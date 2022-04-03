«Хотелось застрелиться». Драматичная история любви фигуристов Тотьмяниной и Ягудина

Татьяна и Алексей как могли бежали друг от друга, но ни ссоры, ни краткосрочные романы так и не смогли их разделить окончательно.

Историю любви Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной нельзя назвать классической. Они не прониклись друг к другу симпатией с первого взгляда, не пошли навстречу своему счастливому будущему, а постарались от него убежать. Алексей и вовсе испугался собственных чувств и ушёл, причинив Татьяне невероятную боль.

Ссоры, кратковременные романы на стороне и семейные драмы — всё это сопровождало их на пути к спокойной и стабильной жизни вдвоём. Фигуристка сменила несколько адресов, но так и не смогла спрятаться от олимпийского чемпиона, твёрдо решившего вновь завоевать расположение возлюбленной.

Правда, долгожданное предложение руки и сердца Ягудин сделал вынужденно и в очень странной манере. Татьяна получила дорогое кольцо в рваном пакете.

«Я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился»

В мире фигурного катания трудно найти более непохожих людей, чем Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. С самого раннего детства олимпийский чемпион демонстрировал свободолюбивый сильный характер, при этом оставаясь душой любой компании, в то время как его коллега по цеху вела себя скромнее, заработав репутацию чрезвычайно умной и серьёзной девушки.

Фото: РИА Новости

Наверное, именно поэтому Татьяна и не обратила на себя внимание Алексея, который не любил долгие переживания, заполняя свою жизнь весёлыми развлечениями. Даже тот факт, что оба катались на одной арене в «Юбилейном», не заставил Ягудина поменять своё мнение насчёт привлекательной, но чересчур спокойной Тотьмяниной. В тот момент фигурист не задумывался о серьёзных отношениях, утопая в кратковременных романах, которые ни к чему большему не вели.

«Я действительно из тех, кто не прочь приударить за понравившейся девушкой, но с Таней Тотьмяниной у меня такого желания никогда не возникало. Не знаю даже почему. Может, потому что я хорошо знал, какая она серьёзная, неразговорчивая, вся в себе. А я жил легко, свободно, встречался с девушками, расходился… Откровенно говоря, до нашего с Таней романа я редко когда относился к своим любовным связям всерьёз», — признавался спортсмен.

«Ты куда?» — «Никуда, просто мне так хорошо. И страшно»

Роковые похождения Алексея продолжались до тех пор, пока он не приехал к Илье Авербуху, чтобы выступить на его ледовом шоу, куда была приглашена и Татьяна. Встреча старых знакомых в этот раз прошла более успешно: между фигуристами быстро пробежала искра. Поначалу Алексей и Татьяна просто ходили на прогулки по городам России во время их тура, сидели в кафе и ресторанах и долго разговаривали, но затем чувства Ягудина и Тотьмяниной стали крепнуть. И если для неё ничего необычного не происходило, то его пугали грядущие перемены. В любовь спортсмен никогда не верил, отмечая, что это просто слово.

«Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в состояние, когда тебе комфортно или некомфортно», — говорил он, но оказалось, что даже чувство уюта вызывало у Алексея панику: как мальчишка, фигурист боялся потерять свою свободу и одиночество и искренне этому сопротивлялся. Неудивительно, что однажды, вернувшись домой, Татьяна обнаружила его собирающим свои вещи.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Мы с Лёшей уже начали жить вместе. Как-то прихожу домой — он собирает вещи. «Ты куда?» — «Никуда, просто мне так хорошо. И страшно». Мы расстались… Хотелось застрелиться. Тогда мама ещё была жива, все мои слёзы достались ей», — рассказывала Тотьмянина.

«Я первый раз ушёл от Тани, потому что не понимал, к чему это всё может привести. Был внутренний вопрос: а что дальше? Человек привык, что хорошо не может быть всегда. А если у тебя «всё так», это реально настораживает. Вот и я немного напрягся», — объяснял свои чувства Ягудин.

«Я снимала квартиру и уезжала. Поменяли несколько адресов»

Внезапный разрыв сильно подкосил спортсменку. Не облегчал задачу и Алексей, который начал встречаться с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой. Так как они находились в одном пространстве, Тотьмяниной приходилось наблюдать за тем, как любимый человек счастлив с другой, и это приносило ей нестерпимую боль. Ягудин же долго не мог отделаться от ощущения, что упускает что-то очень важное. В конце концов фигурист осознал, что не может без «своей Тани», и решил завоевать её сердце заново.

Олимпийская чемпионка великодушно простила его, и они начали строить новую жизнь. Но прежде чем обрести счастье, Алексей и Татьяна прошли не одну ссору. Конфликты возникали то и дело и заканчивались расставаниями. Когда в их семье наступал относительный покой, фигуристы бежали друг от друга.

«Когда становилось всё хорошо и спокойно — мы расставались. Я снимала квартиру и уезжала. Через некоторое время мы снова съезжались. Потом снова у кого-то что-то в голове торкало. Раза 4-5 это точно было. Так мы поменяли несколько адресов», — вспоминала Тотьмянина.

«Я был на небольшом допинге. Она спросила: «Помнишь всё?»

Тем не менее вскоре это прекратилось: Алексей окончательно остепенился, а Татьяна наконец доверилась ему. В 2009 году у пары появился ребёнок, а в 2015-м — второй: две прекрасные девочки Елизавета и Мишель стали смыслом жизни их родителей.

Интересно, что, уже будучи не один год в стабильных здоровых отношениях, Ягудин и Тотьмянина как могли открещивались от свадьбы. Говорили, что штамп в паспорте не для них, но общественность давила, и тогда спортсмен взял всё в свои руки. В 2016 году фигуристы расписались, но прежде Алексей сделал возлюбленной предложение — в своей особенной манере. Олимпийский чемпион купил дорогое кольцо, упаковал его в рваный пакет и бросил на диване, при этом он ещё зарядился порцией горячительного напитка для храбрости.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«По сути, мы поженились, чтобы нас перестали донимать вопросами, касающимися формального статуса. Кстати, предложение я Тане сделал в Новый год. Сами понимаете, я был на небольшом допинге, что облегчило этот поступок. Потом, 1 января, она у меня спросила: «Помнишь всё? Не надо напоминать?» — делился подробностями Ягудин.

После церемонии фигуристы сразу отправились на каток, отдыхать было некогда: ледовые шоу и любимое дело объединили их, что сделало их союз нерушимым. С тех пор Алексей и Татьяна не расставались ни на миг. Дорога к семейному очагу была извилистой и тернистой, но они смогли преодолеть все разногласия и сохранить тёплые чувства друг к другу.

«Стоило потерпеть и пройти все ссоры, все расставания в течение 14 лет для того, чтобы наше настоящее было таким, какое есть. Я никогда бы раньше не подумал, что буду вот так… как объяснить? Вот так кайфовать от моей Тани. За всё это время она очень сильно поменялась. Я как был дураком, так и остался, а она стала совершенно гениальной женщиной с нереальным количеством знаний и глубоким пониманием жизни», — с восхищением говорил спортсмен, признаваясь своей жене в любви.