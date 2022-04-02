«Нашим фигуристам стоит поучиться у Пападакис и Сизерона». Интервью с чемпионами по танцам

Знаменитые танцоры Марина и Артемий Каташинские начинали свой спортивный путь с фигурного катания. На лёд брата и сестру привела мама Асмик Варданян, она же была их тренером. Вместе с Мариной и Артемием каток делила ещё совсем юная Евгения Медведева. Однако, в отличие от Жени, Каташинские в фигурном катании надолго не задержались. Брат и сестра перешли в спортивные танцы (на паркете), где и добились большого успеха. На их счету победы на чемпионатах России, Европы и мира. Кроме того, Марина и Артемий принимали участие в популярных телевизионных проектах «Танцы» и «Dance Революция». Но совсем забыть о фигурном катании у Каташинских не получилось. Сейчас танцоры работают с юными фигуристами и занимаются постановками программ.
В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Марина и Артемий рассказали о том, чего не хватает российским танцам на льду и почему они восхищаются Пападакис и Сизероном.
А ещё поделились, как в детстве тренировались с Евгенией Медведевой.
«Танцоры могут всегда и везде показать своё мастерство. А фигуристы, к сожалению, ограничены коньками и льдом»
— Марина и Артемий, у вас была возможность реализоваться в фигурном катании, но вы выбрали спортивные танцы. Почему?
Марина: Это было осмысленное и скрупулёзное решение нашей мамы, потому что она не хотела нас морозить на льду. Наша мама, пройдя через все сложности, травмы, прекрасно понимала, что фигурное катание – это титанический труд.
Артемий: Безусловно, танцы – это тоже огромные вложения, как финансовые, так и моральные. Но самым главным критерием было то, чтобы её дети всегда были в тепле.
— Никогда не жалели о своём выборе? Всё-таки фигурное катание — один из популярнейших видов спорта в России.
Артемий: Мы никогда не жалели о выборе в пользу танцев. Сложно поспорить с тем, что танцевальный спорт менее зрелищный, менее массовый, чем фигурное катание. Понятно, что в фигурном катании есть чёткая система оценок и этот вид спорта является олимпийским, имеет дополнительный зрительский охват.
Марина: Но танцевальный спорт даже ближе людям. Если каждый заглянет в детство, то он вспомнит, как ходил на танцы. Танцоры могут всегда и везде показать своё мастерство. А фигуристы, к сожалению, ограничены коньками и льдом.
Фото: Из личного архива Марины и Артемия Каташинских
— Вам как танцорам какой вид фигурного катания наиболее симпатичен с эстетической точки зрения?
Марина: Нам как танцорам ближе всего парное направление, потому что мы танцуем в паре. Но и фигуристы-одиночники интересны, ведь всё внимание приковано к солисту, а это только дополнительная ответственность. Мы стараемся как можно чаще следить за спортивными танцами, огромное количество интеграций черпаем оттуда. Мы стараемся уделять внимание практически всем спортивным событиям.
— Во время вашей спортивной карьеры вы равнялись на каких-нибудь фигуристов?
Марина: На протяжении всей своей осознанной жизни, так как мама у нас эксперт в фигурном катании, мы полностью включены в процесс. Меня всегда удивляла Алёна Савченко, эта девушка – боец. Она захватывала на каждой Олимпиаде, меняя партнёров, шла к успеху и добилась того, о чём мечтала.
Артемий: Для меня примером фигуристки, на которую нужно равняться, является Ирина Слуцкая. Если включить музыку из программы Ирины на Олимпиаде в 2006 году, то 100% пойдут мурашки.
— Можете назвать трёх фигуристов, которые произвели на вас наибольшее впечатление в фигурном катании?
Артемий и Марина: Джони Вейр, Мишель Кван, Алексей Ягудин.
«Пападакис и Сизерон — пример, какими должны быть танцы на льду»
— Вам как танцорам, наверное, ближе всего танцы на льду. Насколько пристально вы следите за этим видом?
Артемий: Безусловно, мы следим за этим направлением, так как должны быть в курсе всего происходящего, потому что работаем со многими парами, которые принимают участие на чемпионатах Москвы, России по фигурному катанию.
Марина: Мы максимально внедрены в этот процесс и стараемся помочь нашим спортсменам раскрыть их танцевальную часть, заставить членов жюри и зрителей посмотреть на танец на льду с другой стороны.
— Настоящими мэтрами танцев на льду на данный момент являются Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Как вам этот дуэт?
Марина: Мы обожаем французов Габриэлу и Гийома! Их невозможно спутать с кем-то, это настоящие личности на льду, идеальное дополнение друг друга! Для нас они пример, какими должны быть именно танцы на льду.
— О Пападакис и Сизероне часто говорят, что это пара совершенно космического уровня. Что особенного в их стиле? Действительно ли они на голову выше остальных?
Артемий: Рассуждая с танцевальной точки зрения, они очень современны – смелая хореография, оригинальные танцевальные решения, непредсказуемость. Плюс сложные поддержки, интересные связки – создаётся впечатление, что они не просто выступают, что они создают искусство танца на льду.
Марина: Синхронные движения, чувства – невероятно красивая пара, лидеры фигурного катания. Хочется равняться на них, стремиться к их уровню. Они очень вдохновляют нас и, уверен, наших фигуристов.
— Как вы считаете, чего не хватает российским танцорам, чтобы конкурировать с Пападакис и Сизероном?
