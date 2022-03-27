«Команда Ани выиграла абсолютно заслуженно». Эмоции Кондратюка после поражения на КПК

Команда Кондратюка потерпела обидное поражение на Кубке Первого канала. Второй год подряд «Время первых» проигрывает «Красной машине». Марк очень хотел закрыть прошлогодний гештальт и принести победу Евгении Медведевой, но не в этот раз.
Кондратюк вышел к журналистам заметно расстроенным, но поражение своей команды признал. А ещё рассказал о своём личном триумфе.
— Марк, как бы ты оценил сегодняшний прокат? Можно сказать, что лучший в карьере?
— Нет, не лучший в карьере, потому что ехалось очень тяжело. Рад, что пошёл на четыре четверных, что они получились. Но… как я уже сказал в «кисс-энд-крае», в прошлом году на дорожке шагов упал Дима Алиев, я решил поддержать своего друга.
— Почему ехалось тяжело? Усталость какая-то накопилась?
— В том числе.
— Расскажите о впечатлениях от этого турнира. Может, есть вопросы к команде или к себе самому?
— Никаких вопросов к команде нет, каждый делал всё, что мог. У кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но я считаю, что мы дружно работали и у нас почти получилось.
— Что бы вы изменили в формате Кубка Первого канала?
— Можно ещё поэкспериментировать с прыжковым фестивалем. Что-то добавить, поменять. Мне кажется, это непаханое поле.
— Марк, можешь сравнить два Кубка, в прошлом году и в этом?
— Наверное пока не могу. Нужно чтобы прошло время, осознать всё это.
— Какие у тебя эмоции сейчас: расстройство или радость?
— Никакого расстройства нет. Конечно, это старт, но это праздник. И я счастлив, что такой праздник нам организовали. И счастлив, что я был частью этого праздника.
— Четыре четверных. Тяжело было решиться?
— Я хотел пять. Должен был быть риттбергер. Но после лутца я понял, что не смогу и остановился на четырёх.
— В дальнейшем пять четверных можно от тебя ждать?
— Да, по крайней мере попытки точно, потому что с таким контентом можно уже соперничать на любом уровне. Я хочу этого.
— Можете сравнить атмосферу на Кубке Первого канала и на Олимпиаде? Где было легче кататься?
— Сравнивать как-то сложно два таких разных мероприятия. На Олимпиаде каталось конечно тяжелее в моральном плане, здесь попроще.
— Какой опыт извлекли из этого турнира? Можно сказать, что это была отработка на следующий сезон?
— Да. Весь сезон я старался выступать по принципу меньше да лучше. Здесь я поменял тактику и решил для себя, что я буду рисковать. Более-менее риск оправдался.
— Некоторые болельщики переживают, что судейство было не очень честным. Есть, что сказать им?
— Во-первых, хотел бы их поблагодарить. Ваша поддержка заряжает и помогает работать дальше. Этого не хватало в Пекине. Что касается судейства, всё было абсолютно честно и команда Ани выиграла заслуженно, без каких-либо вопросов.
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