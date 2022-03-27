«Время первых» опережает «Красную машину» на одно очко. Интрига в командном турнире фигуристов зашкаливает!

Кубок Первого канала. Жаркая битва команд Кондратюка и Щербаковой! Кто победит? LIVE

Сегодня, 27 марта, в Саранске завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Марка Кондратюка и Анны Щербаковой покажут произвольные программы и определят, кому же достанется крупный денежный приз.

Соревнования стартуют в 17:00. По Первому каналу трансляция начнётся с задержкой в 45 минут.

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».