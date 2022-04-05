Самые необычные каскады в фигурном катании. Даже Трусовой и Щербаковой они не под силу!

Когда Алина Загитова ворвалась на международную арену, будучи 14-летней юниоркой с милым хвостиком, она поразила мир не только тем, что исполняла все прыжки во второй половине программы, но и суперкрутым каскадом тройной лутц — тройной риттбергер. И хотя она не была первой фигуристкой, которой покорился этот элемент (до неё его исполняли Мики Андо, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова), но именно Алина для многих явилась его олицетворением. Редкий, необычный, но очень красивый каскад стал её фишкой и главным оружием, когда прыгать все прыжки во второй половине запретили после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Сегодня лутц–риттбергером искушённого российского болельщика не удивить. Во всяком случае из тройных прыжков. Четверной лутц с тройным риттбергером — другое дело. Такой каскад вовсю тренирует Дмитрий Алиев. Возможно, однажды он покажет его на соревнованиях.

Но необычных каскадов, которые пробуют фигуристы, на самом деле, очень много. И многие из них не под силу даже Трусовой и Щербаковой. Рассказываем о самых сложных и интересных.

Четверной лутц — тройной риттбергер

Прокачать ставший привычным лутц–риттбергер и добавить к лутцу ещё один оборот — отличная идея! Сам по себе коварный каскад, не терпящий ни малейшей заминки, превращается в по-настоящему рисковый элемент. Сначала нужно скрутить сложнейший квад-лутц, а затем сразу прыгнуть тройной риттбергер. Это задачка с пометкой «под звёздочкой». Справился с ней наш Дмитрий Алиев, который поделился видео с тренировкой этого каскада в своём телеграм-канале.

До Алиева четверной лутц — тройной риттбергер на тренировках пробовали и наши девочки. Естественно, из группы Тутберидзе. Речь об Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Саша выкладывала в соцсети видео, как прыгает этот каскад в ноябре 2018 года, а Аня делала каскад четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер.

Каскады из двух четверных

Но что уж точно не под силу нашим девочкам, так это комбинации из двух четверных. Казалось бы, такие каскады — фантастика даже для мужчин, и станет реальностью она нескоро. Но нет. Имена героев уже известны. На Кубке Первого канала Марк Кондратюк поразил зрителей, исполнив в прыжковом фестивале четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Этот невероятный каскад принёс ему 22,42 балла и заслуженную победу в индивидуальном турнире.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, на официальных соревнованиях такой каскад особых преимуществ не даёт. Если Кондратюк и покажет его, то только один раз, чтобы просто стать первым, кому удалось выполнить этот элемент.

Но Марк не единственный, кто успешно делает каскады из двух четверных. 17-летний американский фигурист Илья Малинин на тренировках чуть ли не штампует квады и уже успешно приземлял каскад из двух четверных тулупов, каскад из четверного тулупа с четверным риттбергером и четверной тулуп — ойлер — четверной сальхов.

Такие выкрутасы парней — вызов для Саши Трусовой. На чемпионате Европы она посетовала, что тоже пыталась делать каскад из двух четверных, но у неё не получилось, и ей жаль, что Малинин опередил её со своей комбинацией квад-тулупов.

«В прошлом году я тоже пробовала каскад из двух четверных, но, конечно, не получилось. Но я с лутцем пробовала с вертушек, тулуп и сальхов прыгала. Жалко, что он прыгнул его раньше меня», — рассказывала Трусова.

Четверные через ойлер

На тренировках каскады из двух четверных пробовал и бывший российский фигурист Владимир Самойлов, который катается сейчас за Польшу. Ученик Виктории Буцаевой способен повторить как каскад Кондратюка из двух четверных сальховов через ойлер, так и удивить более сложным вариантом: четверной лутц — ойлер — четверной сальхов. Но в свои соревновательные программы вставлять эти элементы он не планирует: слишком велик риск падения и других ошибок.

А итальянец Даниэль Грассль на тренировках замахивался на каскад четверной риттбергер — ойлер — четверной риттбергер. Комбинация очень необычная и красивая, но требует конкретно у Грассля доработки: после ойлера он делал дополнительный шажок, которого по правилам быть не должно.

Тройной лутц — тройной флип

Каскадом из двух тройных прыжков сегодня всё ещё можно поразить: например, тройным лутцем — тройным флипом, который первым из фигуристов на соревнованиях показал Артур Дмитриев-младший. Сделал он его в 2018 году на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy. Интересен этот каскад тем, что для его исполнения Артур приземлился с лутца не так, как обычно принято — на правую ногу, а на левую, что повышает риск срыва элемента. Впрочем, Дмитриев любит рисковать: перейдя в прошлом году в сборную США, он составил конкуренцию Юдзуру Ханю в погоне за четверным акселем.

Нестандартные каскады с тройным акселем

Что касается акселя, то с эти прыжком много вариантов редких каскадов. Тот же Артур Дмитриев на этапе Гран-при России в 2019 году заходил на комбинацию тройной аксель — ойлер — тройной риттбергер, но докрутить последний прыжок не смог.

Схожий каскад на тренировках исполняла юная звёздочка из ЦСКА Софья Самоделкина. Осенью 2019-го её тренер Александра Кравцова выложила в соцсети видео, как Софья прыгает тройной аксель — ойлер — тройной сальхов.

Легендарный Юдзуру Ханю на чемпионате мира в Сайтаме демонстрировал секвенцию из четверного тулупа и тройного акселя. И хотя секвенция — это последовательность прыжков, между которыми присутствуют шаги или другие элементы, а не каскад, где прыжки выполняются без перерыва, Юдзуру всё равно был очень хорош и приятно разнообразил стандартный контент новым элементом.

Сёма Уно Фото: Getty Images

Каскады наоборот

С тройным акселем весьма любопытен эксперимент по обратной последовательности прыжков в каскадах, то есть, когда первым идёт прыжок с меньшим числом оборотов. Явление это крайне редкое и рискованное, но иногда фигуристы балуются и им. В том числе на соревнованиях, как осмелился японец Сёма Уно на командном чемпионате мира в 2019 году. Тогда он зашёл на каскад из трикселя и квад-тулупа во второй половине программы: первый прыжок был безупречен, но после второго последовало падение. Тем не менее оба прыжка оказались докручены, а это гораздо важнее.

Сама же идея обратного каскада тройной аксель — четверной тулуп не нова. В 2010 году его на тренировках приземлял Евгений Плющенко. Видео, как он исполняет тройной аксель и четверной тулуп с помаркой на приземлении, двукратный олимпийский чемпион выкладывал в соцсети.

Закономерно, что и среди воспитанников Плющенко есть те, кто пробует обратные каскады. Например, 13-летняя Вероника Жилина, показывала на тренировке уникальный каскад двойной аксель — ойлер — четверной сальхов.

Все эти эксперименты с каскадами, конечно, очень впечатляют и в очередной раз доказывают, что прогресс в фигурном катании не остановить. Спортсмены стремятся к новым высотам, даже если текущая система оценивания не поощряет их за дополнительный риск.