионата мира бронзу, но его четвёртое место в любом случае — огромный прорыв.

Морис становится всё лучше и лучше

Успех Мориса Квителашвили на чемпионате мира приятен вдвойне: помимо того, что он тренируется в группе Тутберидзе, он является гражданином России. Родившись в Москве, Морис изначально представлял на соревнованиях нашу страну, в сборную Грузии он перешёл во взрослом возрасте. Наша Федерация фигурного катания не рассмотрела его потенциал и отпустила без всяких проблем. А он взял и выстрелил, пусть далеко и не сразу. Главное, что его многолетний труд наконец-то принёс плоды.

Прогрессировать Морис на самом деле начал ещё пару лет назад. На чемпионате Европы — 2020 он неожиданно взял бронзу, а в этом сезоне и вовсе блистал. В конце ноября выиграл этап Гран-при в Сочи, обойдя основного претендента на победу Михаила Коляду, и замкнул десятку сильнейших на Олимпийских играх в Пекине. Для сравнения: в Пхёнчхане Морис с трудом прошёл квалификацию в произвольную программу и оказался на 24-м месте.



Сейчас спортсмен показывает своё лучшее катание. В 27 лет, когда другие одиночники задумываются о завершении карьеры, если уже её не завершили. А на этом спортивном пути его сопровождает Тутберидзе, которой многие приписывают специализацию исключительно на девочках-подростках. Однако история Мориса доказывает обратное: Этери способна и мужчин привести к успеху. Возможно, не так быстро, но зато эффективно.



Так что вполне возможно, что в будущем Тутберидзе ещё наделает шуму в мужском одиночном. Талантливые мальчики в «Хрустальном» есть: кто-то из них может стать новым чемпионом.