«Главное: для своих мы — олимпийские чемпионы». Искреннее интервью с Мишиной и Галлямовым

Настя и Саша не жалеют, что уехали из Пекина без золота командника: у них есть бронза и народная любовь. А ещё мотивация двигаться вперёд.

В олимпийском сезоне Анастасия Мишина и Александр Галлямов наглядно показали, что разговоры об их огромном потенциале, начавшиеся после триумфальной победы на чемпионате мира в Стокгольме, были не беспочвенны. Ученики Тамары Москвиной росли от старта к старту и в Пекине продемонстрировали выдающееся катание, внеся неоценимый вклад в завоевание сборной России золотой медали в командном турнире. К сожалению, увезти из столицы Китая фигуристы смогли только одну награду — бронзу, которую они получили в индивидуальном первенстве. Но спортсмены не сильно расстроились из-за этого: в конце концов любая олимпийская медаль показывает их невероятно высокий уровень и мотивирует двигаться вперёд. А факт, что болельщики по всему миру знают истинных победителей командника, лишь ободряет их.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Настя и Саша заявили, что собираются развивать мировое парное катание и будут учить четверные элементы. Также фигуристы подвели итоги сезона, поделились приятными впечатлениями от Олимпийских игр и рассказали, почему фанатам не нужно бояться падений фигуристов.



Удивительно искренние олимпийские чемпионы по фигурному катанию.

«Удивлён, что не добавили прыжки. Они могли создать отрыв в баллах»

— Окончание соревновательного сезона для вас прошло на Кубке Первого канала. Поделитесь впечатлениями от турнира.

Саша: Нам очень понравилось — мы уже второй раз участвуем. У турнира очень интересный формат. Это праздник, шоу, которое разряжает обстановку во всей сборной.

— Вы снова выступали за команду «синих». Были рады этому? Удалось ещё больше сблизиться с кем-нибудь из ребят?

Саша: Да, конечно. Когда мы выступали, то нас поддерживали и мы поддерживали. Естественно, происходила некая связь, и мы очень радовались прокатам друг друга.

Настя: Командные соревнования — это всегда приятно, потому что ты борешься не только за свою победу или какой-то свой результат — это общекомандный результат. Намного интереснее соревноваться вместе со своими друзьями и поддерживать друг друга.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Формат турнира в этом году поменяли. В прыжковом фестивале теперь участвовали пары, которые показывали выбросы и подкрутки. Почему всё-таки не прыжки? Вам, как техническим мастерам, наверное, хотелось продемонстрировать и этот навык…

Настя: Я думаю, так сделали, потому что прыжки исполняют и одиночники, и они делают их намного сложнее, чем парники, поэтому, наверное, для зрителя было бы не очень интересно смотреть, как парники прыгают.



Саша: Лично я удивлён, что не добавили прыжки. Они могли добавить больше зрелищности и создать какой-то отрыв в баллах, потому что все пары, которые участвуют в Кубке Первого канала, исполняют подкрутки почти одинаково.

— То есть, если Кубок Первого канала модернизируют в следующем году, стоит добавить прыжки для пар?

Саша: Конечно. Всё-таки в паре прыгают два человека, и тут ответственность лежит на обоих.

— Вы как-нибудь праздновали окончание турнира с ребятами из команды?

Саша: Честно говоря, не успели как-то отпраздновать, потому что мы все вместе сразу поехали домой. Поезд у нас был уже вечером. Видимо, федерация позаботилась о том, чтобы каждый спортсмен встретился со своей семьёй. Отпраздновали, скорее, сразу после соревнований: порадовались, что турнир закончился на приятной ноте, поздравили друг друга с окончанием сезона, написали в соцсетях друг другу. Нам не помешало то, что мы разъехались по домам.

«Командный турнир тоже важен. Это такая же олимпийская медаль»

— В этом сезоне среди российских пар была напряжённая борьба за командный турнир на Олимпиаде. Когда вы поняли, что на него отобрались?

