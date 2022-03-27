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Как Марк Кондратюк стал суперзвездой сборной России: капитан на Кубке Первого канала, суперкаскад и новый четверной

«18 лет, а он уже столько бонусов получил». Как Кондратюк стал суперзвездой сборной России
Екатерина Авдонина
Как Марк Кондратюк стал суперзвездой
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Марк уверенно ведёт «Время первых» к победе, но не забывает и о личных достижениях. Суперкаскад и новый четверной — его главное оружие.

В прошлом году многие называли Марка Кондратюка везунчиком. Путь юного фигуриста от той самой бронзы на чемпионате России — 2021 до выступления на Кубке Первого канала, где он довёл до слёз Евгению Медведеву, казался самой настоящей сказкой. Скептики утверждали, что подобного больше не повторится, но Марк в очередной раз удивил и тяжким трудом доказал, что достоин всеобщего признания.

Всего за девять месяцев из явного аутсайдера он превратился в суперзвезду сборной России, завоевав крупные титулы в фигурном катании. Золото на национальном первенстве, на чемпионате Европы и Олимпиаде в Пекине — этот парень точно не робкого десятка!

Теперь же ученик Светланы Соколовской возглавил команду «Время первых» на Кубке Первого канала и уверенно ведёт её к победе, но не забывает он и о личных достижениях. Марк сделал громкое заявление, продемонстрировав невероятно сложные элементы на соревновательном льду. Его соперникам как никогда прежде стоит опасаться его!

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Суперкаскад Кондратюка — мощное предупреждение соперникам

В этом году организаторы Кубка Первого канала здорово поменяли концепцию турнира и позвали быть капитанами команд действующих фигуристов. Места Алины Загитовой и Евгении Медведевой заняли звёздные одиночники, блеснувшие на Олимпиаде в Пекине. Взявшая титул в личном зачёте Анна Щербакова возглавила «Красную машину», а Марк Кондратюк, устроивший феерию на китайском льду и внёсший неоценимый вклад в победу сборной России в командных соревнованиях, присоединился ко «Времени первых».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Выбор в пользу ученика Светланы Соколовской был самым верным: Марк не только отлично проявил себя в текущем сезоне, но и зарекомендовал себя как человек, на которого можно положиться. На Играх он пожертвовал результатами в индивидуальном первенстве, оставив все силы в первых двух прокатах. Однако в Саранске Марк слегка изменил тактику. В прыжковом турнире фигурист как мог помогал своим товарищам, показывая свои лучшие прыжки, но при этом сохранял энергию для личного раунда.

Там-то Кондратюк и поразил всех, исполнив суперкаскад из двух четверных прыжков. Спортсмен зашёл на два сальхова через ойлер и набрал 22,42 балла. В итоге Марк выиграл и заработал за первое место 500 тысяч рублей. Тем не менее деньги вряд ли были главным интересом амбициозного одиночника. Фигурист во всеуслышание заявил о себе и дал знать своим соперникам, что их ждёт в дальнейшем. В мире очень немногие способны делать такие сложные комбинации. К примеру, американец Илья Малинин делает каскад из четверных тулупа и риттбергера только на тренировках. Кондратюку же удалось это сделать в рамках официального старта, хоть и не под эгидой ISU.

Последовавшая за этим шутка Алексея Ягудина о том, что сальхов — любимый прыжок Марка, потому что тот уже пробует пятерной, на самом деле таковой не является. Воспитанник ЦСКА действительно учит этот элемент и даже пытался прыгнуть его в Пекине. Технический прогресс этого парня поражает!

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Кондратюк рвётся в элиту фигурного катания с новым четверным

По словам тренера фигуриста, двигаться его вперёд заставляет конкуренция: мол, чем серьёзнее она, тем больше он начинает набирать мощи. Вместе с тем Марку просто интересно делать что-то более сложное: он не раз признавался, что медали его волнуют в последнюю очередь. Они лишь приятное следствие, но основная цель спортсмена — это получить яркие эмоции от катания и порадовать зрителей качественным номером. Однако для этого нужно развиваться, что и делает Марк.

Недавно он загрузил в социальные сети ролик, где на тренировке приземляет самый сложный прыжок в мире — четверной лутц, а затем презентовал его на реальном старте. В короткой программе на Кубке Первого канала Кондратюк чистейше сделал этот элемент, получив солидную надбавку. Вместе с каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа (на соревнованиях Марк скрутил только два оборота, но по плану их было три) и тройным акселем контент юного фигуриста становится на один уровень с мировыми лидерами. Именно этого он и добивался.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Насколько стабилен лутц? Ну пока один из одного. Конечно, нужно усложняться, как без этого? На мировом уровне без этого делать нечего», — говорил Кондратюк после выступления, отмечая, что не исключено, что он покажет этот прыжок и в произвольной программе.

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Кондратюк стал суперзвездой сборной России меньше чем за год

Рвение Марка можно только похвалить. Пару лет назад об этом фигуристе практически никто не знал, в прошлом году его имя стало известно благодаря сенсационной бронзе на чемпионате России и великолепному выступлению на Кубке Первого канала, которое довело до слёз саму Евгению Медведеву. Причём тогда Кондратюк был явным аутсайдером, поскольку попал в команду в числе последних. Теперь он капитан, имеющий в своём арсенале несколько серьёзных титулов. Чувствуете масштаб его прогресса? Марк меньше чем за год стал настоящей суперзвездой сборной России, затмив собой признанных лидеров.

«Я могу ошибиться, меня, может, кто-то исправит, но в истории нет такого случая, как у Марка: в конце мая ему присваивают мастера спорта, дальше он подтверждает третью квоту, которую заработали Миша (Коляда) с Женей (Семененко), выполняет мастера спорта международного класса, потом выигрывает Россию, Европу, попадает на Олимпийские игры, становится олимпийским чемпионом в командном турнире, зарабатывает заслуженного мастера спорта и теперь награждён орденом Дружбы.

Это девять месяцев, и у него такой большой карьерный рост! Это, конечно, эмоции. Люди мечтают туда попасть, некоторые, кто не в спорте, вообще не знают, что это такое, видят её только по телевизору. 18 лет, а он уже столько получил бонусов. За свой труд, за свое терпение, за любовь к этому делу. Поэтому у меня эмоций очень много», — так описывала путь своего подопечного Светлана Соколовская, и добавить к этому решительно нечего. Разве что Марка определённо ждёт большое спортивное будущее, поэтому нам остаётся только пожелать ему удачи и наблюдать за его успехами в последующие годы.

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