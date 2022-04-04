«Отбила локоть, спину и голову». Пугающее падение российской фигуристки

Кацалапов не удержал Синицину во время исполнения поддержки и уронил прямо на лёд. Но Вика поднялась и докатала номер до конца.

Танцы на льду считаются самой безопасной дисциплиной в фигурном катании, ведь в ней полностью отсутствуют прыжковые элементы. Но даже там порой случаются крайне опасные и болезненные падения. Виктория Синицина и Никита Кацалапов даже после окончания тяжёлого сезона стараются радовать болельщиков сложными элементами. Но, видимо, общая усталость организма всё-таки сказывается. Во время гала-шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге Никита уронил Вику с высокой поддержки.

Падение выглядело очень пугающе и болезненно, но девушка всё-таки поднялась со льда и докатала номер до конца.

Кацалапов уронил Синицину с поддержки

Олимпийский сезон выдался крайне сложным для наших фигуристов. Изматывающая подготовка к Играм, бесчисленные скандалы, отстранение от международных соревнований — всё это морально тяжело выдержать. Но даже после такого насыщенного на события сезона фигуристы передышки себе не дают: вместо заслуженного отпуска выступают в шоу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов за три дня откатались сразу в двух шоу: во «Влюблённых в фигурное катание» и в «Ледниковом периоде». И там, и там олимпийские чемпионы в команде представили по два номера. Но если в Москве у фигуристов всё получилось идеально, то в Санкт-Петербурге без ошибок не обошлось. Первый номер — переделанный под шоу ритм-танец этого сезона — Вика с Никитой исполнили безупречно. А вот второй докатали лишь волевыми усилиями партнёрши.

Дело в том, что прямо посреди проката программы «Там нет меня», фигуристы совершили несвойственную себе ошибку. Во время исполнения вращательной поддержки Вика соскользнула с плеч Никиты, а партнёр не сумел её удержать. Девушка с полутораметровой высоты улетела прямо на лёд, сильно ударившись спиной и локтями. Болельщики на трибунах ахнули, но Синицина быстро поднялась и продолжила кататься с ещё большей самоотдачей, не боясь заходить на остальные поддержки. Поражает, сколько сил в этой хрупкой фигуристке! Несмотря на явную боль, Вика и глазом не повела и докатала номер до конца. А потрясённые зрители отблагодарили девушку овациями.

«Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо»

После окончания шоу Синицина не стала молчать и рассказала о своём состоянии.

«Мои хорошие! Со мной всё хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», – написала Синицина в своём телеграм-канале.

Фигуристка явно подошла к ситуации с юмором, но, честно говоря, её сообщение выглядит не очень-то утешительно. Помимо спины и локтя, Вика отбила ещё и голову, а это очень опасно. Хочется верить, что падение обошлось для девушки без тяжёлых последствий и она оперативно обратилась к врачам.

Синицина и Кацалапов признавались, что после Олимпиады стали получать ещё больше удовольствия на льду, благодаря чему решили продолжить спортивную карьеру. Очень не хочется, чтоб эти планы оборвались после злосчастного падения Вики в шоу.