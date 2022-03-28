Наши фигуристы разгромили бы иностранцев на ЧМ. Россияне могли выиграть восемь медалей!

Российские фигуристы недолго грустили из-за того, что их не пустили на чемпионат мира в Монпелье. Представители нашей сборной дружно отправились в Саранск на Кубок Первого канала, чтобы наглядно показать, какая страна является флагманом в фигурном катании. Их результаты говорят сами за себя: наши спортсмены не оставили бы шансов иностранцам и забрали бы максимальное количество медалей во Франции.

Причём самое удивительное, что превосходство россиян ощущалось бы не только в женском турнире. Оказалось, что Валиева и Щербакова — не главное наше оружие. В борьбу за лидерство на международной арене готовы включиться и мужчины.

Юные дерзкие фигуристы, чьи амбиции не знают границ.

Теперь решение ISU приобретает некую логику — за рубежом нас просто боятся.

Россиянки взяли бы все медали чемпионата мира

Кубок Первого канала по фигурному катанию в этом году приобрёл новый статус — неофициально турнир считался заменой чемпионата мира в Монпелье, на который российских спортсменов не пустили из-за санкций. По уровню конкуренции старт в Саранске оказался даже интереснее, но что касается результатов, то о них можно долго спорить. Всё-таки чиновники не предусмотрели то, что домашнее судейство будет существенно отличаться от международного, поэтому сравнивать баллы наших и иностранных фигуристов без некоторых допущений было бы необъективно.

Пожалуй, никаких сомнений не вызывает только тот факт, что в женском одиночном катании россиянкам не было бы равных. Даже с учётом того, что Анна Щербакова и Камила Валиева заметно облегчили свой контент, они являются недосягаемыми для своих соперниц. Обе олимпийские чемпионки опередили Каори Сакамото, взявшую во Франции золото, почти на 20 баллов. И дело не в том, что российские арбитры были щедры к нашим девушкам (японку тоже не обделили оценками), а в том, что ученицы Этери Тутберидзе показали более сложный прыжковый набор: Аня прыгнула четверной флип, каскад флип-риттбергер в произвольной программе, а Камила продемонстрировала чистейший четверной тулуп. Остальные комбинации у них имеют более высокую базовую стоимость и располагаются в бонусной зоне, так что их преимущество над Каори закономерно.

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Любопытно, что и Елизавета Туктамышева, если бы поехала на мировое первенство вместо Александры Трусовой, не пустила бы на пьедестал японскую фигуристку. Разница в 10 баллов велика, но тут тоже всё справедливо: Императрица показала два прекрасных тройных акселя. Помимо Сакамото, лишилась бы медали и Луна Хендрикс, набравшая всего 217,70 балла. Оценка, которую у нас превосходят даже юниорки. Аделия Петросян заработала на полтора балла меньше только потому, что трижды упала в произвольной программе. Только это были не простые прыжки, а четверные, два из которых — старшие. Спортсменка впервые зашла на четверной флип, добавив плюс ко всему в программу риттбергер и тулуп. Премьера не удалась, но сама попытка Аделии говорит, что у нашего фигурного катания есть будущее даже в условиях изоляции.

Семененко двигается вперёд после Олимпиады

Это доказывает и то, что многие спортсмены пошли на эксперименты, презентовав новые сложные элементы, которые было полезно отработать в соревновательном формате. Так, Пётр Гуменник показал результат сотрудничества с Рафаэлем Арутюняном и попробовал прыгнуть четыре четверных. Причём лутц, риттбергер и один из сальховов ему покорились. «Бабочка» на последнем кваде — это всё же усталость: Петя тренирует выносливость после того, как травмы перестали беспокоить его.

На конкурентоспособный уровень пытается выйти и Евгений Семененко. После восьмого места на Олимпиаде ученик Алексея Мишина не стоит на месте и вставляет в программы четверной риттбергер. Пока не так удачно, как его коллега по цеху, но в целом это громкое заявление для зарубежных соперников. На текущем чемпионате мира только четыре участника пытались исполнить подобный контент (Нэйтана Чена не было, он был бы пятым). При этом только двое оказались на пьедестале. Победу одержал японец Сёма Уно, который пошёл дальше и заявил пять квадов. С тулупа он упал, но всё остальное было сделано. Чтобы догонять его, нужно иметь соответствующий набор.

Амбиции Кондратюка и абсурдные оценки Коляды

О таком не просто мечтает Марк Кондратюк, но и прикладывает все усилия, чтобы это стало реальностью. На Кубке Первого канала он дважды исполнил четверной лутц (в короткой и произвольной), а потом признался, что хотел ещё риттбергер, но ему не хватило физических сил. В сумме он набрал 293,15 балла, заочно проиграв серебряному призёру Юме Кагияме около четырёх баллов. Конечно, нужно брать в расчёт, что на мировой арене авторитет подопечного Светланы Соколовской ещё не абсолютен, но борьба как минимум за бронзу в Монпелье случилась бы. Причём даже Семененко и Андрей Мозалёв, почти пробившие отметку в 280 баллов, могли претендовать на медаль. Взявший бронзу Винсент Чжоу много ошибался, недокручивал прыжки и получил 277,38 балла.

Валиева, Семененко, Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Условно серебро мог увезти из Франции Михаил Коляда, которому российские судьи нарисовали 306,52 балла. При всём уважении к спортсмену, эти оценки абсурдны. Как бы ни был хорош Коляда-катальщик, но с двумя тулупами делать на пьедестале мирового первенства ему нечего. Искусственно делать его лидером сборной России, когда его «поджимают» более юные и дерзкие фигуристы, не имеет никакого смысла. По возвращении из бана зарубежные арбитры, которые с симпатией относятся к Мише, всё равно расставят всё по своим местам.

Без России в парах кризис, в танцах — торжество американцев

В парном турнире всё точно наладилось бы с приходом россиян. Без Мишиной/Галлямова, Бойковой/Козловского и Тарасовой/Морозова смотреть соревнования было практически невозможно. Уровень участников в этой дисциплине оставляет желать лучшего. Если зарубежные журналисты считают, что «нет России и Китая — нет проблем», это их право, но реальность такова, что без наших спортсменов никакого развития парному катанию не видать. Лишь глубокий кризис, который будет трудно преодолеть. В России же намечаются новые баталии. Саша и Дима в очередной раз бросают вызов Насте и Саше: в Саранске они впервые чисто выполнили каскад с двумя тройными сальховами и с ходу обошли олимпийских чемпионов в команде.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последнем виде — танцах — никаких сюрпризов не произошло: золото в пятый раз в карьере взяли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновив все мировые рекорды. Бороться с ними на родине было бы нереально даже Виктории Синициной и Никите Кацалапову, поэтому им досталось бы серебро. А вот с бронзой были бы вопросы. Без наших дуэтов в Монпелье случилось торжество американцев: Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс расположились на второй и третьей строчках, но в Саранске Александра Степанова и Иван Букин набрали более высокие баллы. К сожалению, во Франции их с большой долей вероятности оценили бы ниже и всё равно «задвинули» бы под представителей США. Тем не менее их выступление оставляет надежду на то, что наше фигурное катание останется живо. Параллельно приходившие соревнования на чемпионате мира и Кубке Первого канала наглядно продемонстрировали, что российские спортсмены по-прежнему лучшие на планете, и их изгнание негативно повлияет на весь мировой спорт.