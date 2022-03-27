«Сумбур с будущим повлияет на моё решение». Фигуристка Щербакова может уйти из спорта?

«Никто не знает, что нас ждёт, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от этого сезона и прийти в себя».

Команда Щербаковой одержала грандиозную победу на Кубке Первого канала. Причём сама Аня внесла весомый вклад в общий успех «Красной машины». Фигуристке удалось завершить непростой олимпийский сезон на высокой ноте. Но в будущее чемпионка пока не заглядывает. Щербакова призналась журналистам, что не знает, готова ли она продолжить карьеру.

И сумбур с будущим российского фигурного катания напрямую на это повлияет.

— Аня, как собираетесь отметить завтрашний день рождения?

— В поезде по дороге в Москву. Честно, пока никаких планов нет.

— Как изменится ваша жизнь с наступлением 18-летия?

— Сложно представить. Наверное, надо пожить немного в 18-летии, чтобы понять. Пока никак не изменилась.

— Многие покупают машину, начинают водить, планируете?

— На права я уже сейчас учусь, так что в планах есть.

— Поделитесь эмоциями от этого турнира, всем ли довольны?

— В первую очередь хочу сказать спасибо всем нашим ребятам из «Красной машины». Я очень горжусь ими, потому что каждый внёс максимальный вклад в эту победу, все выдавали невероятные прокаты. Я очень за них рада, и, выступая последней из своей команды, я понимала, как и вчера, что не могу подвести её. Хотелось красиво всё это завершить. Также хочу сказать, что переживали за ребят из «Времени первых», потому что за пределами соревнований мы все одна большая команда. Многие выдавали невероятные прокаты, так что, конечно, эмоции за всех испытывали. Ещё скажу, что невероятно радостно всё прошло, довольна абсолютно всем.

— Что случилось с носом? Кровь пошла, всё в порядке?

— Да, всё в порядке. Это у меня с детства бывает такая проблема на тренировках, так что вообще не проблема.

— Вы набрали максимальные баллы в произвольной программе, опередили Камилу Валиеву. Было у вас такое соперничество принципиальное или здесь ничего не было?

— Я ни с кем не соперничала на этих соревнованиях. Выходила, понимала, что это последний старт в сезоне, хотелось подарить всем зрителям приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались. Наверное, этого хотелось.



— Вы чемпионка мира, олимпийская чемпионка, Кубок Первого канала выиграли. Чего ещё желать?

— Наверное, я никогда не ставила целями какие-то медали, поэтому у меня ничего не меняется.

— Карьера Анны Щербаковой: яркая вспышка или долгий извилистый путь? Какой вариант вам больше нравится?

— Оставим этот вопрос открытым. Ни то ни другое не нравится. Не знаю. Долгая извилистая вспышка, давайте так (смеётся).

— К чему вы больше сейчас склоняетесь: отдыхать хочется или продолжать карьеру?

— В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока, я думаю, не только у меня так всё сумбурно. Никто не знает, что нас ждёт, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется просто отдохнуть от этого сезона и прийти в себя, потому что, хоть он и был удачный, с яркими моментами, но для всех сложный, хочется выдохнуть, а дальше будем уже принимать решение ближе к новому сезону.



— А сумбур с будущим может повлиять на это решение?

— Наверное, напрямую влияет на моё решение. Да.

— Расскажите про вашу встречу с Александром Большуновым. У вас есть фотография с ним. Он рассказывал, что это вы к нему подошли.

— Я увидела его в аэропорту, он стоял со всеми своими медалями. Я увидела, мы шли с Даниилом Марковичем, и сказала ему: «Сфотографируйте меня, пожалуйста». Подошла, сфотографировалась. Всё, ничего больше.

— Удалось его гонки посмотреть на Олимпиаде?

— Я следила, скорее, за результатами. Конечно, безумно впечатлена. Наверное, главный герой нашей команды на Олимпиаде.

— А Большунов фигурное катание смотрит?

— Наверное, лучше спросить у него. Он, по-моему так же говорил, что видел результаты, но не смотрел прокаты, потому что у него гонки были и до нас, и после нас.

— Насчёт чемпионата мира вы определились: смотрели или нет?

— Частично смотрела, частично нет.

— После Олимпиады вы говорили, что скажете всё лично Саше Трусовой. Состоялся ли у вас разговор?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.