«Она человек, у неё есть чувства». Как Медведева поддерживает Валиеву после кошмара на ОИ

На протяжении всех Игр Женя была рядом с Камилой и остаётся с ней до сих пор. В лице чемпионки мира юная фигуристка нашла настоящего друга.

На Олимпиаде в Пекине Камила Валиева пережила настоящий кошмар. Из-за допингового скандала люди, которые ещё недавно восхищались талантом юной фигуристки, в одночасье отвернулись от неё и требовали отстранить от Олимпиады. Благо в такой тяжёлый момент рядом с Камилой оказались люди, которые её поддержали. В их числе была и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, всегда с восторгом отзывавшаяся таланте о Валиевой.

На протяжении всех Олимпийских игр Женя была рядом с Камилой и остаётся с ней до сих пор. Она точно знает, какие слова необходимо подобрать, чтобы максимально подбодрить Камилу и помочь ей вновь почувствовать под собой опору. В лице Жени юная фигуристка нашла настоящего друга!

Камиле давно нравилась Женя

Евгения Медведева и Камила Валиева начали общаться сравнительно недавно: лишь после того, как Женя вернулась в «Хрустальный» из Канады. И хотя в группу Тутберидзе Камила перешла весной 2018 года (ещё до громкого отъезда двукратной чемпионки мира в Торонто), они не пересекались на тренировках. Женя восстанавливалась от травмы и вела «Ледниковый период. Дети», а Камила была сосредоточена на прохождении стажировки у Тутберидзе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако им довелось пересечься позже: правда, касалось это их спортивных программ. В сезоне 2019/2020 Камила каталась в произвольной программе под ту же музыку, что и Медведева в своей короткой — композицию группы Muse Exogenesis: Symphony, Part 3. Тогда же Камила впервые призналась, что Евгения ей нравится как фигуристка.

«Женя Медведева мне тоже своим катанием нравится. Особенно её программа в серо-розовом платье про трагедию 9/11 в США», — рассказывала Валиева в интервью «Бизнес Online».



Камила и представить себе не могла, что уже через год будет кататься на одном льду вместе со своим кумиром.

«Она такая крошка и всё время улыбается»

В сентябре 2020-го Женя разорвала информационное поле, вернувшись обратно к Тутберидзе. Захватившая мир пандемия не позволила ей продолжить тренировки у Брайана Орсера в Канаде, и она снова оказалась на родном катке. Естественно, Женя, помимо старых лиц, увидела там и новые. В том числе — Камилу Валиеву. Заочно она наверняка была знакома с новоявленной чемпионкой мира среди юниоров, но теперь они получили возможность узнать друг друга поближе. Талант и трудолюбие Камилы сразу подкупили Медведеву, она стала болеть за неё и желать ей попасть на Олимпийские игры.



«Мне очень нравится, как катается Камила. Мне нравятся её прыжки, особенно когда она делает четверной тулуп с «риппоном». Это выглядит просто потрясающе, даже лучше, чем без «риппона». А ещё она очень милая. Она такая крошка и всё время улыбается, когда мы разговариваем. Она мне очень нравится, и я надеюсь, что на Играх она выступит отлично, но для начала — пройдёт отбор. Я болею за неё, она это заслужила. Вы не можете себе представить, как много она работает», — цитирует Медведеву Olympic Channel.



Камиле, в свою очередь, Женя тоже очень понравилась. Ранее она считала её недосягаемой звездой и не думала, что сможет общаться с ней на равных. Но Женя настолько открытый и позитивный человек, что никаких барьеров из-за её звёздного статуса между ними не встало.



«Я особо Женю раньше не знала, только как звезду по телевизору, на которую ты смотришь и думаешь: «Вау! Это Евгения Медведева!». А в жизни она очень приятный человек, она очень открытая в общении. Что её ни спросишь — она тебе ответит. Она очень позитивная и очень открытая», — делилась Валиева с Olympic Channel.



Весенние гастроли с шоу «Чемпионы на льду» сблизили фигуристок ещё больше. Так, после выступления в Казани Женя и Камила сделали очень милое совместное фото в аэропорту.