Настя: До последнего мы не знали, будем ли мы участвовать в командном турнире, потому что решение принималось непосредственно перед выходом на лёд: за один день, даже меньше. То есть все готовились, а федерация смотрела и по ходу соревнований принимала решение.

— Получается, на тренировках присутствовал кто-то из федерации, кто оценивал готовность пар?

Настя: Вообще на всех крупных соревнованиях присутствуют несколько членов федерации, тренеры: они контролируют, смотрят, в какой форме спортсмен.

— Алексей Ягудин высказывал мнение, что командный турнир нивелирует значимость личного. Вы согласны с этим?

Настя: Я бы так не сказала, потому что и командные соревнования, и личный зачёт — это достаточно тяжёлые и серьёзные соревнования. И спортсмены не только из России, но и из других стран выкладываются по полной. Я считаю, что это полноценные соревнования.

Саша: Я могу добавить, что в личном зачёте всё зависит только от тебя, а в командном турнире, даже если ты выступил хорошо и очень рад за свой прокат, всё может поменяться — прокаты твоей команды также важны. Поэтому здесь тоже есть своя фишка.

На презентации формы Фото: ZASPORT

— Как вы считаете, нужно ли менять местами личный и командный турниры?

Саша: Всё-таки командный турнир тоже очень важен. Это такая же олимпийская медаль. Командник используют, чтобы проверить лёд, прочувствовать атмосферу Олимпийских игр, чтобы понимать, что будет происходить в личном зачёте. А в плане подготовки к Олимпиаде… Все выкладываются на сто процентов, чтобы выходить и исполнять свои программы пусть даже и в небольшой промежуток времени.

— Когда вы узнали, что вам придётся катать две программы в команднике? Как вы на это отреагировали?

Саша: Нам сказала федерация на тренировке буквально за пару дней до короткой программы. Мы не знали, кто как будет выступать, никто никому не говорил. И когда нам объявили их решение, мы с Настей порадовались, что нам выпала такая честь — представлять нашу сборную на командном турнире.

— Не переживали, что не хватит сил?

Саша: Мы понимали, что у нас будет достаточно большой перерыв, чтобы восстановиться после командника и настроиться на личный турнир.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ранние подъёмы даются тяжело, но сваливать на что-то наше падение не стоит»

— В произвольной программе в командном турнире вы совершили несвойственное себе падение на поддержке. Как вы отреагировали на эту ошибку?

Настя: Падение — неотъемлемая часть нашего вида спорта, да и в принципе любого спорта, поэтому ничего страшного не случилось. Тем более что падение было абсолютно нормальным, выражаясь нашим языком, никто не пострадал. Отделались маленькими синяками.

Саша: Не самое жёсткое (смеётся).

— Со стороны выглядело пугающе…

Саша: На самом деле, да, бывают какие-то падения, которые выглядят ужасно, все думают: «Наверное, ему очень больно». Но с малого возраста спортсмены падают и уже стараются сильно не акцентировать внимание на боли, встают и продолжают катать программу. Это делают сильные спортсмены.

— Правда, что первое, чему учат фигуристов, — это как правильно падать?

Саша: Нет, именно как правильно падать — такому не учат. Это уже непосредственно у спортсмена идёт какой-то инстинкт самосохранения. Учат, как правильно прыгать, а не как правильно падать, потому что нужно же всё-таки стоять на элементах, неважно — прыжки это, вращения, подкрутки, поддержки. Учат, как правильно делать элемент, чтобы не было ошибок. В парах бывает, что если партнёр вывел партнёршу на полностью прямых руках, то нужно на спину приспустить, и тогда проблем не будет. А когда партнёрша находится в опасном и непривычном положении у партнёра, то тут срабатывает этот инстинкт самосохранения, чтобы избежать того, чтобы партнёрша больно упала.

— Для вас падение с поддержки — нетипичная ошибка. Можете объяснить, как она произошла? Была ли это потеря концентрации или повлияли ранние подъёмы в Пекине?

