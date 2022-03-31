По пути Щербаковой. Ученица Тутберидзе пережила жуткую травму, но готова вернуться на лёд

В этом сезоне многие фигуристы столкнулись с травмами. Но, пожалуй, самая драматичная история произошла с Дарьей Усачёвой. Невозможно забыть, как на этапе Гран-при в Японии её унесли на руках с арены после падения на разминке. Повреждение оказалось настолько серьёзным, что 15-летняя воспитанница Тутберидзе не могла тренироваться долгих три месяца. Болельщики очень переживали, что на фигурном катании девушке придётся поставить крест.

Но Даша вернулась и настроена продолжить борьбу. Тем более у неё перед глазами есть отличный пример старшей подруги по команде — Анны Щербаковой. Фигуристка в своё время перенесла тяжёлый перелом, но это не помешало ей стать в конце концов олимпийской чемпионкой. Возможно, подобный спортивный путь ожидает и Дашу.

«Больно и тяжело на это смотреть»

В ноябре на этап Гран-при в Японии Даша приехала защищать честь России одна. Александра Трусова, которая должна была выступать на том же турнире, пропустила его из-за травмы стопы. У Даши были отличные шансы выиграть своё первое взрослое золото, несмотря на отсутствие в её арсенале ультра-си. Выразительное катание и артистизм уже обеспечивали ей приличные оценки на Гран-при в США. Той же истории ждали и в Токио, но всё рухнуло в один миг: Даша не смогла даже выступить в короткой программе.

Травма настигла её на раскатке перед стартом. Уверенный заход на один из прыжков закончился падением. Вроде стандартная ситуация. Встать Даша смогла. А вот просто ехать по льду оказалось для неё невыносимо больно. Она с огромным трудом доехала до бортика к тренерам, и там уже её подхватил на руки врач из нашей сборной. Весь мир наблюдал, как рыдающую девушку уносят с катка.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Даниил Глейхенгауз, комментировавший те соревнования на Первом канале, надеялся, что с его подопечной всё в порядке. По его словам, особых проблем у неё и не было, лишь пресловутые мышечные повреждения.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе испытала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Однако Илья Авербух озвучил в тот же день другую версию: ещё до поездки на Гран-при Даша мучилась с травмой, но не хотела пропускать столь важные соревнования. И едва ли это можно было назвать «небольшим мышечным повреждением».

Точный же диагноз спортсменки позже раскрыла наша Федерация фигурного катания (ФФККР): отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Звучит жутко. Но, как заверили чиновники, травма довольно распространённая для молодых ребят 13-17 лет и не требует слишком долгого восстановления. После неё большинство спортсменов возвращаются на лёд. Правда, для фигуристов и несколько дней без тренировок чреваты потерей формы, что уж говорить о трёх месяцах, за которые Даша не надевала коньки.

Долгое молчание на больничном

Вестей о том, как проходит восстановление Усачёвой после злополучного Гран-при, практически не было. В Россию она вернулась в инвалидном кресле, болельщики встретили её в аэропорту с подарками и цветами. Даша поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания в соцсетях, а затем надолго замолчала.

Как идут у неё дела после травмы, Даша коротко рассказала только в декабре в программе «Speak&fry».

Фигуристка старалась мыслить позитивно и не унывать, что пропускает чемпионат России, а значит, и отбор на Олимпийские игры. Фавориткой на поездку в Пекин она не являлась, но совсем не попытаться туда попасть ей было явно обидно.

Никто не знал, увидим ли мы её снова на соревнованиях. Что бы там ни говорили в ФФККР про распространённость её травмы, закрадывались подозрения, что фигурное катание может остаться для неё в прошлом.

Долгожданное возвращение на лёд

На фоне Олимпиады возвращение Даши к тренировкам прошло несколько незамеченным. К занятиям в танцклассе она приступила в начале февраля, а на лёд вернулась 12-го числа — ровно спустя три месяца после травмы. Это очень долгий срок, вспоминать прыжки и элементы нужно было чуть ли не заново. Но девушка всё равно очень радовалась, что наконец-то может кататься. А как радовались за неё болельщики!

К восстановлению прыжковых элементов Даша оказалась готова уже в марте: на видео записала свою робкую попытку скрутить один оборот, но главное, что начало было положено. На тренировках она постоянно мелькает в компании двух олимпийских чемпионок: Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Лучших мотиваторов и вдохновителей на успех и представить нельзя!

Усачёва может пойти по пути Щербаковой

В фигурном катании немало историй о том, как спортсмен после тяжёлой травмы триумфально возвращается на лёд. Так было, например, и с Анной Щербаковой. В 13 лет она сломала ногу и тоже надолго выпала из тренировочного процесса. Речь в случае Ани шла даже не о том, будет ли она потом кататься, а будет ли нормально жить. Будущая чемпионка мужественно выдержала это испытание травмой и вернулась в спорт: выучила четверные прыжки, собрала солидный комплект медалей и титулов.

У Даши может выйти подобная история. Катается она и без ультра-си великолепно, судьи её любят. Если добавит в программы хотя бы тройной аксель, то победы не заставят себя ждать. Не зря её сравнивали раньше с Косторной: много суперэлементов для лидерства Даше не нужно. Она хороша сама по себе. Её катание элегантное и утончённое — настоящее женское одиночное, которое так любят в мире.

А с наступлением нового олимпийского цикла и очень вероятным поднятием возраста, Даше больше не нужно будет спешить что-то выучить, рискуя получить ещё одну травму. У неё есть юность и четыре года для планомерного продвижения на вершину. И, конечно, сильнейший тренерский штаб Тутберидзе, который вопреки прогнозам не списал её со счетов, а также поддержка в лице олимпийских чемпионок.

Не зря говорят: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». Олимпийская удача Алины и Ани Даше в дальнейшей карьере точно не помешает.