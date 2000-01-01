Сравниваем баллы русских фигуристов с иностранцами
Фигуристы из России на Кубке Первого канала уступили по баллам только в мужском одиночном катании.
Синицина и Кацалапов — 93,48 балла за ритм-танец
Французы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд (92,73 балла), но российские судьи поставили российскому дуэту ещё больше.
Синицина и Кацалапов — 137,84 балла за произвольный танец
И снова чуть выше мирового рекорда, который обновили Пападакис/Сизерон — французы набрали 137,09 балла.
Тарасова и Морозов — 86,36 балла за короткую программу
Серебряные призёры Олимпиады из группы Тутберидзе получили не только больше будущих чемпионов мира из Америки (76,88 балла), но и больше мирового рекорда китайцев Суй/Ханя.
Бойкова и Козловский — 162,14 балла за произвольную программу
Мировой рекорд снова виртуально пал, оставшаяся без медалей Пекина российская пара набрала намного больше Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера (144,21 балла).
Сёма Уно — 109,63 балла за короткую программу
Японец прыгнул два четверных, но ненамного опередил Михаила Коляду (106,41 балла) с единственным тулупом. Возможно, на будущее Миша наметил квад-лутц — но пока его не было.
Сёма Уно — 202,85 балла за произвольную программу
И снова японец с пятью квадами (последний был недокрученным) выиграл у Коляды мизер. Михаил получил щедрые 200,11 за два тулупа и сорванный двойной аксель.
Камила Валиева — 83,63 балла за короткую программу
В первом прокате после злополучных Игр Камила отказалась от тройного акселя, но всё равно превзошла соперниц. Каори Сакамото с традиционным контентом получила 80,32 балла.
Анна Щербакова — 176,12 балла за произвольную программу
Анна прыгнула четверной лутц и риттбергерный каскад — этого хватило для победы над Камилой, которая ограничилась тулупом. Сакамото на ЧМ проиграла больше 20 баллов (155,77), не исполняя элементы ультра-си.
На Кубке Первого канала судили очень щедро. Но россияне уступили в одном виде из четырёх
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