Настя: Ранние подъёмы даются тяжело, и это часто бывает на соревнованиях, потому что видов много, их четыре, и все тренируются на одном катке, поэтому начинаются тренировки ранним утром, а соревнования, бывает, до одиннадцати длятся. Это нормально, это тяжело, но мы должны к этому привыкать, поэтому сваливать на что-то наше падение, наверное, не стоит.

Саша: Нам с Настей пришлось реально очень рано вставать. Многие спортсмены специально встают рано, но то, как мы вставали на произвольную программу, для большинства было непривычно. Особенно если посмотреть на произвольную программу, как многие тоже падали абсолютно неожиданно с таких элементов, с которых вряд ли можно упасть. На всех остальных соревнованиях спортсмены таких ошибок не допускали. И приходилось себя настраивать, чтобы откатать эту программу и закрыть гештальт, чтобы уже со спокойной душой болеть за остальных в нашей команде.

«На Играх провели почти месяц, поэтому соскучились по всему, что есть в России»

— Марк Кондратюк рассказывал, что после победы в командном турнире ничего не чувствовал: ни радости, ни грусти. А какие ощущения были у вас?

Настя: У нас было немного больше времени, чем у Марка после командного турнира, потому что он начал через два дня, а у нас всё-таки было десять. По ощущениям личный турнир был как следующее соревнование, поэтому мы успели порадоваться после командника, что наша сборная победила, и даже смогли отдохнуть. А потом заново начали работать.

— Как вы проводили свободное время в Пекине и отвлекались от соревнований?

Саша: У нас был достаточно большой промежуток, который составлял две недели, и некоторые спортсмены ходили смотреть другие виды спорта, но мы с Настей не стали, чтобы не отвлекаться и эмоционально не выгорать. Мы сидели в олимпийской деревне: можно было книжку почитать, сериалы посмотреть, в компьютер поиграть с остальными ребятами. Игровая зона у нас присутствовала: настольный теннис, игры с очками виртуальной реальности, чтобы хоть как-то себя отвлечь от соревнований. Также мы значками постоянно обменивались, что сейчас оставляет очень приятные воспоминания от прошедшей Олимпиады.

— Коллекционируете?

Саша: Да. Мы собрали достаточно значков, и сейчас они красуются у меня дома в импровизированной олимпийской витрине (смеётся).

— Настя, вы, наверное, читали…

Настя: Да в принципе занималась тем же самым, ведь деревня была небольшая. Киношки, книги, была игровая комната общая. Общались с ребятами. Коронавирусные меры были, но не настолько жёсткие, чтобы совсем нельзя было видеться.

— А как вам еда в Пекине? Некоторые спортсмены и журналисты жаловались на её качество.

Саша: Да, еда была достаточно непривычной. Некоторые блюда я пробовал впервые. Что-то было вкусным, а что-то не особо понравилось. Но когда приехали домой, в Россию, то сразу покушали свои любимые блюда. Всё-таки на Играх провели много времени, почти месяц, и поэтому соскучились по всему, что есть в России.



Настя: Могу отметить, что была очень хорошая организация. Это касается и питания. Столовая у нас работала 24 часа в сутки, мы могли прийти в любое время. Для спортсменов это очень удобно, потому что, когда мы уезжали на тренировку в 5 утра, мы могли зайти и что-то взять с собой.

«Всё равно все знают, что мы заняли первое место, что мы выиграли»

— Настя, после победы в командном турнире вы дали интервью ВВС, которое быстро разошлось на мемы. Как вы на это отреагировали? Была ли удивительна такая шумиха после вашей фразы?

Настя: Через день после этого интервью получила очень много сообщений, и большинство из них были положительными, с поздравлениями с успешным выступлением на командном турнире, с какими-то шутками, поэтому я не расстраивалась. Мне даже было приятно получить столько поздравлений от болельщиков. Дело в том, что там была очень быстрая английская речь, которую я не успела услышать даже, так как мы общались с командой.



