Кубок Первого канала. Жаркая битва команд Кондратюка и Щербаковой! Кто победит? LIVE

Сегодня, 27 марта, в Саранске завершится Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Марка Кондратюка и Анны Щербаковой покажут произвольные программы и определят, кому же достанется крупный денежный приз.
Соревнования стартуют в 17:00. По Первому каналу трансляция начнётся с задержкой в 45 минут.
Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Соревнования будут транслироваться в эфире Первого канала с задержкой. Произвольные программы можно будет посмотреть только в 17:45. Оперативно результаты будут появляться в нашей онлайн-трансляции.
Формат командного турнира
В командном турнире принимают участие две команды — «Время первых» и «Красная машина». Капитанами стали олимпийские чемпионы Марк Кондратюк и Анна Щербакова. Вчера участники выступили в короткой программе — по её итогам с отрывом в один балл лидирует команда «Время первых». Сегодня фигуристы выступят в произвольной программе. Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчёта баллов. Судейство осуществляется по действующей системе ISU.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
27 марта
17:00 — 17:05 — презентация команд
17:05 — 17:25 — танцы на льду, произвольный танец
17:25 — 18:25 — мужчины, произвольная программа
18:40 — 19:25 — пары, произвольная программа
19:25 — 20:25 — женщины, произвольная программа
20:25 — награждение
Состав команд на Кубок Первого канала
Команда Марка Кондратюка: Евгений Семененко, Александр Самарин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Александра Степанова и Иван Букин.
Команда Анны Щербаковой: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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