«Нашим фигуристам стоит поучиться у Пападакис и Сизерона». Интервью с чемпионами по танцам

Знаменитые танцоры Марина и Артемий Каташинские начинали свой спортивный путь с фигурного катания. На лёд брата и сестру привела мама Асмик Варданян, она же была их тренером. Вместе с Мариной и Артемием каток делила ещё совсем юная Евгения Медведева. Однако, в отличие от Жени, Каташинские в фигурном катании надолго не задержались. Брат и сестра перешли в спортивные танцы (на паркете), где и добились большого успеха. На их счету победы на чемпионатах России, Европы и мира. Кроме того, Марина и Артемий принимали участие в популярных телевизионных проектах «Танцы» и «Dance Революция». Но совсем забыть о фигурном катании у Каташинских не получилось. Сейчас танцоры работают с юными фигуристами и занимаются постановками программ.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Марина и Артемий рассказали о том, чего не хватает российским танцам на льду и почему они восхищаются Пападакис и Сизероном.

А ещё поделились, как в детстве тренировались с Евгенией Медведевой.

«Танцоры могут всегда и везде показать своё мастерство. А фигуристы, к сожалению, ограничены коньками и льдом»

— Марина и Артемий, у вас была возможность реализоваться в фигурном катании, но вы выбрали спортивные танцы. Почему?

Марина: Это было осмысленное и скрупулёзное решение нашей мамы, потому что она не хотела нас морозить на льду. Наша мама, пройдя через все сложности, травмы, прекрасно понимала, что фигурное катание – это титанический труд.



Артемий: Безусловно, танцы – это тоже огромные вложения, как финансовые, так и моральные. Но самым главным критерием было то, чтобы её дети всегда были в тепле.



— Никогда не жалели о своём выборе? Всё-таки фигурное катание — один из популярнейших видов спорта в России.

Артемий: Мы никогда не жалели о выборе в пользу танцев. Сложно поспорить с тем, что танцевальный спорт менее зрелищный, менее массовый, чем фигурное катание. Понятно, что в фигурном катании есть чёткая система оценок и этот вид спорта является олимпийским, имеет дополнительный зрительский охват.

Марина: Но танцевальный спорт даже ближе людям. Если каждый заглянет в детство, то он вспомнит, как ходил на танцы. Танцоры могут всегда и везде показать своё мастерство. А фигуристы, к сожалению, ограничены коньками и льдом.

Фото: Из личного архива Марины и Артемия Каташинских

— Вам как танцорам какой вид фигурного катания наиболее симпатичен с эстетической точки зрения?

Марина: Нам как танцорам ближе всего парное направление, потому что мы танцуем в паре. Но и фигуристы-одиночники интересны, ведь всё внимание приковано к солисту, а это только дополнительная ответственность. Мы стараемся как можно чаще следить за спортивными танцами, огромное количество интеграций черпаем оттуда. Мы стараемся уделять внимание практически всем спортивным событиям.

— Во время вашей спортивной карьеры вы равнялись на каких-нибудь фигуристов?

Марина: На протяжении всей своей осознанной жизни, так как мама у нас эксперт в фигурном катании, мы полностью включены в процесс. Меня всегда удивляла Алёна Савченко, эта девушка – боец. Она захватывала на каждой Олимпиаде, меняя партнёров, шла к успеху и добилась того, о чём мечтала.

Артемий: Для меня примером фигуристки, на которую нужно равняться, является Ирина Слуцкая. Если включить музыку из программы Ирины на Олимпиаде в 2006 году, то 100% пойдут мурашки.

— Можете назвать трёх фигуристов, которые произвели на вас наибольшее впечатление в фигурном катании?

Артемий и Марина: Джони Вейр, Мишель Кван, Алексей Ягудин.

«Пападакис и Сизерон — пример, какими должны быть танцы на льду»

— Вам как танцорам, наверное, ближе всего танцы на льду. Насколько пристально вы следите за этим видом?

Артемий: Безусловно, мы следим за этим направлением, так как должны быть в курсе всего происходящего, потому что работаем со многими парами, которые принимают участие на чемпионатах Москвы, России по фигурному катанию.



Марина: Мы максимально внедрены в этот процесс и стараемся помочь нашим спортсменам раскрыть их танцевальную часть, заставить членов жюри и зрителей посмотреть на танец на льду с другой стороны.



— Настоящими мэтрами танцев на льду на данный момент являются Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Как вам этот дуэт?

Марина: Мы обожаем французов Габриэлу и Гийома! Их невозможно спутать с кем-то, это настоящие личности на льду, идеальное дополнение друг друга! Для нас они пример, какими должны быть именно танцы на льду.

— О Пападакис и Сизероне часто говорят, что это пара совершенно космического уровня. Что особенного в их стиле? Действительно ли они на голову выше остальных?

Артемий: Рассуждая с танцевальной точки зрения, они очень современны – смелая хореография, оригинальные танцевальные решения, непредсказуемость. Плюс сложные поддержки, интересные связки – создаётся впечатление, что они не просто выступают, что они создают искусство танца на льду.



Марина: Синхронные движения, чувства – невероятно красивая пара, лидеры фигурного катания. Хочется равняться на них, стремиться к их уровню. Они очень вдохновляют нас и, уверен, наших фигуристов.

— Как вы считаете, чего не хватает российским танцорам, чтобы конкурировать с Пападакис и Сизероном?