Саша: Не скажу, что идеально знаю английский язык, но всё-таки бывает британский акцент и американский, и в большинстве школ учат именно британскому варианту, а слышать американский нам непривычно.

— Надежда на то, что вас наградят, теплилась до последнего. Вам было грустно уезжать из Пекина без золотой медали?

Саша: Нам подарили олимпийскую грамоту.



Настя: То, что мы не получили медаль, — конечно, важно, но к концу Олимпийских игр это немножко подзабылось, и в голове осталось только то, что мы победили. И это ощущение — самое важное.



Саша: Всё равно все знают, что мы заняли первое место, что мы выиграли. Главное: для своих мы — олимпийские чемпионы. Очень приятно, что все наши [болельщики] рады.



— Ваши костюмы на командных и индивидуальных соревнованиях отличались. Серебристые оказались для вас более счастливыми? Или у вас и тренерского штаба была какая-то особенная задумка на этот счёт?

Настя: Это было запланировано. То есть не то что мы хотели кататься в голубых, потом сорвали поддержку и поменяли на серебристые. Нет, это у нас так было запланировано. Но вот получилось так, что кто-то говорит, что серебристые у нас более счастливые.



Саша: Настя полностью права. Мы планировали и на более ранних стартах выступить в этих костюмах. Даже пробовали на тренировках на соревнованиях покататься. Но когда нам шьют новые костюмы, их надо обкатать. И эти костюмы мы обкатали далеко не сразу — были некие неудобства. Поэтому мы с тренерским штабом решили отложить премьеру на Олимпийские игры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Многие говорили: «Всего лишь бронза», но для нас это олимпийская медаль»

— В личном турнире вы выдали идеальные прокаты, но заняли только третье место. Не было разочарования из-за этого? Были ли вы готовы к такому исходу?

Настя: Разочарования не было хотя бы потому, что мы выдали свой максимум, а это для спортсмена и тренера самое важное. Мы сделали всё то, к чему готовились. Мы прекрасно понимали, что у нас очень сильные соперники и исход может быть любым. Конечно, расстроились, что не золотая медаль. Ну, будем работать дальше (смеётся).



— Если бы вы выиграли личный турнир на Олимпиаде, то в достаточно юном возрасте собрали бы все главные титулы в фигурном катании. Вы когда-нибудь думали об этом? Как вы считаете, это могло сказаться на вашей мотивации?

Саша: Даже просто задумываться невероятно трудно. В парном катании с первого же захода выиграть Олимпийские игры — очень сложно. Нужно нарабатывать опыт, улучшать катание, качество элементов. В дальнейшем мы будем повышать навыки, чтобы отобраться на следующие Олимпийские игры. То, что произошло в Пекине, положительно нас подбодрило. Многие говорили: «Всего лишь бронза», но для нас это целая олимпийская медаль, которая поможет нам совершенствоваться и улучшаться.

— Есть ли у вас цель собрать как можно больше титулов? Или вы катаетесь ради чего-то другого?

Настя: Если говорить о высоких целях, то это продвижение мирового фигурного катания. Именно парного катания, потому что девчонки сейчас прыгнули вперёд. Первые десять девочек в России, считая юниорок, прыгают четверные. А парное катание в развитии немножко отстаёт от женского, потому что до четверных элементов ещё далеко. Они только начали появляться. Они были, но потом исчезли из-за низкой стоимости. Я считаю, что нужно продвигать и парное катание тоже.



— До Пекина внедрять в прокаты новые элементы было нецелесообразно, но теперь начинается новый олимпийский цикл. Будете ли учить четверную подкрутку или четверной выброс?

Саша: Чтобы парное катание не стояло на месте, многие спортсмены будут улучшаться и изучать новые элементы, это логично. При этом парное катание должно становиться более зрелищным. Мы сами не хотим стоять на месте: потихоньку начали после Олимпиады что-то новенькое разучивать. Чтобы порадовать болельщиков и чтобы программы выглядели посложнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы думаете, сольные четверные прыжки когда-нибудь придут в парное катание?