«Давайте не забывать, что Камила человек, у неё есть чувства»

Весь олимпийский сезон Евгения Медведева верила в Камилу и восхищалась её катанием. Женя видела у неё полный набор талантов: отличные прыжки, потрясающие вращения и прекрасную интерпретацию программы. Но при этом она призывала окружающих перестать заранее вешать на неё олимпийские медали, тем более золото. Она понимала, что юная спортсменка — живой человек, который волнуется и имеет право на ошибку.



«Не буду скрывать, я думаю, что с таким уровнем выступлений она будет на подиуме на Олимпиаде в Пекине. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она всё ещё юна, она ребёнок. То, что она делает, это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у неё есть чувства», — говорила Медведева.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После победы Камилы в декабре на чемпионате России Женя опубликовала в своих соцсетях совместное фото, написав на нём: «Поздравляю». А когда Камила выступала на чемпионате Европы в Таллине, Женя выложила видео, как смотрит её прокаты по телевизору, а ещё добавила милую подпись: «Котик, давай».



Но эти дружеские жесты — ничто по сравнению с тем, что происходило после в Пекине. Медведева сделала там всё, чтобы защитить Камилу от разыгравшейся драмы.

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад»

На Олимпиаде Женя была в качестве комментатора, а также олимпийского посла. Поддержка спортсменов нашей сборной являлась её прямой задачей. Но в случае с Камилой Женя буквально взяла над ней шефство. Взрослая, умудрённая собственным горьким опытом, она очень хотела, чтобы 15-летняя девочка привезла с этих Игр исключительно положительные эмоции. К сожалению, это оказалось невозможно: допинг-скандал одним махом перечеркнул триумфальную победу Камилы в командных соревнованиях, а личный турнир превратился для неё в какой-то кошмар.

Но всё это время Женя была с ней рядом, пыталась помочь ей абстрагироваться от этой непростой ситуации. Она понимала, насколько сокрушительным может быть подобное испытание для дальнейшей карьеры, но искренне хотела, чтобы Камила нашла в себе силы бороться и кататься дальше. После женского турнира на Олимпиаде в своих соцсетях она адресовала Камиле очень трогательные слова, в которые вложила всю свою любовь и поддержку.

«Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю, люблю и рада, что теперь ты сможешь отдохнуть, котёнок. Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — писала Медведева.



После личного турнира Камила захотела как можно скорее вернуться домой, но вся команда Тутберидзе оставалась в Пекине: Щербакову и Трусову ожидали награждение медалями и показательные выступления. Однако в одиночестве Камила не осталась. Пекин она покинула вместе с Женей. Даже улыбалась, пока беседовала с ней в аэропорту. С таким надёжным другом — ничего не страшно!

Обнимашки на Кубке Первого канала и веселье на вечеринке

Эта олимпийская драма окончательно закрепила дружбу между двумя фигуристками. Теперь они постоянно мелькают вместе: шутят, смеются —так приятно видеть радостную Камилу в компании Жени!



На Кубке Первого канала в Саранске Камила попала в команду «Время первых», хотя год назад каталась за «Красную машину». И между прочим отлично вписалась в состав «синих». Женя не была в этот раз капитаном, но по-прежнему очень активно болела за ребят. Во время соревнований они с Камилой записали кучу забавных видео для телеграм-канала: обнимались, посылали воздушные поцелуи поклонникам и просто дурачились.

Но самое главное — Женя своей безусловной поддержкой помогла Камиле вернуться на лёд. После короткой программы она не допытывала её никакими вопросами, а только поздравила с возвращением.



«Просто ещё раз скажу, что мы все тебя очень сильно любим! И я хочу попросить весь зал поаплодировать Камиле, потому что мы действительно скучали, хоть и не так много времени прошло, всего месяц. Мы действительно соскучились», — сказала Медведева.



Обе девушки встретились вновь на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание», где Женя записала очередной ролик с Камилой, а на другой день они вместе побывали на вечеринке и выложили в телеграм-канале счастливые общие снимки. И на льду, и вне его им нравится общаться.

Такая вот крепкая дружба завязалась между двумя нашими талантливыми фигуристками. Жене приятно заботиться о Камиле, а Камиле приятно иметь рядом старшую подругу, на которую всегда можно положиться.