Марина: Когда на льду появляются гениальные Пападакис и Сизерон, конкурировать с ними очень сложно. Нашим фигуристам стоит поучиться у них подходу к постановке программы, он более многогранный. В танцах на льду важна душа, впечатления, которые останутся после проката.



Артемий: В технической составляющей наши танцоры ни в чём не уступают действующим олимпийским чемпионам. Единственное, это минимальное количество артистизма. Если подтянуть артистическую составляющую, то мы бы вышли на новый уровень.

Фото: Из личного архива Марины и Артемия Каташинских

«Есть чувство, что в танцах на льду мы идём по протоптанной дорожке»

— Нет ощущения, что школа российских танцев на льду устарела?

Марина: Есть чувство, что мы идём по протоптанной дорожке, хочется добавить креатива. Это был бы новый глоток для спортсменов как внутри страны, так и на международной арене.

— Последние четыре года в российских танцах на льду доминировали две пары: Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин. Какой дуэт вам наиболее симпатичен и почему?

Артемий: Это достаточно провокационный вопрос, потому что из двух пар, которые выступают в мире, мы поддерживаем как Синицину/Кацалапова, так и Степанову/Букина.



Марина: Обе пары на данный момент являются лидерами, и каждая из них имеет свою изюминку, дальше дело только за технической составляющей.



— Как вы думаете, чего не хватает Степановой и Букину, чтобы конкурировать с Синициной и Кацалаповым?

Артемий: У ребят есть абсолютно всё, чтобы составить конкуренцию Синициной и Кацалапову. Они харизматичны, прекрасно дополняют друг друга, зажигают на льду. Они прекрасно выступили на своей первой Олимпиаде, по-хорошему разозлились – они ещё вернутся и посостязаются за медали. Мы верим в них, олимпийские награды лишь вопрос времени. Мы обожаем амбициозных и драйвовых спортсменов, верим, что у ребят большое спортивное будущее!

— После олимпийского сезона многие танцоры уйдут из спорта. Вы уже приметили, кто из молодёжи может захватить лидерство в следующем цикле?

Артемий: Олимпийский цикл заканчивается, приходит новое поколение и очень сложно делать ставки на кого-то, потому что любой вид спорта травмоопасен. И нельзя ничего загадывать. Нужно сделать паузу и посмотреть на результаты завершающих чемпионатов.



«За Медведевой приятно наблюдать не только как за спортсменкой, но и за человеком»



— Одиночное катание вам тоже близко — в детстве вы некоторое время тренировались на одном льду с Евгенией Медведевой. Тогда вы могли подумать, что из Жени вырастит звезда фигурного катания?

Марина: Катаясь на льду с детства, мы усвоили главный урок, что есть физические данные, которые определяют способность и возможность ребенка быть успешным. Девочки, которые занимаются фигурным катанием должны быть легкими, выточенными, большим теннисом – приземистые, волейболистки – высокие, с длинными руками.



Артемий: Перед тем как ребенок будет заниматься тем или иным видом спорта, он должен пройти просмотр. Многие тренеры не берут детей в спортивные секции, которые не подходят по тем или иным критериям. Женя с детства проявила себя в фигурном катании.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Медведеву часто называют особенной фигуристкой. Можете объяснить, в чём её уникальность?

Марина: У неё уникальное строение тела, помимо всего этого, есть харизма, характер, внешние данные. За ней приятно наблюдать не только как за спортсменкой, но и за человеком.



— Кто из нынешнего поколения фигуристок вам импонирует и почему?

Артемий: Сложно выделить кого-то. Мы, как хореографы, понимаем, что каждая девочка несет свою историю. И с большим уважением относимся к тому, какую пищу они дают зрителям. Не станем выделять кого-то одного, а поблагодарим каждую за огромный вклад в спортивную историю.

— Сейчас, уже спустя время, вы всё-таки вернулись в фигурное катание, но в качестве постановщиков. Как это произошло и для кого вы ставите программы?

Артемий: Все началось со школы фигурного катания нашей мамы. Впервые в роли хореографов-постановщиков мы выступили именно там.



Марина: Однажды мы приехали к ней в школу, а там проходило занятие на льду с маленькой девочкой, которая не понимала, как совместить ей движения рук и ног. Мы с Артемием предложили ей позаниматься хореографией. И уже в следующий раз на льду у неё всё получилось.



Артемий: После поработали в качестве хореографов-постановщиков в школе фигурного катания Анны Леванди в Эстонии, удалось поработать с Гургеном Варданяном в Венгрии.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Есть ли фигуристы, с которыми вы мечтаете поработать?

Артемий и Марина: Хотелось бы поделиться своим опытом с фигуристами, которые входят в состав российской сборной.



— На каких поставщиков в фигурном катании вы равняетесь?

Марина: Мы считаем, что хореограф-постановщик, на которого нужно равняться, это Елена Анатольевна Чайковская. Это выдающийся человек, педагог с большой буквы. Постановщиком должна быть личность, которой есть что рассказать. А масштаб личности Елены Анатольевны необъятный.



— Сейчас фигурное катание больше движется в сторону сложности. Как вы считаете, чего современному фигурному катанию не хватает с эстетической точки зрения?

Артемий: Первое, на что мы обращаем внимание – визуальная часть, начиная с грима и прически, заканчивая деталями на платье. Все должно быть выточено! Второе, музыкальное сопровождение. Порой возникает чувство, что одно и то же из года в год передается из рук в руки.



Марина: И третье, эстетика движения, постановки. Если на это сделать упор, то мы получим наслаждение.