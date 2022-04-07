В фигурном катании — череда расставаний. Теперь у России нет будущего в танцах на льду?

В российском фигурном катании намечаются серьёзные перемены. В танцах на льду распались сразу четыре перспективных дуэта и образовались новые. С одной стороны, приятные новости, ведь именно в этой дисциплине не хватало веяния новых тенденций; с другой же — подобные перестановки могут лишить сборную России лидерских позиций.

Пока опытные спортсмены размышляют о своей дальнейшей карьере после Олимпиады, все надежды россиян сводились к молодым парам, но теперь фигуристам придётся начинать всё с чистого листа, включая работу с зарубежными судьями.

Ещё одна очередь неизбежна, но есть ли у России на это время?

В российских танцах череда расставаний

Не успел олимпийский сезон закончиться, как в российском фигурном катании начались серьёзные перестановки. Четыре танцевальных дуэта прекратили существование, и образовались новые. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный сменили партнёров: в следующем году Лиза будет выступать с Павлом Дроздом под руководством Александра Жулина, а Дэвид встанет в пару с Аннабель Морозов, которая ушла от Андрея Багина. Имя новой партнёрши Андрея пока неизвестно. Что же касается причин, то, по словам их тренера Алексея Горшкова, ребята не добились нужного прогресса и не совпали характерами, что вынудило их искать перемен.

Решение было принято после расставания Шанаевой и Нарижного, которые пришли к консенсусу ещё раньше. Они не катались вместе несколько недель, поэтому Лиза пришла в группу Жулина не в оптимальной форме, но наставник не видит в этом проблемы и настроен довольно оптимистично.

«У меня образовалась совершенно замечательная пара — Шанаева/Дрозд. Лиза перешла ко мне, катается уже три недели, отлично смотрятся вместе. Она не каталась недели две по какой-то причине, так что пришла не в очень хорошей форме. Но сейчас нам всем нравится всё больше и больше.

Так что есть с кем работать и что ставить. Это очень интересный, важный процесс — и для них, и для меня. Потому что просто лечь на спину и говорить, что происходит — это не наша история. Мы всё равно стараемся, ходим на работу, радуемся и надеемся, что правительство будет тренеров поддерживать», — поделился Жулин в интервью Матч ТВ.

Также прекратили сотрудничество Софья Шевченко и Игорь Ерёменко: фигуристка решила заняться учёбой, поиском партнёрши для спортсмена занимается наставник Александр Свинин. Алексей Горшков нашёл замену Арине Ушаковой для Максима Некрасова: девушка, вероятно, закончила карьеру, а молодой человек попробует свои силы в тандеме с Елизаветой Пасечник, которая до этого каталась с Дмитрием Блиновым.

«Распались? Боже мой! Чего это они?»

Интересно, что сложившаяся ситуация насторожила только любителей фигурного катания — профессионалы с пониманием отнеслись к предстоящим переменам, отметив, что никакой трагедии в повальных распадах танцевальных дуэтов не видят. Так, например, Илья Авербух считает, что это, наоборот, положительно скажется на развитии дисциплины в будущем.

«Я думаю, что это вполне нормальный процесс. Закончился олимпийский цикл — это время, когда пары распадаются и соединяются в новые. Не вижу никакой катастрофы. Как раз в новых тандемах появится новая энергия. Это абсолютно органичный процесс», — сказал он «Чемпионату».

Поддержала его Татьяна Тарасова, которая всё же удивилась происходящему.

«Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они? Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но и критичного тоже. Ничего страшного. В этом возрасте всегда распадаются пары: кто-то не находит общий язык, кто-то заканчивает кататься. Образовались новые дуэты. Ребята молодые, у них всё впереди», — отметила наставница.

России придётся отстоять ещё одну очередь?

Очевидно, что для самих спортсменов новый виток в карьере будет очень полезен: послеолимпийский период — время для экспериментов и поиска необычных подходов к соревнованиям. Но в глобальном смысле распад четырёх перспективных пар негативно скажется на лидерских позициях нашей сборной — у России практически не остаётся ресурсов для борьбы за медали на международной арене.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов активно размышляют о своём будущем, отмечая, что решение ISU по поводу санкций станет определяющим фактором для них. Второй номер нашей команды Александра Степанова и Иван Букин покидать спорт пока не намерены, но и их положение шатко: за годы выступлений на крупных стартах они так и не заработали должного авторитета у судей, а времени на исправление этой досадной оплошности зарубежных арбитров у них не так много.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока все надежды россиян сводятся к восходящим звёздам танцев на льду Диане Дэвис/Глебу Смолкину и Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину, но уровень фигуристов не так высок, как хотелось бы. Ну и, прежде всего, фигуристам необходимо «отстоять очередь» — это главное условие. Этот принцип работает в данной дисциплине не одно десятилетие, и вряд ли это когда-нибудь поменяется. Вот почему многочисленные перестановки в составах так опасны: к новичкам (хотя наши спортсмены уже имеют опыт выступления на крупных турнирах) судьи редко бывают благосклонны, и по возвращению из бана фигуристам придётся вновь доказывать свою состоятельность. Процесс небыстрый, поэтому Россия легко может потерять силу и влияние в танцах на льду. Конечно, хочется ошибаться, но теперь нашей федерации будет очень непросто продвинуть спортсменов вверх по карьерной лестнице.

Главное — это не сдаваться и, как сказал Александр Жулин, не ложиться на спину. В конце концов, если новообразованные пары покажут класс на большой арене, это обязательно оценят.