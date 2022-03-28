Камила Валиева стала слабее после Олимпиады. Почему это не повод для паники

Кубок Первого канала стал для Камилы Валиевой первым турниром после Олимпиады. Фигуристка триумфально вернулась на лёд перед родными болельщиками, показав два чистых проката. Но от волнения за себя Камила болельщиков не избавила, наоборот, только усилила его. Дело в том, что Валиева заметно облегчила свои программы, отказавшись от тройных акселей и сократив количество квадов с трёх до одного. Безумная сложность, которую она показывала весь сезон, растворилась после Олимпийских игр. В Саранске Камила катала, по сути, свой юниорский контент: настолько сильно тренеры упростили её программы. В итоге радость снова видеть Камилу на соревнованиях смешалась с тревогой за её будущее. Невольно вспоминаешь Липницкую с Загитовой, чей стремительный взлёт оказался слишком коротким и закончился драмой.

Но отбросим сиюминутные эмоции. Ничего страшного в Саранске не произошло. Тутберидзе всего лишь позаботилась, чтобы Камила максимально комфортно вернулась на лёд после Пекина и закончила сезон на мажорной ноте. И это удалось на сто процентов: Камила снова поверила в себя и получила наслаждение от собственных выступлений.

Долгожданное возвращение после драматичной Олимпиады

Беспокойство у болельщиков Камила вызвала ещё на прыжковом турнире. Там она билась за свою команду одними четверными тулупами. И хотя она блестяще исполнила суперкаскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов, было странно, что она не задействовала более дорогой квад-сальхов. А на разминке перед раундами многие ожидали, что она зайдёт на тройной аксель. Но нет, триксель Камила не пробовала ни разу.

Не сделала она его и на другой день в короткой программе: ограничилась двойным. И божественно откаталась под трогательную композицию Кирилла Рихтера «In Memoriam», принеся десять баллов «Времени первых».

Пик тревоги за Камилу настал в произвольной программе — её «Болеро» значительно потеряло в сложности. Если раньше из ультра-си в него входили четверной сальхов, тройной аксель и два каскада с четверным тулупом, то на Кубке Первого канала — только один сольный четверной тулуп первым элементом в программе. Неудивительно, что это вызвало как минимум удивление и привело к разработке всевозможных теорий: что же послужило причиной такого резкого изменения набора прыжков?

Даже проигрыш Камилы в произвольной Щербаковой уже не имел какого-то значения: и так понятно, что четверной флип приносит больше баллов, чем четверной тулуп, а каскад тройной лутц — тройной риттбергер — больше, чем тройной флип — двойной тулуп.

Упрощение ради спасения

Сейчас кажется, что Камила Валиева весь сезон щёлкала свои тройные аксели, как орешки, за исключением злополучного личного турнира на Олимпиаде. И раз отказалась от него в Саранске, то теперь с ним что-то не так. Вдруг он резко исчез, как у Косторной? Но, на самом деле, тройной аксель получался у Камилы не весь сезон. В октябре на Finlindia Trophy Камила допустила падение на тройном акселе в обеих программах. Упала она с него и в произвольной программе на чемпионате Европы. А в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде приземлила его в степ-аут. Риск при исполнении трикселя у Камилы присутствовал всегда.



С чем у Валиевой действительно не было проблем в этом сезоне (естественно, до Олимпиады), так это с четверными прыжками. Квад-сальхов удавался ей на всех соревнованиях. Почти так же стабилен был и её четверной тулуп: небольшая помарка случилась лишь на каскаде с ним во время чемпионата Европы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему же тогда она прыгнула на Кубке Первого канала один сольный четверной тулуп и отказалась от своего надёжного сальхова? Просто ей очень важно было откататься после кошмара в Пекине чисто. Триксель, как самый рискованный в её случае прыжок, убрали из обеих программ. Что же касается четверных, то как бы уверенно фигурист их ни прыгал, их выполнение всё равно всегда влечёт куда больший риск падения и других ошибок, нежели тройные прыжки. Камила здесь не исключение.

Чтобы не плодить теории о внезапной потере Камилой квадов, тренеры оставили ей в начале программы четверной тулуп. И сделала она его на отлично. Показала, что ультра-си у неё на месте, и продолжила кататься в своё удовольствие — то, что ей было необходимо как воздух.

Мудрое решение Тутберидзе

Кубок Первого канала стал первым турниром Камилы после Олимпиады в Пекине, где её втянули в допинговый скандал и полностью выжали в психологическом плане. Её четвёртое место в личном первенстве — лишь закономерный финал этой ужасной истории. Неужели кто-то рассчитывал, что спортсменка после всего пережитого запросто вернётся на лёд, да ещё и во всеоружии?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренироваться Камила начала практически сразу, как приехала в Россию, но за закрытыми дверями «Хрустального». В безопасности родного катка, без посторонних взглядов и прицелов камер. И вряд ли она собиралась рвать и метать, доказывая, что при других обстоятельствах обязательно выиграла бы и личное олимпийское золото. Ей важно было обрести былую уверенность. А это очень сложно.

Появилась бы у Камилы уверенность, откатай она свой привычный контент в Саранске, но с помарками, а возможно, и падениями? Нет. Это в один миг отправило бы её в нокаут. Тутберидзе всё понимала и избрала стратегию бережного возвращения своей воспитанницы. Никакого риска. Максимальная гарантия чистых прокатов. И это сработало: Камила выглядела счастливой после короткой и произвольной программ. И катала их она одухотворённо, не боясь заходить на прыжки. Сосредоточилась на том, чтобы передать свои эмоции. Делала всё так красиво, что завораживала своим великолепием публику. Она и без кучи ультра-си хороша: есть у кого-то сомнения?

Валиевой нужно время

Камила закончила этот крайне сложный для неё сезон на высокой ноте. Вспомнила, что способна кататься чисто. Вспомнила, как любят её зрители и как ей самой нравится выступать. Что ей не нужно бояться упасть, потому что она крепко стоит на ногах, она наконец-то почувствовала под собой опору. Ей не нужно было ни с кем соревноваться на Кубке Первого канала и ради этого крутить триксели с квадами. А то, что она их умеет, Камила доказывала весь сезон от старта к старту. Она заслужила передышку. Заслужила право откататься в своё удовольствие.



«Это просто невероятные ощущения — кататься при полном зале. Радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям, этого очень не хватало на Олимпиаде. Спасибо, что нашли время и пришли сюда», — говорила Валиева после проката короткой.



Главное, что Камила снова смеётся и улыбается, возвращает уверенность в своих силах и хочет продолжать спортивную карьеру. А суперконтентом она обязательно всех ещё поразит. Но позже. Дайте ей время.