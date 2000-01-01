На Кубке Первого канала судили очень щедро. Но россияне уступили в одном виде из четырёх

Тарасова и Морозов — 86,36 балла за короткую программу

Серебряные призёры Олимпиады из группы Тутберидзе получили не только больше будущих чемпионов мира из Америки (76,88 балла), но и больше мирового рекорда китайцев Суй/Ханя.