«На них косо смотрят». Французские чемпионы рады, что ЧМ прошёл без наших фигуристов

Гийом Сизерон считает, что без наших спортсменов на турнире в Монпелье было меньше напряжения. Его слова привели россиян в ярость.

Соревнования танцоров на чемпионате мира в Монпелье предсказуемо завершились победой французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Это уже пятое золото в их карьере, но огромной радости привыкшим к такому положению дел фигуристам оно не принесло. Большее воодушевление спортсмены испытали, когда узнали, что на турнире не будет их основных конкурентов из России Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Сизерон признался, что испытывает облегчение от изгнания российских фигуристов с чемпионата мира.

Естественно, что его дерзкие слова не остались без ответа. Они привели в ярость наших экспертов, раскритиковавших французских чемпионов за узкое мышление и неспортивное поведение. В стороне не остался и тренер Синициной и Кацалапова.

«На россиян косо смотрят, без них меньше напряжения»

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье стал одним из скучнейших турниров подобного уровня за последние годы. Из-за отсутствия россиян конкуренция во всех видах заметно снизилась, и медали получили спортсмены, чьи шансы на награды раньше были незначительны. Этот факт не мог не порадовать зарубежную публику: канадские и американские журналисты говорили об отсутствии наших атлетов чуть ли не больше, чем о триумфаторах соревнований. «Нет России — нет проблем», — писали они, но, по сути, пресса сама подогревала конфликт между нашими спортсменами и остальным миром.

Скандала можно было бы избежать, если бы в этот спор не вмешались сами фигуристы. Большинство из них до последнего держало нейтралитет и не позволяло себе высказываться, понимая, что спортсмены никак не вовлечены в политику. Однако, видимо, не все так считают… Олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон молчать не стали и выдали нелицеприятный комментарий об отсутствии россиян во Франции. Партнёр сказал в подкасте RTLSport, что без наших фигуристов на Олимпиаде было меньше напряжения.

«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — заявила фигуристка.

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось»

Слова Сизерона прозвучали как явный намёк на то, что наказание, которое назначил Международный союз конькобежцев, вполне справедливое. Естественно, что на просторах нашей страны с этим не согласились: права фигуристов были нарушены. Российские эксперты резко отреагировали на выпад французов, раскритиковав их за узкое мышление и искажение фактов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Открываю новости фигурного катания и читаю такие высказывания Габриэлы Пападакис об отсутствии наших фигуристов… Я всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками, а спорт и политика — две абсолютно разные вещи. Но с позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы слышать такую оценку, на мой взгляд, мало того, что неспортивно, так еще и недостойно. Заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?» — написала в соцсетях олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Поддержал её мнение президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Что касается слов Пападакис, то они себя так ощущают. Они понимают, что чемпионат мира без русских — профанация. Думаю, Пападакис осознаёт, что без соперничества с нашими фигуристами все медали этого турнира — туфта. Именно этим я объясняю такие слова», — сказал он.

Более жёстко высказались заслуженные тренеры Александр Жулин и Татьяна Тарасова.

«Ну молодец, что сказала. Это выдающаяся пара, которая очень хорошо катается. Сейчас весь мир заявляет, что мы изгои, что мы какие-то страшные существа. Думаю, они очень скоро разберутся и поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведут их к краху. Пусть говорят, что хотят», — отметил Жулин.

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — добавила Тарасова.

«У нас уже есть опыт СССР, когда мы были одни»

Крах, о котором говорили Александр Вячеславович и Татьяна Анатольевна, заключается в том, что зарубежные чиновники заблуждаются на тот счёт, будто российский спорт рухнет в условиях изоляции. Кубок Первого канала в Саранске показал, что мотивации у наших фигуристов не занимать, а функционеры готовы поддержать их и обеспечить всем, чтобы они могли реализовать свой потенциал.

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. То, что наши самые сильные — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Нужно делать как можно больше и качественнее турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищёнными нашим государством», — такова позиция двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и с ним трудно не согласиться.

В ФФККР уже готовят план по развитию соревновательной сетки в следующем сезоне. Почётный президент организации Валентин Писеев рассказал, что у России есть друзья из соседних государств, которые поддерживают нашу федерацию. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев также обмолвился, что завершаются переговоры о приглашении ведущих спортсменов мира на российские старты.

«Я считаю, что такие турниры нужно проводить пару раз в год. Они не позволят расслабиться нашим мастерам, которые так красиво выступили в Саранске. Обязательно надо проводить подобные турниры в разных городах, где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, чтобы люди там не были обделены. Наши великие спортсмены будут туда приезжать, чтобы дети с родителями могли прийти и посмотреть на выступления наших лучших фигуристов.

Уровень мирового фигурного катания без наших спортсменов будет только падать. У нас уже есть опыт Советского Союза, когда мы были одни, но мастерство у нас не падало. Мы победим всех и везде. Будем готовиться к международным стартам, чтобы прославлять нашу Родину — Россию», — оптимистично смотрит в будущее Ренат Лайшев.

Очень хочется надеяться, что он прав и мы сможем наслаждаться выступлениями российских фигуристов ещё долгие годы.