Марина: Когда на льду появляются гениальные Пападакис и Сизерон, конкурировать с ними очень сложно. Нашим фигуристам стоит поучиться у них подходу к постановке программы, он более многогранный. В танцах на льду важна душа, впечатления, которые останутся после проката.
Артемий: В технической составляющей наши танцоры ни в чём не уступают действующим олимпийским чемпионам. Единственное, это минимальное количество артистизма. Если подтянуть артистическую составляющую, то мы бы вышли на новый уровень.
Фото: Из личного архива Марины и Артемия Каташинских
«Есть чувство, что в танцах на льду мы идём по протоптанной дорожке»
— Нет ощущения, что школа российских танцев на льду устарела?
Марина: Есть чувство, что мы идём по протоптанной дорожке, хочется добавить креатива. Это был бы новый глоток для спортсменов как внутри страны, так и на международной арене.
— Последние четыре года в российских танцах на льду доминировали две пары: Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин. Какой дуэт вам наиболее симпатичен и почему?
Артемий: Это достаточно провокационный вопрос, потому что из двух пар, которые выступают в мире, мы поддерживаем как Синицину/Кацалапова, так и Степанову/Букина.
Марина: Обе пары на данный момент являются лидерами, и каждая из них имеет свою изюминку, дальше дело только за технической составляющей.
— Как вы думаете, чего не хватает Степановой и Букину, чтобы конкурировать с Синициной и Кацалаповым?
Артемий: У ребят есть абсолютно всё, чтобы составить конкуренцию Синициной и Кацалапову. Они харизматичны, прекрасно дополняют друг друга, зажигают на льду. Они прекрасно выступили на своей первой Олимпиаде, по-хорошему разозлились – они ещё вернутся и посостязаются за медали. Мы верим в них, олимпийские награды лишь вопрос времени. Мы обожаем амбициозных и драйвовых спортсменов, верим, что у ребят большое спортивное будущее!
— После олимпийского сезона многие танцоры уйдут из спорта. Вы уже приметили, кто из молодёжи может захватить лидерство в следующем цикле?
Артемий: Олимпийский цикл заканчивается, приходит новое поколение и очень сложно делать ставки на кого-то, потому что любой вид спорта травмоопасен. И нельзя ничего загадывать. Нужно сделать паузу и посмотреть на результаты завершающих чемпионатов.
«За Медведевой приятно наблюдать не только как за спортсменкой, но и за человеком»
— Одиночное катание вам тоже близко — в детстве вы некоторое время тренировались на одном льду с Евгенией Медведевой. Тогда вы могли подумать, что из Жени вырастит звезда фигурного катания?
Марина: Катаясь на льду с детства, мы усвоили главный урок, что есть физические данные, которые определяют способность и возможность ребенка быть успешным. Девочки, которые занимаются фигурным катанием должны быть легкими, выточенными, большим теннисом – приземистые, волейболистки – высокие, с длинными руками.
Артемий: Перед тем как ребенок будет заниматься тем или иным видом спорта, он должен пройти просмотр. Многие тренеры не берут детей в спортивные секции, которые не подходят по тем или иным критериям. Женя с детства проявила себя в фигурном катании.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Медведеву часто называют особенной фигуристкой. Можете объяснить, в чём её уникальность?
Марина: У неё уникальное строение тела, помимо всего этого, есть харизма, характер, внешние данные. За ней приятно наблюдать не только как за спортсменкой, но и за человеком.
— Кто из нынешнего поколения фигуристок вам импонирует и почему?
Артемий: Сложно выделить кого-то. Мы, как хореографы, понимаем, что каждая девочка несет свою историю. И с большим уважением относимся к тому, какую пищу они дают зрителям. Не станем выделять кого-то одного, а поблагодарим каждую за огромный вклад в спортивную историю.
— Сейчас, уже спустя время, вы всё-таки вернулись в фигурное катание, но в качестве постановщиков. Как это произошло и для кого вы ставите программы?
Артемий: Все началось со школы фигурного катания нашей мамы. Впервые в роли хореографов-постановщиков мы выступили именно там.
Марина: Однажды мы приехали к ней в школу, а там проходило занятие на льду с маленькой девочкой, которая не понимала, как совместить ей движения рук и ног. Мы с Артемием предложили ей позаниматься хореографией. И уже в следующий раз на льду у неё всё получилось.
Артемий: После поработали в качестве хореографов-постановщиков в школе фигурного катания Анны Леванди в Эстонии, удалось поработать с Гургеном Варданяном в Венгрии.
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
— Есть ли фигуристы, с которыми вы мечтаете поработать?
Артемий и Марина: Хотелось бы поделиться своим опытом с фигуристами, которые входят в состав российской сборной.
— На каких поставщиков в фигурном катании вы равняетесь?
Марина: Мы считаем, что хореограф-постановщик, на которого нужно равняться, это Елена Анатольевна Чайковская. Это выдающийся человек, педагог с большой буквы. Постановщиком должна быть личность, которой есть что рассказать. А масштаб личности Елены Анатольевны необъятный.
— Сейчас фигурное катание больше движется в сторону сложности. Как вы считаете, чего современному фигурному катанию не хватает с эстетической точки зрения?
Артемий: Первое, на что мы обращаем внимание – визуальная часть, начиная с грима и прически, заканчивая деталями на платье. Все должно быть выточено! Второе, музыкальное сопровождение. Порой возникает чувство, что одно и то же из года в год передается из рук в руки.
Марина: И третье, эстетика движения, постановки. Если на это сделать упор, то мы получим наслаждение.
- 2 апреля 2022
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
20:02
-
19:54
-
19:16
-
18:45