Саша: В ближайшем будущем… Скорее, просто в будущем, но не в ближайшее время. Потому что в парном катании акцент идёт не только на прыжки, но и на программу в целом, которая должна состоять из остальных элементов. Нужно не только элементы сделать, но и сохранить концепцию программы.



— Первые Игры для вас позади, мечта сбылась. Какие карьерные цели ставите дальше?

Настя: Прежде всего, выучить что-то новое. То есть не катать всё одно и то же, а всё-таки выучить какой-то сложный элемент. Пока мы не можем сказать, что мы его сделаем, но как цель — выучить какой-то четверной: подкрутку, выброс, что получится. Это цель на первые четыре года.

«Если у Саши с собой гитара, то отличная атмосфера обеспечена»

— В этом году вы поразили публику показательным номером про рок-звезду и его фанатку. Кто поставил его и чья это была идея?

Саша: Это был постановщик, с которым мы уже работали прежде. Это была вторая наша программа. Первая — «Мастер и Маргарита», с которой мы выигрывали и финал юниорского Гран-при, и юниорский чемпионат мира, и заняли третье место в финале Гран-при. И это Сергей Александрович Комолов. Это замечательный постановщик, который уже знает нас. У него в голове всё просчитано наперёд: как нужно отработать хореографию, какую эмоцию изобразить, чтобы программа стала действительно интересной и понравилась болельщикам. Это мастер своего дела, которому мы очень благодарны. С ним потрясающе работать. Мы рады, что у нас получился такой зажигательный весёлый номер.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Удобно ли путешествовать с гитарой по стартам? Нэйтан Чен тоже не расстаётся с музыкальным инструментом, но больше играет на нём. А вы, Саша, практикуете?

Саша: Поначалу было неудобно её перевозить — всё-таки это большой предмет. А потом я уже как-то привык, и даже все остальные из федерации стали говорить: «Так, если у Саши с собой гитара, то всё будет хорошо, отличная атмосфера обеспечена». А поиграть, на самом деле, не удаётся из-за того, что это электрогитара и к ней нужна дополнительная акустическая система. Но когда на соревнованиях просят поиграть, то я без проблем могу одолжить.

— А теперь небольшой блиц-опрос. Назовите три вещи, без которых не обходится ни одна ваша поездка на соревнования.

Настя: Для фигуриста самое важное — коньки, костюм; девочкам не обойтись без косметики и лака для волос.



Саша: Коньки, костюм — это да, но, чтобы вылететь на соревнования, нужен паспорт. Бывает, что кто-то приезжает на вокзал, в аэропорт и забывает паспорт, и происходит очень плачевная ситуация. А так… Лично я могу взять большой чемодан, а могу приехать налегке. У меня нет каких-то обязательных вещей. Могу компьютер взять, чтобы поиграть. На Олимпиаде он очень пригодился.



— Какую суперспособность вы бы себе выбрали?

Настя: Чтение мыслей.



Саша: Умение летать. Я, когда ещё был в одиночном катании, очень любил прыгать и задумывался, что было бы классно постоянно летать.



— Если не фигурное катание, то какой вид спорта?

Настя: Не знаю, насколько у меня получилось бы, но мне нравится сноубординг, прыжки с трамплинов. Это выглядит очень эффектно (улыбается).



Саша: Многие знают, что после фигурного катания я очень люблю футбол. Я часто играю. Когда мне было лет шесть, мы с родителями приезжали на юг, там было футбольное поле. Я абсолютно ничего не понимал — просто брал мяч, бежал к воротам напролом, не обращая внимания, что происходит вокруг меня. Родители до сих пор, шутя, вспоминают, что мне кричали: «Пенальти, пенальти!», а я говорил в ответ: «Так я и так его пинаю!» (смеётся) Сейчас тоже играю, например, перед разминками.